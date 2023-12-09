聖誕甜品食譜｜樹頭蛋糕/松果塔/雪人撻　6款網紅顏值高簡單甜品

超簡單0失敗聖誕甜品！想要在這個聖誕大顯身手製甜品，又怕難度太高變出醜？快來看看這6道顏值高的網紅聖誕甜品吧！



雪人聖誕鹿曲奇

雪人聖誕鹿餅乾（小紅書@露妮）

難度：⭐⭐

材料：牛油100克、糖粉35克、雞蛋液30克、低筋麵粉200克、朱古力適量

做法：

1.軟化牛油後加入糖粉，打發致蓬鬆發白再分兩次加入雞蛋液，記得每一次都要打均勻後再加入下一次雞蛋液。

2.加入過篩的低筋麵粉揉成團，壓扁再用不同模具壓出所需形狀，記得要預備正反兩面， 再放入預熱好的焗爐， 160度烤18分鐘左右。

3.用融化後的朱古力裝飾即可。

聖誕樹頭蛋糕

聖誕樹頭蛋糕（小紅書@CaRo軟糯糯）

難度：⭐

材料：全麥麵包3片、希臘乳酪300克、可可粉1匙、樹莓/草莓3顆、迷迭香或其他綠色香料幾根

做法：

1.用圓形模具在用全麥麵包壓出3個大小一樣的形狀。在希臘乳酪中加入1匙可可粉拌均勻備好。

2.把三層全麥麵包疊好，在每層的中間，以及外皮塗上拌好的希臘乳酪，並用叉子劃出樹紋感。

3.加上樹莓、迷迭香做裝飾，灑上可可粉即完成。

聖誕朱古力批

聖誕朱古力批（小紅書@東郊做麵包的大郎）

難度：⭐⭐

材料：酥皮2塊、朱古力醬適量、肉桂糖適量、糖霜適量、裝飾用竹籤適量

做法：

1.將一塊酥皮攤開舖平，塗抹適量朱古力醬。

2.鋪上將另一塊酥皮。

3.切成條狀，摺疊成聖誕樹形狀後用竹籤固定。

4.在表面灑上肉桂糖，再放入已預熱的焗爐，180度焗8分鐘

5.在表面灑上糖霜即可。

士多啤梨雪人撻

士多啤梨雪人撻（小紅書@安米美食記）

難度：⭐⭐

材料：士多啤梨適量、棉花糖適量、朱古力餅乾條半包、巧克力醬適量、椰蓉適量、蛋撻皮2片

做法：

1.士多啤梨洗淨切開。中間夾棉花糖，餅乾做手，用巧克力醬畫眼睛嘴巴，頭頂塗巧克力醬撒椰蓉。

2.蛋撻皮空烤10分鐘左右，出爐後擠上奶油，放上草莓，塗點奶油撒椰蓉即可。

紅薯松果塔

紅薯松果塔（小紅書@JeanHsiao）

難度：⭐

材料：紅薯2個、朱古力粟米片適量、可可粉適量

做法：

1.紅薯洗淨蒸熟壓成泥，加入可可粉拌好，捏成圓錐體。

2. 從底部開始插入紅薯泥，裝飾成松果外型即完成。

聖誕樹曲奇

聖誕曲奇（小紅書@小嘉子kaka）

難度：⭐⭐⭐

材料：牛油120克，牛奶30克，細砂糖60克，低筋麵粉130克，杏仁粉30克，鹽2克，抹茶粉8克，可可粉2克

做法：

1.軟化牛油後加入砂糖拌好，分次加入牛奶拌好，記得每一次都要打均勻後再加入下一次牛奶。

2.加入過篩的低筋麵粉、杏仁粉、鹽拌好，取出一小分加入可可粉，剩餘麵團加入抹茶分拌好。

3.擠出聖誕樹、花環等想要形狀， 放入預熱好的焗爐150度烤25分鐘（香10分鐘後要加蓋錫紙）

4.加上糖珠、 朱古力醬蛋裝飾就完成了！