銅鑼灣Bazaar開倉！名牌服飾衫鞋袋低至1折　Triumph內衣$69起

銅鑼灣開倉！踏入新一年，應該由內至外都換一個全新造型！銅鑼灣Bazaar現正舉行名牌服飾及內衣特賣優惠1折起，包括Dior、Burberry、Ray Ban、Triumph、Sloggi、Inspire Hub、Dickies、Bella Jade、RICCINI等，其中Triumph 每日精選內衣產品低至3折，特價貨品$69起！同場還有大量銀包、行李喼、護膚品、鞋履，部份更有折上折優惠，想掃平貨不妨去銅鑼灣名牌倉睇睇！



是次開倉有一系列PRADA太陽眼鏡！（圖片來源：PRADA官方Facebook）

銅鑼灣Bazaar開倉！名牌服飾衫鞋袋都有1折激減

銅鑼灣時代廣場舉行「名牌服飾及內衣特賣」，一系列名牌服飾、內衣及配飾均以激筍1折優惠發售，其中包括Triumph、Sloggi、Inspire Hub、Dickies、Bella Jade、RICCINI、Playlord、Chateau Chaleur、Wenger、Karl Lagerfeld、Hidy N.G.等，由服飾、銀包、行李喼、護膚品、鞋履都有！

時裝品牌Dickies精選服飾向來受打工一族歡迎，現一律特價4折起，買3件可獲額外9折，買5件或以上可獲額外85折！Bella Jade精選意大利服飾低至半價，特價貨品$599起、Hidy N.G.精選女裝系列低至1折，而Chateau Chaleur精選服飾也一律低至2折，買3件可獲額外85折，買5件或以上可獲額外75折！

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Triumph內衣$69起 $99/3條内褲

Triumph的精選內衣產品各款限量及精選內衣產品，一律低至3折，由尊貴系列、時尚系列、家居服運動系列、舒適系列及經典系列均有，尺碼齊備，款式繁多！當中，每日特價精選區，內衣低至$69起，另有特價$99/3條精選内褲發售，購物淨值滿$600即減$100，還可享有折上折優惠！想添置內衣，由內靚到外，不妨一看！

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是次開倉特展，另一亮點還有一系列寰宇眼鏡及太陽眼鏡，全部低至3折起，品牌包括Prada、JIMMY CHOO、BV、Dior、Burberry、Ray Ban、Levis等，選擇多多！

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銅鑼灣開倉優惠將於即日起至至1月15日期間，早上11時至下午9時止，有興趣要留意地址時間，趁平入貨喇！

（圖片來源：Facebook@Times Square Bazaar 時代廣場展銷集）

銅鑼灣Bazaar開倉 名牌服飾及內衣特賣

日期：即日起至1月15日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 (16/F, Tower One, Times Square, Causeway Bay)

