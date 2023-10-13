茶客食叉燒包驚見曱甴！店員話賠終反口收$1138　網民提議1招解決

繼日本埼玉有大曱甴混入便利店的飯糰，香港日前有茶客發現點心驚現曱甴！有網民近日在灣仔一間酒樓用餐時，發現有曱甴入侵叉燒包。受驚的事主遂向店員求助。不過，店員的處理態度、手法受到事主質疑。事主被酒樓豁免部份收費後，失去點心優惠，擾攘一段時間後，最終仍要以$1,138埋單。事件讓事主忍無可忍，大斥酒樓「出爾反爾」。有網民表示，事主有相片與收據佐證，可用1種手法處理。

茶客食叉燒包驚見曱甴！

（圖片來源：FB@Jerly Bennett）

網上飲食群組「中伏飲食報料區」有組員表示，日前於灣仔一間酒樓用餐時，發現叉燒包驚現曱甴。事主形容當時的場面予人作嘔的感覺、難以接受，亦覺得酒樓的衛生水平低。事主受驚後，向店員求助。

（圖片來源：FB@Jerly Bennett）

事主其後找來了經理，希望解決事件。事主表示經理得悉有關事件後態度欠佳，不但欠悔意，亦表現出不耐煩。經理最終收走蘊藏曱甴的叉燒包，並表示免除事主與同桌客人的茶芥作補償。

事主最終要以$1.138埋單（圖片來源：FB@Jerly Bennett）

不過，事主之後結帳時，卻驚現免茶芥後，原先具7折優惠的點心，卻全數被收取正價。收銀員更堅持表示，免茶芥後，所有7折的點心會沒有折扣。由於事前未獲知會有關安排，事主遂找回經理理論，經理其後讓事主照樣享有7折點心優惠，不過同時收取了其中1位客人的茶芥，而非事先說明的全免。最終，事主要以$1.138埋單。

（圖片來源：FB@中伏飲食報料區）

網民：有單有相可用1種手法處理

事後，事主覺得酒樓出爾反爾、安排不周，「食到一肚氣」。有網民看到相關照片後，同感嘔心，形容香港各大酒樓不時出現各種昆蟲，情況讓人擔憂。此外，有網民指出，事主有相片與收據佐證，應直接把相關資料傳送予食物及環境衛生署作投訴，讓署方人員親自監督該酒樓的衛生狀況。

網民咁講：