自助餐優惠2024｜1月抵食推介 任吃鮑魚/和牛壽喜燒送龍蝦$119起

自助餐優惠｜1月酒店自助餐及放題優惠合集2024！為迎接新一年來臨，不少餐廳及酒店都推出超值優惠，《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦15間精選酒店自助餐及放題優惠，讓你大飽口福，最平人均只需$204！現在透過《01空間》購票，更可獲得獨家折扣！即睇下文了解優惠詳情啦！



1月酒店自助餐及放題優惠【1】上環AKVO酒店Shimoumi Sushi 霜瀛 & 淼屋 Myouya｜Omakase 壽司放題｜A4和牛壽喜燒料理放題買3送1

Shimoumi Sushi 霜瀛及淼屋 Myouya推出兩大優惠，分別有Omakase+壽司放題，除了可以細味日本生蠔、海膽、櫻花蝦蒸蛋、時令刺身等高級食材外，更可以追加壽司放題！

如果不想由「廚師發辦」，則可以選擇北海道十勝A4和牛壽喜燒料理放題，品嘗精緻前菜、刺身、北海道十勝A4和牛壽喜燒等，更可以無限追加豚肉五花腩片、鮮雞肉、日式烏冬、鮮冬菇等鍋物！現在經《01空間》購票，更可享獨家2人同行1位半價、買3送1優惠，切勿錯過！

霜瀛 Shimoumi｜Omakase+壽司放題

1人優惠價：HK$1580（原價：HK$1980）

2人同行優惠價：HK$2370／2位（原價：HK$3960／2位）

3人同行優惠價：HK$3160／3位（原價：HK$5940／3位）

淼屋 Myouya｜北海道十勝A4和牛壽喜燒料理放題

1人優惠價：HK$828（原價：HK$880）

2人同行優惠價（2人同行1位半價）：HK$1242／2位（原價：HK$1760／2位）

3人同行優惠價（3人同行1位免費）：HK$1656／3位（原價：HK$2640／3位）

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1月酒店自助餐及放題優惠【2】六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐 獨家7折食足4小時

六國酒店推出以水果和花卉為主題的「果漾花語下午茶自助餐」，由新鮮水果和花卉製作的精緻鹹甜美點，可以在下午茶時段4小時任食任飲！凍盤類包括凍肉及芝士拼盤、壽司卷、鮮果巴馬火腿等；熱盤類有蟹肉撻、野菌酥皮盒等；甜品類有士多啤梨拿破崙、綠茶歌劇院蛋糕、Häagen-Dazs雪糕等，多達30款精美小點任君選擇，連水果花茶都同樣任飲，經《01空間》購票更可享獨家73折優惠，人均$262就食到！

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐

成人優惠價：HK$262（原價：HK$361）

小童優惠價：HK$174（原價：HK$240）

👉🏻獨家73折優惠訂座

1月酒店自助餐及放題優惠【3】六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴‧自助晚餐68折起送佛跳牆

六國酒店Le Menu西餐廳呈現出奢華的「華麗盛宴‧自助晚餐」，由大廚精心烹調多款高級食材。最特別的是自助餐有得嘆爐端燒，由廚師即席即燒虎蝦、鴨肝、雞腎串及多春魚等，更有片皮鵝、特級牛扒、波士頓龍蝦、芝士蘑菇焗蟹蓋等冰鎮海鮮及中西美饌，以及各式甜品，而且全部任食！此外，每人更可享有一客佛跳牆，幫你滋補養顏！現在經《01空間》購票更可享獨家優惠，折扣低至71折！

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴‧自助晚餐

成人優惠價（2小時）：HK$576起（原價：HK$811.8起）

小童優惠價（2小時）：HK$350起（原價：HK$482.8起）

成人優惠價（4.5小時）：HK$653起（原價：HK$921.8起）

小童優惠價（4.5小時）：HK$427起（原價：HK$602.8起）

👉🏻獨家71折優惠

1月酒店自助餐及放題優惠【4】六國酒店｜「龍蝦‧鮑魚‧法式經典甜點」下午茶2人套餐$482

六國酒店Le Menu推出全新「龍蝦‧鮑魚‧法式經典甜點」下午茶二人套餐，以三層架華麗呈獻多款創新的鹹甜美點，包括龍蝦肉松露芒果莎莎黑麥麵包、紅燒鮑魚酥皮盒、鵝肝醬配特濃紅酒啫喱、鱈場蟹肉法國芥末沙律醬薄多士等特色小點，以及法式焦糖燉蛋、法式千層酥、歌劇院蛋糕等超精美甜品！只要經《01空間》購票，便可以優惠價HK$482嘆盡各款滋味美點！

