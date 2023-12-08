臘腸鈉含量｜金御膳/1品牌鈉超標示逾60%　6招揀靚臘腸睇外衣就知

金御膳及1品牌臘腸樣本被指與營養標籤不符，食安呼籲停售。冬天要煮出暖身煲仔飯、臘味飯最重要的當然要選出靚臘腸、膶腸，以下6招幫到手。



金御膳、真萫臘腸樣本不符營養標籤規定 食安呼籲停售

食安中心在昨日（12月7日）公告，金御膳及真萫臘腸樣本不符營養標籤規定。

金御膳的涉事商品正名為特級臘腸，淨重200克，原產地於新加坡，分銷商是百佳超級市場(香港)有限公司，抽取樣本地點為東區一零售點。涉事臘腸的此日期前最佳是二○二四年八月二十四日。食安檢測出不符合檢測項目為鈉，商品的標示含量為每一百克含一千二百二十一毫克，但食安的檢測含量卻為每一百克含一千九百毫克，超標逾64%。

金御膳及真萫臘腸不符標籤規定食安籲停售（網上圖片）

真萫的涉事商品正名為頂級鮮肉腸，它的製造商是價真棧有限公司，涉事臘腸淨重500克，原產地於中國，抽取樣本地點是灣仔區一零售點，而相關批次的此日期前最佳是二○二四年六月三十日。食安檢測出不符合檢測項目同樣為鈉，商品的標示含量為每一百克含一千零五十毫克，但食安的檢測含量卻為每一百克含一千七百毫克，超標逾60%。

金御膳及真萫臘腸不符標籤規定食安籲停售（網上圖片）（網上圖片）

食物安全中心已呼籲有關商戶停售受影響產品的有關批次，亦指如有足夠證據，會提出檢控。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為五萬元及監禁六個月。食物安全中心會知會業界，並表示會繼續跟進事件和採取適當行動。

6招選靚臘腸、膶腸 肉品來源都要睇！

冬天吃煲仔飯、臘味飯，臘腸絕對是重要主角！想要選購靚臘腸，除了可留意食安的動態消息外，兼營臘腸的奇華餅家亦有6招幫到手：

6招選靚臘腸、膶腸（資料圖片）

選臘腸貼士1：檢視製作膶腸、臘腸的肉品及成分

優質的膶腸應該採用新鮮家禽的肝臟作為腸衣，如鴨膶腸、臘腸應以豬肉作為腸衣內原材料。坊間多在製作臘味過程中加入少許玫瑰酒精提味，但無論膶腸或是臘腸都不應包含過多的添加劑或填充物，以確保臘味製作純正、自然。

選臘腸貼士2：認明製作膶腸、臘腸的肉品來源

不同地區的肉品所製作出的臘味亦有不同風味，購買前可建議認明肉品的原產地。有些肉品亦帶有有機認證、無帶有抗生素或添加物的認證。

選臘腸貼士3：觀察腸衣光澤度 勿太油太乾

光澤度是臘味品質的一個重要指標，反映了膶腸、臘腸的口感及味道。購買之前可以觀察腸衣是否呈現出自然的光澤，而不會過於油膩或過度乾燥。

選臘腸貼士4：留意臘味香氣沒油膉味

若是未真空包裝的臘味，應該可以聞到帶有令人垂涎的香氣，這是由食材和調味品完美結合而產生的自然香氣。若只帶陣陣油膉味，即代表臘味不夠新鮮。

選臘腸貼士5：檢查臘味包裝、保存方式是否妥當

臘味的保存方式會影響食用時的味道，因此在選購時也要考慮。完成製作臘味後，隨即進行真空處理，可以確保膶腸、臘腸的新鮮和美味。

選臘腸貼士6：比較製造日期及賞味期限

在選購臘味時，記得詢問店家或觀察膶腸、臘腸外包裝的製造日期及賞味期限，確保食品在最佳食用期限內食用完畢。

資料來源：食安中心-金御膳/食安中心-真萫/奇華