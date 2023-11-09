露營好去處｜ITeSHOP x Snow Peak雪峰祭　戶外瑜伽整薄餅6大必玩

秋高氣爽，最啱露營或遠足。ITeSHOP現聯乘日本戶外品牌Snow Peak舉辦香港首個兩日一夜「雪峰祭露營」體驗活動，不止可以在草地上露營野餐，更可以參加不同類型的活動，在藍天下草坪上做瑜伽舒展身心，又可以在週日市集發掘心頭好，想知活動有甚麼好玩和參加方法，就要繼續看下去。



ITeSHOP將會聯乘Snow Peak，在香港舉辦第一屆雪峰祭露營。（網上圖片）

「雪峰祭露營」於12月2日至3日，在錦田鄉村俱樂部舉行，在佔地21萬呎的露營場享受大自然之外，亦可以參加不少活動。進入ITeSHOP登記參加活動。

6大活動推介 野炊pizza戶外瑜伽

按圖即看「雪峰祭露營」6大精彩活動

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雪峰祭露營精彩活動【1】日本 Snow Peak 達人營火分享會

營火會可說是露營中的重點活動，雪峰祭會由日本新瀉Snow Peak總部遠道而來的達人於熊熊篝火旁分享野遊經驗， Snow Peak 如何在露營、甚至生活實踐人們對美好人生的想像，重拾五感生活，成為戶外生活品味職人。

雪峰祭露營精彩活動【2】野炊手工Pizza製作體驗

戶外下廚開餐已經不容易，還要整薄餅？由野活匠人David Lai會教授大家親手製作Pizza，體驗把廚房搬到戶外的野炊樂趣，即使是新手亦能化身達人炮製出讓人垂涎三尺的柴火美食，一嚐前所未有的味蕾饗宴。

雪峰祭露營精彩活動【3】Start from Zero 工作坊

由本地木工單位 Start from Zero舉行工作坊，讓參與者學習到新技能，包括：絲網印刷工作坊、木製杯墊工作坊及木製衣架工作坊，展現 Snow Peak 品牌的匠人魅力。

雪峰祭露營精彩活動【4】戶外瑜珈體驗

每日營營役役的刻板工作模式讓我們忘記了生活的初心， Snow Peak 特意安排一場戶外瑜珈體驗，讓眾人可以放空身心靈，通過瑜珈與大自然融合的美妙，重拾內心的平靜。

雪峰祭露營精彩活動【5】戶外小遊戲

通過戶外小遊戲發現露營的樂趣並拉近人與人之間的距離，於明媚陽光下盡情享受綠洲下的小派對，盡情收穫回歸自然的輕鬆與愉悅，小遊戲勝出者更有機會獲得豐富獎品！

雪峰祭露營精彩活動【6】週日市集

於戶外集結一眾與露營相關的體驗活動，勢必讓露營迷可以在這裡發掘到心頭好。即使未能抽中參與露營體驗，你仍然可以參加週日市集，與志同道合的Snow Peak 迷同歡齊聚，分享好物！

消費滿$10000即可參加

想參加活動的方法十分簡單，只要由即日起至11月15日，於ITeSHOP、i.t blue block及orange forest，單筆消費 Snow Peak 商品超過$10,000 即可獲得參加資格。另外消費滿$1500亦可以參加抽籤活動，贏取兩日一夜露營體驗資格。由即日起至11月15日，在ITeSHOP、i.t blue block及orange forest，單筆消費 Snow Peak 商品超過$1,500，亦可以獲得週日市集通行證，入場享受購物的樂趣。

「雪峰祭露營」活動詳情

日期：12月2日至3日

地點：錦田鄉村俱樂部

登記網址：ITeSHOP