六國酒店｜「龍蝦‧鮑魚‧法式經典甜點」下午茶套餐（兩位用）

優惠價：HK$482／2位（原價：HK$568／2位）

👉🏻獨家85折優惠

1月酒店自助餐及放題優惠【5】西環萬怡酒店 MoMo Café｜自助餐獨家55折任食生蠔牛扒

香港萬怡酒店為慶祝新的一年來臨，在MoMo Café準備了一場盛宴，內容包括雪場蟹腿、新鮮刺身及即開生蠔等冰鎮海鮮；紐西蘭肉眼牛扒、香草燒羊腿等熱盤；聖丹尼爾風乾火腿及堂烤瑞士烤芝士等冷盤。為慶祝2024年的到來，整個1月都會有專業廚師團隊將以即場烹飪的方式泡製法式龍蝦濃湯及香草蜆意粉，配上多款多汁的烤肉和白汁菠菜焗生蠔，讓你擁有視覺、味覺、嗅覺的三重享受！透過《01空間》購票更可享低至55折優惠！

西環萬怡酒店 MoMo Café｜自助餐

成人優惠價（午餐）：HK$201（原價：HK$310）

小童優惠價（午餐）：HK$141（原價：HK$217）

長者優惠價（午餐）：HK$171（原價：HK$263）

成人優惠價（晚餐）：HK$349.7（原價：HK$666）

小童優惠價（晚餐）：HK$239.2（原價：HK$435）

長者優惠價（晚餐）：HK$323.7（原價：HK$589）

👉🏻獨家55折優惠

1月酒店自助餐及放題優惠【6】美麗華酒店 The Mira｜Yamm 節慶精選美饌自助餐

美麗華酒店推出豐富的自助午餐及晚餐，適逢新年來臨，在不同日子更將有不同主題的自助午餐，包括「星馬尋味之旅」、「寶島和風盛宴」、「喜越之泰」及「京川滬味力」，自助晚餐則沒有特定主題。

自助午餐及晚餐均提供冰鎮海鮮、京式片皮鴨、即切燒牛肉等美食，至於「星馬尋味之旅」將有新加坡麥皮蝦、古法石鍋肉骨荼、娘惹燒豬手等；「寶島和風盛宴」提供海膽醬帶子壽司、八爪大板燒、花雕雞卷等；「喜越之泰」有泰式生蝦、泰式烤雞配椰香飯、暹邏甜品三拼盛等；「京川滬味力」將呈獻當歸杞子花雕醉鮑魚、川辣紅油蟹、蟹粉小籠包等，全部都超有特色！經《01空間》購票更可享自助午餐4人同行優惠！

美麗華酒店 The Mira｜Yamm 節慶精選美饌自助餐

4人同行（午餐）：HK$1,523／4位（原價：HK$1,884）

成人優惠價（晚餐）：HK$658（原價：HK$867）

小童優惠價（晚餐）：HK$368（原價：HK$471）

👉🏻4人同行優惠訂座

1月酒店自助餐及放題優惠【7】灣仔諾富特世紀酒店｜自助午餐．海鮮大盛薈自助晚餐紅酒任飲低至$284

灣仔諾富特世紀酒店Le Café 咖啡廳推出「生蠔海鮮自助午餐」及「海鮮大盛薈自助晚餐」。自助午餐必食推介有生蠔、肉眼扒、即製石爐意式薄餅等，另外亦有10多款甜品、即煮湯麵檔等任君選擇！自助晚餐除了有冰鎮海鮮外，更有即叫即製法國青口三食、三色焗扇貝等，必食蟹肉芒果墨西哥卷、金沙廣島蠔、西班牙海鮮飯！自助晚餐更送每位半隻焗法式龍蝦及全場無限暢飲紅酒、啤酒，超有氣氛！《01空間》購票優惠更低至53折！

灣仔諾富特世紀酒店｜自助餐

成人優惠價（午餐）：HK$284（原價：HK$416）

小童優惠價（午餐）：HK$201（原價：HK$295）

長者優惠價（午餐）：HK$231（原價：HK$339）

成人優惠價（晚餐）：HK$421（原價：HK$801）

小童優惠價（晚餐）：HK$259（原價：HK$482）

👉🏻低至$284訂座

1月酒店自助餐及放題優惠【8】香港嘉里酒店大灣咖啡廳｜國際美饌自助餐任食鮑魚

香港嘉里酒店大灣咖啡廳推出國際美饌自助餐，除了有龍蝦、皇帝蟹腳、鮑魚等冰鎮海鮮外，各個美食亭薈萃蒸、炒、煮、炸、甜品吧、新鮮焗製食品等滋味佳餚，例如即點即製的牛肉壽喜燒、避風塘瀨尿蝦、酸菜魚等想吃甚麼就有甚麼！每逢星期五至日及公眾假期，每位食客更可額外獲得一份日本香烤飛驒和牛！此外，自助午餐更客無限暢飲指定汽水、果汁、咖啡及茶；自助晚餐則可額外無限暢飲指定紅白酒、啤酒（只限星期五至日）。現在只要透過《01空間》購票更可享低至82折優惠！

