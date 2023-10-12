香港好去處｜康文署10月9大展覽免費睇　文化博物館/藝術館/油街

康文署活動！今個10月精選9大免費展覽推介！無論你是對漢字文化感興趣，還是喜愛明清絲綢的藝術，又或者對裝置藝術充滿好奇，這些展覽都是10月的好去處！即睇以下詳情。



（圖片來源：「康文+++」Facebook專頁）

康文署活動10月展覽【1】字由人－漢字創意集

「字由人－漢字創意集」以漢字為主題，展出逾百組香港藝術館，私人藏家及機構不同媒介的藏品。中國漢字流傳三千多年，其結構和形態獨特，於歷朝歷代中，成為文人和書法家創作的重要載體和素材。而各地在漢字的應用上都有不同的發展，種種創意可見於匠人、藝術家、文人及書法家的作品中，亦在民間百姓的日常生活如遊戲、宗教、節日、吉慶中體現。透過對不同領域的漢字研究成果，展覽展示了漢字在人文生活及當代創作上的價值，讓觀眾以多重視野探尋漢字、書法、創作與藝術的關係。

（圖片來源：康文署）

康文署活動10月展覽【1】字由人－漢字創意集

地點：香港藝術館五樓新空間

日期：即日起至11月26日

（免費入場）



康文署活動10月展覽【2】三城記──明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷

中國是最早發明蠶絲織造的國家，早於秦漢兩代，中國絲綢通過陸路和海路向海外傳播，一直被視為最珍貴的出口商品之一。到了明清時期，東西航路開通，絲綢作為重要的大宗商品，經由昔日大灣區運銷到世界各地。是次展覽精選三地博物館共108組藏品，呈現明清兩代大灣區風貌和絲綢生產工藝，以及訴說三地如何透過絲綢外銷交織出中外文化交流的故事。

（圖片來源：康文署）

康文署活動10月展覽【2】三城記──明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷

地點：香港藝術館三樓中國文物廳

日期：即日起至12月17日

（免費入場）



康文署活動10月展覽【3】林春菊《那時──彼岸》──場域特定裝置作品

中國傳統服飾歷史悠久，蘊藏中華文化與藝術的精髓，明清時期更隨着海上貿易的發展，遠銷彼岸。香港藝術家林春菊以展覽《三城記》作靈感起源，結合時裝設計師的視角，在館內打造一個連結過去、當下與未來的工作室，帶領觀眾遊走三城與華服的藝術世界。

（圖片來源：康文署）

康文署活動10月展覽【3】林春菊《那時──彼岸》──場域特定裝置作品

地點：香港藝術館三樓大堂

日期：即日起至12月17日

（免費入場）



康文署活動10月展覽【4】油街在地駐場藝術家展覽─憂傷廚房：遊街慰食指南

藝術家方琛宇的場景及裝置作品以戲謔手法突顯各種現象的癥結，引領觀眾重新經驗日常。他透過社交平台，隔空與他人一起預備食材、分享食物、「同桌」吃飯，嘗試以食為媒介抒發並尋求共感。當「手機食先」幾乎代替原始的感官探索，方琛宇的「遊街慰食指南」於特定場域以遊戲的方式，邀請觀眾探索與「食」相關的各種個人情感與社區脈絡，在後疫情時代重訪遙遠又熟悉的日常。

康文署活動10月展覽【4】油街在地駐場藝術家展覽─憂傷廚房：遊街慰食指南

地點：油街實現 油街倉庫2

日期：即日起至2024年1月7日

（免費入場）



康文署活動10月展覽【5】古早策展人系列:皇帝碑刻·當代啟迪

油街實現位於北角，因為有很多福建人聚居之故，北角另有「小福建」之稱。「古早」(kóo-tsá)是閩南用語，指的是一些歷史和令人懷念的東西，正是「古早策展人系列」希望帶出的味道。作為「古早策展人系列」的第二個展覽，油街實現邀請香港大學美術博物館吳秀華博士作為客席策展人，以三件跨越古今與「皇帝」有關的碑刻書法，包括《嶧山碑》、「宋皇臺」刻石和「九龍皇帝」的街頭書寫作為引子，邀請跨代本地和海外華人藝術家，以不同媒介和當代視野回應文字碑刻在建構歷史和身份認同的議題，讓觀眾欣賞傳統中國書法碑刻的獨特之處。

（圖片來源：油街實現官網）

康文署活動10月展覽【5】古早策展人系列:皇帝碑刻·當代啟迪

地點：油街實現 油街玻璃屋

日期：即日起至2024年2月18日

（免費入場）



康文署活動10月展覽【6】保赤安良145年 – 以善心建善業

保良局 —— 一個家喻戶曉的名字。「保良」二字，意指「保赤安良」，當中的「赤」與「良」分別代表赤子與良家婦女，反映了保良局自十九世紀末起，救助被拐婦孺，為他們提供保護的重要社會功能。是次展覽以歷史最悠久的住宿服務為切入點，展示由兒童入局、留局至出局的歷程，當中體現了同舟共濟與努力不懈的精神。現在誠邀觀眾踏上「保良之旅」，重溫屬於香港人的珍貴回憶。

康文署活動10月展覽【6】保赤安良145年 – 以善心建善業

地點：香港文化博物館一樓 專題展覽館三、四及五

日期：2023年10月18日至2024年2月19日

（免費入場）



康文署活動10月展覽【7】好物有型 ── 香港藝術館藏精品展

每一個人的性格特質和個性都是獨特的，藝術品亦然。是次展覽從香港藝術館四大館藏中精選近一百件好物，並且歸納出四大氣質類型，呈現由不同性格特質構成的多元藝術面貌。誠邀你在參觀展覽前先進行氣質測試，了解自己屬於那種型格和氣質，再進入我們為你精心設計的四大展區，尋找和你的氣質相匹配的專屬藏品。

（圖片來源：香港藝術館）

康文署活動10月展覽【7】好物有型 ── 香港藝術館藏精品展

地點：香港藝術館一樓及地下別館

日期：即日起至2024年

（免費入場）



康文署活動10月展覽【8】黑洞──信息的盡頭

黑洞 — 現實中最奇幻的事物。這展覽將帶你探索黑洞的箇中奧妙，探討黑洞的謬論與真相，以及敲開黑洞那無形的牆壁，透出一線光芒。

（圖片來源：香港太空館）

康文署活動10月展覽【8】黑洞──信息的盡頭

地點：香港太空館大堂

日期：2023年10月25日至2024年5月27日

（免費入場）



康文署活動10月展覽【9】人為．非遺 — 香港非物質文化遺產展覽

為進一步推廣香港豐富多彩的非物質文化遺產（非遺），非遺辦事處於前中華電力有限公司總部大樓內設立以「人為•非遺」為題的展覽，並邀請非遺工作者一同參與。透過「衣與履」、「裝與飾」、「字與音」等三部分，在展廳展出十個香港的非物質文化遺產項目。

康文署活動10月展覽【9】人為．非遺 — 香港非物質文化遺產展覽

地點：中電鐘樓文化館一樓（九龍何文田亞皆老街147號）

日期：即日起至另行通知

（免費入場）



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