火鍋優惠｜牛涮鍋120分鐘放題8折！人均$200有找每周指定日子提供

火鍋優惠！日式火鍋店——牛涮鍋推出「大折日8折連環賞」。即日起於每周指定日子吃特定火鍋，可得到8折優惠，每人低至$198.4起便可以任點近50款美食、甜品及飲品。此外，牛涮鍋亦推出了日本胡椒牛骨湯、日本胡椒牛骨湯等新產品。即睇優惠詳情、供應時間！



（圖片來源：牛涮鍋）

牛涮鍋120分鐘放題8折！

由即日起，牛涮鍋逢每周二、三、四，分別提供「水」、「木」與「金」3款120分鐘放題餐目。每款包含的菜式都不同，予人新鮮感，全部正供應8折優惠，價錢低至$198.4起。3款放題都讓大家可無限任點近50款美食、甜品及飲品。

（圖片來源：牛涮鍋）

放題包含指定的鮮肉，包括日本九州黑毛和牛肩脊、大人氣牛胸爽和手切澳洲牛小排等。大家也可以點選手工日式前菜和店方自家製的肉肴、海鮮及和風鍋肴等。

「水」、「木」與「金」3款放題於不同日子供應

「水．放題」逢周二供應，可任點的食品有美國Prime牛肩脊、穀飼牛封門柳、麻辣嫩牛肉、西京雞腿肉、生薑手工丸、珍寶仿蟹棒、白蜆等。放題的午市及晚市正價收費分別為$248及$298，經8折後分別只需及$198.4及$238.4。

「水．放題」（圖片來源：牛涮鍋）

「木．放題」逢周三供應，涵括1份「嘗味頭盤」（手切澳洲牛小排拼牛胸爽和牛舌片），而可任點的食品有極上牛頸脊、柚子山椒手工丸、前菜、蟹肉南瓜蓉栗子沙律、滑子菇拌溫泉蛋、黃金螺、蟲草花、萵筍等。放題的午市及晚市正價收費分別為$278及$348，經8折後分別只需及$222.4及$278.4。

「木．放題」（圖片來源：牛涮鍋）

而「金．放題」逢周四供應，可任點的食品有日本九州黑毛和牛肩脊、赤．牛舌片、白．牛胸爽、手切澳洲牛小排、山葵芝士燒魚卷、廣島蠔等。放題的午市及晚市正價收費分別為$398及$498，經8折後分別只需及$318.4及$398.4。

「金．放題」（圖片來源：牛涮鍋）

2款新湯底推出

牛涮鍋還推出了2款新湯底，包括肉香微辛的「日本胡椒牛骨湯」和藥材味濃的「藥膳牛骨湯」。此外，大家還可以選擇豚骨濃湯、黑蒜豚骨湯、四川風麻辣湯、田園蕃茄湯、鰹魚昆布湯或甜醬油湯。

牛涮鍋「大折日8折連環賞」

供應日期：即日起（逢周二、三、四）

供應時間：全日供應