香港嘉里酒店大灣咖啡廳｜國際美饌自助餐

自助午餐優惠價（星期一至五）：HK$376（原價：HK$460）

自助午餐優惠價（星期六至日及公眾假期）：HK$538（原價：HK$658）

自助晚餐優惠價（星期一至四）：HK$637（原價：HK$779）

自助晚餐優惠價（星期五至日及公眾假期）：HK$727（原價：HK$889）

👉🏻低至82折優惠訂座

1月酒店自助餐及放題優惠【9】8度海逸酒店 8度餐廳｜海鮮狂歡饗宴自助餐64折起

8度海逸酒店8度餐廳呈獻「海鮮狂歡饗宴自助晚餐」，主打即點即煮自選海鮮市場、芝土焗蠔、椒鹽軟殼蟹等，更有和牛刺身、燒羊扒、即切烤肉、風乾火腿配蜜瓜等，以及多款精緻甜品。於星期五至日、公眾假期及前夕更可享升級美食煎鵝肝伴黑松露汁！至於自助午餐則有冰鎮海鮮、雜錦芝士碟、麻辣魷魚洋蔥沙律、燒牛肉西、冷蔥花蟹籽三文魚炒飯等美食，以及超過15款特色甜品，絕對有一款合你口味！

8度海逸酒店 8度餐廳｜海鮮狂歡饗宴自助餐

成人優惠價（午餐）：HK$314起（原價：HK$493起）

小童優惠價（午餐）：HK$258起（原價：HK$405起）

長者優惠價（午餐）：HK$286起（原價：HK$449起）

成人優惠價（晚餐）：HK$479起（原價：HK$598起）

小童優惠價（晚餐）：HK$351起（原價：HK$438起）

長者優惠價（晚餐）：HK$407起（原價：HK$508起）

👉🏻低至64折優惠訂座

1月酒店自助餐及放題優惠【10】都會海逸酒店西餐廳Promenade ｜自助餐68折起送花膠湯

都會海逸酒店西餐廳Promenade推出「國際美食自助午餐」、「草莓花園派對周末下午茶自助餐」、以及1月份限定的「黑松露菇菌薈萃盛宴自助晚餐」。自助餐美食多達二百款，包括新鮮生蠔、雪花蟹腳、滋味熱葷、芝士拼盤及多款精緻甜品，包括芒果拿破崙、即製班戟等。

期間限定的「黑松露菇菌薈萃盛宴自助晚餐」則有如黑松露白玉醬焗廣島蠔等多款以黑松露菇菌入饌的菜式，每人更可享免費羊肚菌燉花膠雞湯一份！至於「草莓花園派對周末下午茶自助餐」則有一系列草莓點心，包括草莓杏仁脆酥、草莓忌廉蛋糕、草莓金箔果凍等，亦有即煮粉麵、冰鎮海鮮、中式點心等鹹甜美饌等你品嚐！

都會海逸酒店西餐廳 Promenade ｜自助餐

成人優惠價（午餐）：HK$438起（原價：HK$647）

小童優惠價（午餐）：HK$348起（原價：HK$493）

成人優惠價（下午茶）：HK$388（原價：HK$471）

小童優惠價（下午茶）：HK$278（原價：HK$361）

成人優惠價（晚餐）：HK$688起（原價：HK$933）

小童優惠價（晚餐）：HK$468起（原價：HK$640）

👉🏻低至68折優惠訂座

1月酒店自助餐及放題優惠【11】雅廊咖啡室 富豪九龍酒店｜「香港製造．經典滋味」自助餐41折起送龍蝦/麻辣火鍋

雅廊咖啡室 富豪九龍酒店推出「香港製造．經典滋味」自助餐，以港式地道風味喚起大家的童年回憶！主題自助午餐有懷舊蝦多士、懷舊生煎包、港式芝士焗豬扒飯等，以及多款麵食配搭、中西熱湯、精選烤肉、朱古力噴泉、香滑豆腐花等香港滋味，令人難以抗拒！

自助晚餐除了有本土經典好味道，更送半隻香草芝士焗龍蝦或麻辣火鍋，美國牛肉片、潮州白魚蛋、豬腩片等滋味火鍋配料任你搭配！烤肉區更供應紐西蘭肉眼、紐西蘭羊髀，亦有黃金蝦、古法蒸魚、脆皮牛坑腩、香辣子雞等經典港式美食！此外，甜品區更有即席火焰雪山、鮮果拿破崙、意大利芝士蛋糕、港式雞蛋仔可自由加配雪糕及配料等，保證令你大快朵頤！現在透過《01空間》購票可享低至41折優惠，最平HK$229就嘆到！

