香港美食嘉年華2023懶人包！8大優惠禮遇一覽　免費雪糕入場費$5

香港美食嘉年華2023於10月28日至11月5日期間在葵涌運動場舉行！屆時，會場內將會設有多達300個攤位，販售各種來自世界各地的食品、飲料、家電、廚具以及美容與保健產品。大家能夠在「為食Guide」即場品嘗多種環球小食，亦可以參與攤位遊戲、工作坊以及欣賞表演。此外，多個攤檔設有開鑼、閉幕、電子消費等8大優惠與禮遇，即睇活動詳情！



香港美食嘉年華過往的盛況（圖片來源：FB@美食嘉年華）

香港美食嘉年華2023懶人包！

今年的香港美食嘉年華會場內將會劃分為4大主題展區並設有多達300個販售食品、飲料、參茸海味、糧油麵食、家電及廚具、 美容及保健產品攤位。

因應防疫措施解除，今年大家可以脫下口罩，在會場內即場大飽口福。會場亦將會復設雲集大量美食攤檔、猶如香港小市集的「為食Guide」，讓市民品嚐本地及環球特色美食。

另外，場內設有攤位遊戲、工作坊、表演及一系列以萬聖節為主題的活動，增添節日氣氛。

設8大優惠及禮遇

活動期間，場內將設有以下8大優惠及禮遇，為大家慳荷包：

香港美食嘉年華優惠及禮遇【1】入場禮物

香港美食嘉年華過往的盛況（圖片來源：FB@美食嘉年華）

嘉年華舉行期間，入場人士可獲送第10屆美食嘉年華紀念扇乙把，每日限量20,000把，派完即止。

香港美食嘉年華優惠及禮遇【2】美食嘉年華．消暑站

示意圖，非派發款式（圖片來源：FB@美食嘉年華）

活動期間，會方會在每日13:00、15:00及17:00派發免費雪糕，每時段限100份，派完即止。而每晚19:00後，大會會向購票入場的朋友派發500張免費雪糕券，派完即止。

香港美食嘉年華優惠及禮遇【3】「神秘超值福袋放送」推廣活動

示意圖，非今年福袋款式（圖片來源：FB@美食嘉年華）

為慶祝美食嘉年華踏入第10屆，會方與參展商推出多款「神秘超值福袋」。所有福袋一律以3折以下發售，各款數量有限，售完即止。

香港美食嘉年華優惠及禮遇【4】購物優惠活動推廣

示意圖，非今年優惠商品（圖片來源：FB@美食嘉年華）

會方於活動初期與尾聲之時，推出重點購物推廣活動，包括「震撼開鑼優惠」（10月28日至11月1日）以及「閉幕必買優惠」（11月2至5日）。屆時，大量優惠產品將以低於4折的價錢發售。

香港美食嘉年華優惠及禮遇【5】美食狂歡幸運大抽獎

入場後，大家只需填妥《樂食Guide》內的「美食狂歡幸運大抽獎——『日日有禮賞』及『美食狂歡終極賞』」抽獎券，便可以參加抽獎，並有機會贏取豐富獎品等禮遇。

香港美食嘉年華優惠及禮遇【6】幸運大激賞及終極大激賞

10月20日至11月4日期間，大家於「工展會」應用程度內點選「幸運大激賞及終極大激賞」並在輸入簡單個人資料後，便可以參與抽奬以贏取豐富獎品。

香港美食嘉年華優惠及禮遇【7】嘉年華「賞」你禮

大家入場後以指定濾鏡拍下美食嘉年華現場的實況並上傳至社交平台的限時動態及標註「@hkfoodcarnival」及加上「#happy10hkfc」後，便可到現場「禮品換領處」領取禮品1份。要留意，禮品數量有限，送完即止。

香港美食嘉年華優惠及禮遇【8】電子消費獎賞

大家於會場內之攤位，以電子貨幣消費達$300，便可以在出示電子貨幣付款存根正本或交易記錄畫面後，在「抽獎站」參加抽獎。以電子貨幣消費滿HK$300或以上（最多由2張單據湊合）能抽獎1次，而以電子貨幣消費滿$600或以上（最多由3張單據湊合）能抽獎2次。

香港美食嘉年華2023 購票連結︰01空間

日期：2023年10月28日至11月5日

時間：11:00 - 21:00

地點：葵涌運動場

地址：新界葵涌興盛路93號

收費：$5（可經01空間購票）



購票連結︰01空間

官方網站：https://www.foodhk.com.hk/web/subpage.php?mid=110