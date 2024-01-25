大掃除｜過期潔面乳別丟！網民稱它為清潔神器　洗衫刷地板超有效

髒衣服上頑固的污漬即使用丟洗衣機，仍清洗不掉，卻又不忍心丟掉衣服，現在或許有一個新方法可以一試！一名網民日前分享某款潔面乳洗淨力超強，圖文並茂展示出孩子外套袖口從黑色髒污，加上潔面乳後搓揉後，一下子就洗乾淨的全過程，貼文曝光後，也吸引上網民圍觀推爆。



事主在Facebook發文表示，家中有一條潔面乳過期了但還未丟掉，最近拿着那條潔面乳洗孩子的外套，沒想到擠出潔面乳，加水之後搓揉後，原本袖口的黑色髒污全被清乾淨，即便潔面乳過期了1年多，清潔效果仍超好，讓她驚喊「試過多樣商品，最終被一罐過期要丟掉，卻一直沒丟掉的潔面乳，救回我一件捨不得丟的孩子外套，尤其是這種布料的衣服最難洗」，她強調這並不是業配文，「畫面會說話，感謝本社團的團友們幫忙介紹」。

潔面乳竟可變成清潔神器！（按圖了解）

貼文曝光後，不到2天吸引了近1萬人點贊，許多網民驚呼：

．「洗衣去污效果這麼好，千萬別拿來洗臉」

．「不要或用不慣的潔面乳，拿來洗廁所也很乾淨」

．「感覺這條最近會大賣」

．「這款潔面乳專為洗衣服而生」

．「那我要去買來洗我兒子的運動服，開學才買新的而已，已經穿的比我家抹布還髒」

．「我本來要丟掉過期潔面乳，我又從垃圾桶撿起來」



不少網民也來認證這條潔面乳真的是：

．「被潔面乳耽誤的萬用清潔劑」

．「上次拿來刷浴室地板，有夠乾淨」

．「這款在清潔社團超紅，還可以洗廚房」

．「我前幾天洗我女兒粉色布鞋時也是刷洗不乾淨，後來也是拿出這條潔面乳，成功刷洗乾淨，淨白許多」

．「這條還能洗浴室、洗廚房、洗鞋子，乾淨又香」

．「這罐超神奇的是、它就是洗甚麼都乾凈就是別拿來洗臉」



更有人開玩笑：

．「從此沒人敢用這支潔面乳洗臉了，於是它改放到賣場的廚房、衣物清潔劑區」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：過年大掃除神物！婆媽實測推爆「萬用清潔劑」，泛黃衣、浴室廚房通通煥然一新】