雅廊咖啡室 富豪九龍酒店｜「香港製造．經典滋味」自助餐

成人優惠價（午餐）：HK$229起（原價：HK$526起）

小童優惠價（午餐）：HK$168起（原價：HK$416起）

成人優惠價（晚餐）：HK$422起（原價：HK$801起）

小童優惠價（晚餐）：HK$295起（原價：HK$570起）

👉🏻低至41折優惠訂座

1月酒店自助餐及放題優惠【12】九龍香格里拉 Café Kool ｜自助餐低至$394

九龍香格里拉 Café Kool自助餐擁有12個開放式廚房即席炮製環球美食，菜品種類繁多，有精選海鮮；沙律；甜品；亞洲、西式和印度美食等，法式龍蝦湯、白酒煮青口、鮑魚魚肚羹、泰式紅咖哩炒蟹等正宗印度烤雞等都是必食推介！經《01空間》購票可享低至82折優惠，自助午餐人均HK$394、自助晚餐僅需$664起，能夠品嚐多款高質美饌，價錢絕對抵食！

九龍香格里拉 Café Kool ｜自助餐

自助午餐優惠價：HK$394（原價：HK$482）

自助晚餐優惠價（星期一至四）：HK$664（原價：HK$812）

自助晚餐優惠價（星期五至日）：HK$749（原價：HK$812）

👉🏻低至82折優惠訂座

1月酒店自助餐及放題優惠【13】尖沙咀珀薈酒店 UPTOP BISTRO & BAR｜Sky Deck ⼆⼈星光套餐獨家53折

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar，推出「SKY DECK ⼆⼈星光套餐」快閃優惠，在酒店的頂層天際花園中，一邊俯瞰無死角的維多利亞港景色，一邊享用美酒及小點。套餐分為兩款，套餐A可以飲用啤酒、紅酒或非酒精飲品，搭配香辣炸雞粒及法式炸薯條配黑松露蛋黃醬，另一款套餐B可任選兩瓶紅酒、白酒或義大利氣泡酒，亦可把套餐的其中1瓶餐酒換作2杯雞尾酒或非酒精飲品，搭配迷你和牛漢堡、吉列炸蠔、脆炸蝴蝶蝦等美式拼盤，非常吸引！現在經《01空間》購票最平只需人均$119就可以享受美酒美食！

尖沙咀珀薈酒店 UPTOP BISTRO & BAR｜Sky Deck ⼆⼈星光套餐

套餐A：HK$238／2位（原價：HK$438／2位）

套餐B：HK$598／2位（原價：HK$1130／2位）

👉🏻獨家53折優惠訂座

1月酒店自助餐及放題優惠【14】尖沙咀珀薈酒店 UPTOP BISTRO & BAR｜「雪糕車樂園」主題下午茶獨家53折

尖沙咀珀薈酒店 UPTOP BISTRO & BAR推出「雪糕車樂園」主題下午茶，以港式懷舊經典的「富豪雪糕車」為主題，提供多款模仿甜筒雪糕的甜點和鹹點，及經典的香港點心！甜點有香橙忌廉布丁、熱情果芝士蛋糕甜筒、藍莓芝士忌廉甜筒等；鹹點有迷你鴨肝菠羅包、煙三文魚慕絲甜筒、金箔蝦餃等，更有超過7種飲品可供選擇，西式咖啡又得、中式茶飲都有！《01空間》更享獨家53折優惠，人均$204就可以回味港式情懷！

尖沙咀珀薈酒店 UPTOP BISTRO & BAR｜「雪糕車樂園」主題下午茶

優惠價（星期一至五）：HK$408／2位（原價：HK$520）

優惠價（星期六、日及公眾假期）：HK$448／2位（原價：HK$564）

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1月酒店自助餐及放題優惠【15】香港滿屋日本料理｜2小時日式放題自助餐逾70款刺身串燒鍋物任食

香港滿屋日本料理推出午晚市任飲任食2小時日式放題自助餐，提供超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。必食推介有火炙鹽燒左口魚邊壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷、海膽手卷、鹽燒牛舌等，喜歡吃榴槤的就必定不能錯過榴槤加州卷、馬來西亞冷榴槤、貓山王榴槤炸彈，以及免費升級的馬來西亞燒榴槤！經《01空間》購票，HK$230起便可以享受午市放題，晚市放題亦只需HK$277起！

香港滿屋日本料理｜2小時日式放題自助餐

午市放題（星期一至四）：HK$230（原價：HK$248）

午市放題（星期五至日及公眾假期）：HK$249（原價：HK$268）

晚市放題（星期一至四）：HK$277（原價：HK$298）

晚市放題（星期五至日及公眾假期）：HK$295（原價：HK$318）

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