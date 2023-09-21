文華東方酒店中菜廳炒飯餵雀分量$1888？網民嘲似貓罐真相神反轉

在酒店餐廳吃飯，價錢往往會比市面上其他餐廳貴，但餸菜的份量卻不一定隨價格高而增加。近日，有網民將在文華東方酒店的中菜館所享用的炒飯放上網上飲食群組分享後，引來熱議。不少人認為該店的炒飯份量過少卻索價$1,888，甚至連餵飼雀鳥的份量也不如，形容店方「掠水」。不過原來不少網民會錯意，真相居然係......



網民覺文華東方酒店炒飯分量似餵雀

文華東方酒店的中菜館——文華廳，以供應色香味美、造型精美的菜餚而知名。近日，有網上飲食群組——「香港茶餐廳及美食關注組」的組員於組內分享了自己於文華廳享用的「蟹肉金華火腿炒飯」。事主讚賞炒飯的火喉足夠，粒粒分明，甚至可成為炒飯界的世界第一名。

（截圖來源：FB@香港茶餐廳及美食關注組）

然而，許多網民看到事主帖文，紛紛表示炒飯的份量過少，連1隻碗也裝不滿，甚至不如餵飼雀鳥的份量，更表示炒飯的賣相好像貓罐頭的糧。此外，亦有網民揶揄該炒飯是「世一」少，可能不足3口便吃光。

（截圖來源：FB@香港茶餐廳及美食關注組）

不過，有其他網民持相反意見，他們認為酒店餐廳的食品以高質素作賣點，份量少不代表不好吃，並舉例指出大蝦、和牛、鮑魚等酒店常見的菜式同樣往往份量不多，但仍有許多人點選及欣賞。

網民上網找炒飯價 驚見銀碼$1,888

由於事主的帖文未寫上該炒飯的費用，有網民在網上自行尋找價錢，欲找該碗「餵雀炒飯」的價格。有網民看到該碗飯伴隨$1,888的銀碼後，大吃一驚，並認為店方「掠水」，不認同物有所值，甚至有人譏諷︰「有錢人的格局特別不同，吃少量的飯已能吃飽，讓普通人眼界大開。」

網民留言︰

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（圖片來源：文華東方酒店）

事主親自澄清 結局神反轉

但是，原來「細炒飯，高價錢」，是網民們的誤會。事主留言澄清，網民看到的銀碼是套餐的費用，而不是一碗炒飯的費用。該炒飯屬於$1,888「文華廳晚市套餐餐單」的其中一道菜式，套餐包含鮑魚、龍蝦球、甜品等菜式，相信炒飯只「有米落肚」，並非餐桌上的主角。