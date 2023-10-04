銅鑼灣Bazaar開倉！名牌服飾衫鞋袋1折激減　附開倉日期時間地址

銅鑼灣開倉！銅鑼灣開倉Imagine X多個旗下名牌服飾優惠1折起，包括Laurel 、ARTE、Villa Deco’s、Natura Bisse、ED.PINAUD、Paul Smith等，其中Kapok精選貨品$250，所有貨品4折，買滿4件額外8折！同場還有大量銀包、行李喼、護膚品、鞋履，想掃平貨不妨去銅鑼灣名牌倉睇睇！



Imagine X旗下多個名牌品牌，深受打工一族歡迎！（圖片來源：Facebook@IMAGINEX GROUP）

銅鑼灣時代廣場舉行「IMAGINEX Group」特賣開倉優惠，Imagine X多個旗下品牌都有優惠特價，其中包括Laurel 、ARTE、Villa Deco’s、Natura Bisse、ED.PINAUD、Paul Smith等，由服飾、銀包、行李喼、護膚品、鞋履都有！

高級時裝品牌 Laurel最受一眾OL歡迎，現時在開倉會場將以全場2折價起發售！而香港潮店Kapok 精選貨品$250，所有貨品4折，買滿2件額外9折，買滿3件額外85折，買滿4件額外8折！

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另外，今次還激多護膚品、香水及飾物！ARTE 各款飾品全部低至2折；醫學美容護膚品牌Villa Deco’s 護膚產品三件9折、五件8折；西班牙殿堂級專業護膚品牌Natura Bisse 產品5折起，連ED.PINAUD 香水都設有三件9折，五件8折優惠！至於大受歡迎的Paul Smith 及Brooks Brothers ，全場產品一3折起！

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銅鑼灣開倉優惠將於即日起至至10月9日期間，早上11時至下午9時止，有興趣要留意地址時間，趁平入貨喇！

銅鑼灣Bazaar開倉 流行便服特賣

日期：即日起至10月9日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 (16/F, Tower One, Times Square, Causeway Bay)

