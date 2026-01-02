首爾親子酒店15間推介｜兒童遊樂場+泳池／近樂天世界／免費接送

首爾親子酒店15間推介｜帶小朋友去旅行，最好就是選擇交通方便或就近景點的酒店，如位於市中心、齊集玩樂配套，甚至住宿也有小朋友免費入住優惠就是最理想。以下15間首爾親子酒店推介，部份設有兒童遊樂場、兒童泳池、鄰近樂天世界等等！



首爾親子酒店推介【1】樂天L7弘大酒店（L7 Hongdae by Lotte）

樂天L7弘大酒店（L7 Hongdae by Lotte）於2018年開幕，為韓國樂天集團旗下的酒店之一，質素絕對有保證。酒店附近商店林立，更有KAKAO FRIENDS STORE 主題博物館，非常適合親子遊。酒店共有340間客房及家庭房，最多可容納3人入住。酒店另設頂層泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施。

樂天L7弘大酒店（L7 Hongdae by Lotte）

房價：人均HK$399起（標準雙人間；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：首爾特別市麻浦區東橋洞160-5

交通：弘大站步行4分鐘

樂天L7弘大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾親子酒店推介【2】HOMES Stay 明洞（HOMES Stay Myeongdong）

HOMES Stay 明洞（HOMES Stay Myeongdong）位於明洞的絕佳位置，可以看到首爾塔，房間採用深藍色及黑色的簡約設計，而且提供冰箱、微波爐及電磁爐可供煮食。想購買食材的話，酒店對面有便利店，若想外出用餐，距離酒店步程5分鐘便有人氣烤肉店—超飯食堂！酒店亦鄰近地鐵站，帶小朋友去哪裡都方便！

HOMES Stay 明洞（HOMES Stay Myeongdong）

房價：人均HK$245起（標準家庭雙床房；7歲或以下不加床可免費入住）

地址：首爾中區忠武路3街43-1號

交通：忠武路地鐵站步行1分鐘

HOMES Stay 明洞搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾親子酒店推介【3】九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）

九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）於2023年開幕，離龍山站僅5分鐘步程，鄰近有便利店、商場、博物館、Cafe等，非常方便。酒店提供5種雙人至四人家庭房型，採用簡約設計，部分客房更可以望到漢江同南山塔！酒店亦設室內泳池、大型按摩池、健身室、洗衣房、餐廳及酒吧等設施。

九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山（Nine Tree Premier ROKAUS Hotel Seoul Yongsan）

房價：人均HK$342起（標準雙人間；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：首爾特別市龍山區漢江大路23街25

交通：龍山站步行5分鐘

九樹ROKAUS精品酒店首爾龍山搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾親子酒店推介【4】九樹帕那斯首爾東大門（NINE TREE BY PARNAS SEOUL DONGDAEMUN）

九樹帕那斯首爾東大門（NINE TREE BY PARNAS SEOUL DONGDAEMUN）於2020年開幕，鄰近廣藏市場及東大門，酒店距離車站亦只需步行約6分鐘，吃喝玩樂都十分方便！酒店提供219間客房，分為雙人房、三人房、家庭房及四人房，家庭房及四人房採用碌架床，空間寬敞、設備齊全。酒店亦提供餐廳、咖啡室及洗衣間等空間。

首爾九樹酒店東大門（Nine Tree Hotel Dongdaemun）

房價：人均HK$219起（標準雙人床房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：首爾特別市中區乙支路224

交通：東大門歷史文化公園站步行6分鐘

首爾九樹酒店東大門搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾親子酒店推介【5】RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）於2023年進行過翻新，找來知名室內設計師及藝術家合作，既有質感又時尚！酒店以創作者、編輯、導演、製作人、藝術家等職業劃分房型，客房內將不同藝術家的作品融入其中，空間亦相當寬敞，部分客房更擁有超大浴缸或景觀浴池。酒店另設健身室、電影院等休閒設施，深受家庭客歡迎！

RYSE 酒店，傲途格精選（RYSE, Autograph Collection）

房價：人均HK$603起（編輯特大床房；3人入住）

地址：首爾特別市麻浦區楊花路130

交通：弘大站步行3分鐘

RYSE 酒店，傲途格精選搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

首爾親子酒店推介【6】首爾江南AC酒店（AC Hotel Seoul Gangnam）

首爾江南AC酒店（AC Hotel Seoul Gangnam）於2022年全新開幕，位於江南區，步行1分鐘即達地鐵站，交通方便。酒店共有274間客房，如0至8歲小童不需額外床位，可免費入住。住客可以免費使用酒店設施，包括健身室、泳池，當中特別設有一個兒童遊樂場，小朋友可以盡情「放電」！

首爾江南AC酒店（AC Hotel Seoul Gangnam）

房價：人均HK$702起（大床房；8歲或以下不加床可免費入住）

地址：首爾市德黑蘭路25街10

交通：驛三站步行1分鐘

首爾江南AC酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜ Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【7】閣樓酒店（Boutique Hotel Loft）

閣樓酒店（Boutique Hotel Loft）位於江南區，步行5分鐘即到堂山站。酒店設有雙床房，小朋友可專享一張獨立單人床，房間面積大，約有33平方米，而酒店亦包每位客人一份自助早餐。設施方面，位於天台有一個兒童遊樂場供小朋友玩耍。韓國最新的打卡位「星空圖書館」及COEX水族館亦位於2號線的三成站，絕對適合一家大小參觀及打卡。

閣樓酒店（Boutique Hotel Loft）

房價：人均HK$244起（豪華雙床房；3人入住）

地址：首爾特別市永登浦區仙遊洞2路72

交通：堂山站步行5分鐘

閣樓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【8】首爾東大門彩鴻酒店（Travelodge Dongdaemun Seoul）

