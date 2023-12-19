港鐵優惠聖誕搭5程送$10車費券／全日通半價！一文睇清領取方法

撰文：何以諾
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【港鐵優惠｜全日通優惠】適逢聖誕，港鐵推出「港鐵佳節禮遇」——大家每搭滿5程車，便可以獲得$10車費券，並在其後的旅程中使用。此外，成人遊客全日通亦有半價優惠。即睇優惠適用日期、換取方法以及名額！

適逢聖誕，港鐵推出「港鐵佳節禮遇」（資料圖片）
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港鐵聖誕推出搭5程送$10車費券優惠

港鐵於12月18日至2024年1月1日期間推出「港鐵佳節禮遇」優惠。大家只要於本地鐵路網絡（東鐵綫來往羅湖或落馬洲站車程、機場快綫、輕鐵及港鐵巴士例外）乘搭港鐵滿五次，便可獲得$10車費券。

在大部份市區的車站入站、出站達5次，便能換轉優惠（資料圖片）

「港鐵佳節禮遇」車費券換領步驟：

【步驟1】先下載港鐵官方應用程式「MTR Mobile」並開設帳號；

MTR Mobile可免費下載（圖片來源：港鐵）

【步驟2】將成人八達通連繫至MTR Mobile 賬戶；

（圖片來源：八達通）

【步驟3】以該張成人八達通乘搭港鐵滿五次（乘搭東鐵綫來往羅湖或落馬洲站車程、機場快綫、輕鐵及港鐵巴士並不計算在內）；

要換取優惠，事前必須透過八達通乘車（資料圖片）

【步驟4】在 MTR Mobile 換領$10車費電子券後，可在其後的旅程使用。

指定日子買成人遊客全日通半價　名額逾10萬個

除了「搭5程送$10」優惠，大家即日起至2024年1月7日，能以半價購買成人遊客全日通。該優惠只適用於在粉嶺站、九龍塘站、旺角東站、旺角站、紅磡站、尖東站、柯士甸站、會展站或銅鑼灣站以內地版「支付寳」付款的乘客，名額逾10萬個。

成人遊客全日通（圖片來源：港鐵）

港鐵直達多個聖誕好去處

為應付節日人潮，港鐵將於12月17日、22至26日、30至31日及1月1日加密班次。

而乘搭港鐵，可直達多個聖誕及除夕好去處。各大聖誕及除夕好去處的開放時間、地址、特色，可參閱下文：

聖誕好去處2023合集！必去AIA嘉年華／聖誕赤柱市集／打卡燈飾跨年倒數活動2024｜除夕最大煙花騷/200米星鑽長廊/半空音樂派對
乘搭港鐵到九龍站，方便前往西九文化區的「香港繽紛冬日巡禮」（圖片來源：香港旅遊發展局）
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