首爾東大門彩鴻酒店（Travelodge Dongdaemun Seoul）於2024年開幕，位於東大門。酒店共有171間客房，提供4種房型，當中包括家庭房，11歲或以下小童可免費入住。酒店除了臨近東大門之外，明洞等景點亦於3站之內，而小朋友最喜歡的樂天世界亦可以乘坐地鐵，毋須轉車直達。

首爾東大門彩鴻酒店（Travelodge Dongdaemun Seoul）

房價：人均HK$255起（高級大床房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：首爾特別市中區東湖路359(乙支路5街273-4)

交通：東大門歷史文化公園站步行10分鐘

首爾東大門彩鴻酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【9】首爾東大門諾富特大使酒店（Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences）

首爾東大門諾富特大使酒店（Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences）位於東大門歷史文化公園旁，步行3分鐘即達地鐵站。酒店共有523間客房，除了一般的雙人房之外，亦設有家庭雙床房，1名未滿16歲的兒童可以免費入住。酒店亦設有室內及室外的無邊際泳池、遊樂場、屋頂酒吧、桑拿浴室等設施。

首爾東大門諾富特大使酒店（Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences）

房價：人均HK$629起（標準房；15歲或以下不加床可免費入住）

地址：首爾特別市中區乙支路238(乙支路6街58-5)

交通：於東大門歷史文化公園站12號出口步行約3分鐘

首爾東大門諾富特大使酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【10】仁川君悦酒店（Grand Hyatt Incheon）

仁川君悦酒店（Grand Hyatt Incheon）位於仁川機場旁邊，早機離境或夜機入境的家庭可減省不少交通時間，免大人小朋友因舟車勞頓而太累。酒店共有932間客房，包括6種房型，當中更有家庭房，適合有小朋友的家庭入住，13歲或以下入住的小童可免費。除了室內游泳池外，酒店亦設有小童游泳池及兒童遊樂場。

仁川君悦酒店（Grand Hyatt Incheon）

房價：人均HK$421起（雙床房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：仁川廣域市中區永宗海岸南路321號街208(云西洞2850-1)

交通：設有專車往來機場及酒店

仁川君悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【11】首爾新羅酒店（The Shilla Seoul）

首爾新羅酒店（The Shilla Seoul）鄰近南山公園，共有464間客房，當中更有家庭房提供，房間面積平均有36至66平方米。另外，酒店設有室內及室外泳池，供客人免費享用，當中更設有兒童泳池。為配合客人的需要，酒店亦提供途徑東大門、明洞購物中心的免費接駁班車，每天整點出發。

首爾新羅酒店（The Shilla Seoul）

房價：人均HK$990起（豪華雙人房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：首爾特別市中區東湖路249

交通：酒店提供從東大門、明洞購物中心至酒店的接駁班車

首爾新羅酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【12】首爾廣場傲途格精選酒店（The Plaza Seoul, Autograph Collection）

爾廣場傲途格精選酒店（The Plaza Seoul, Autograph Collection）位於市廳站旁邊，鄰近市政廳、景福宮、清溪川、明洞和樂天百貨等景點，地理位置優越。酒店設有室內游泳池、健身室等。房間選擇多，更有多間家庭房選擇，房間面積由30至40平方米不等。

首爾廣場傲途格精選酒店（The Plaza Seoul, Autograph Collection）

房價：人均HK$1,190起（尊貴特大床套房；11歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：首爾市中區小公路119 (太平路2街23)

交通：市廳站步行1分鐘

首爾廣場傲途格精選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【13】首爾東大門廣場JW萬豪酒店（JW Marriott Dongdaemun Square Seoul）

首爾東大門廣場JW萬豪酒店（JW Marriott Dongdaemun Square Seoul）位於東大門站旁邊，交通十分方便。酒店共有169間客房，1位未滿12歲的小童可以免費入住，而酒店亦設有專為小朋友而設的兒童游泳池。

首爾東大門廣場JW萬豪酒店（JW Marriott Dongdaemun Square Seoul）

房價：人均HK1,053起（豪華兩張雙人床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：首爾市鐘路區清溪川路279(鐘路6街289-3)

交通：東大門站步行1分鐘

首爾東大門廣場JW萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【14】索菲特首爾大使酒店和服務式公寓（Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences）

索菲特首爾大使酒店和服務式公寓（Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences）於2021年開幕，位於樂天世界購物城旁邊，距離蠶室站僅需3分鐘步程。酒店共有577間客房，客房走輕奢華風，以淺色的牆配以落地大玻璃，房間十分光猛，未滿12歲的兒童可以免費入住。酒店設有兒童樂園、兒童游泳池，另外更有兒童餐提供。

索菲特首爾大使酒店和服務式公寓（Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences）

房價：人均HK$1,023起（奢華特大床房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：首爾市松坡區蠶室路209

交通：蠶室站步行3分鐘

索菲特首爾大使酒店和服務式公寓搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【15】首爾君悦酒店（Grand Hyatt Seoul）

首爾君悦酒店（Grand Hyatt Seoul）位於南山之上，幾分鐘時間即可到達市中心，步行即可前往梨泰院。酒店共有615間房，部分房間設落地玻璃，光猛開揚，如0至11歲小童不需額外床位可免費入住。酒店設24小時健身中心、水療中心、室外及室內泳池，更為小朋友提供小童俱樂部及小童游泳池！

首爾君悦酒店（Grand Hyatt Seoul）

房價：人均HK$720起（雙床房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：首爾市龍山區素月路322(漢南洞747-7)

交通：乘坐6702巴士於南山君悦酒店站下車即可到達

首爾君悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

