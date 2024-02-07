北上付款｜微信支付≠WeChat Pay HK?內地香港錢包互換方便4大優惠

WeChat Pay HK內地消費懶人包！北上吃喝玩樂成了潮流新趨勢，消費支付工具也愈來愈多，港人北上消費用港幣錢包一定最方便，香港賺錢深圳使，完全無手續費。但每次付款時你是否會猶疑用人民幣？還是港幣也可？看見店舖展示的「微信支付」標貼，是否只能用人民幣錢包？沒有「HK」二字就不能用港幣結帳（WeChat Pay HK）？其實只要多做1個簡單步驟，就可用港幣付款了！更毋須擔心匯率和手續費的問題！想知用WeChat Pay HK去內地玩有幾方便、有甚麼著數優惠？就要繼續看下去了！



（圖片來源：WeChat Pay HK）

WeChat Pay HK、微信支付傻傻分不清3大原因

WeChat Pay HK雖然在香港已相當普及，但總是分不清楚，為甚麼呢？

1. 同一手機app：港幣錢包（WeChat Pay HK）與人民幣錢包（微信支付）處於同一個手機應用程式WeChat／微信。

2. 內地平台或店舖沒分開標示：內地平台或店舖在付款方式上，很可能只顯示「微信支付/ WeChat Pay」，而沒有額外顯示一個WeChat Pay HK的Logo。

3. 介面太相似：WeChat Pay HK與微信支付的介面相似，導致有時會認錯兩個頁面。

其實要弄清楚WeChat Pay HK和微信支付並不難，今天就教你怎樣區分和切換這兩個錢包。（請按下圖）

首先點擊WeChat，再點擊介面右下角的「我」，點選服務，如餘額顯示「$」，代表用戶正在使用港幣錢包，即WeChat Pay HK；如餘額顯示「¥」，代表用戶正在使用人民幣錢包（即微信支付）。若同時擁有港幣錢包（WeChat Pay HK）及人民幣錢包（微信支付），那又如何切換錢包的地區呢？

輕鬆4步切換WeChat錢包

用戶可在WeChat／微信更新到最新版本，登入後點擊「我」，點選「服務」，再按在右上角的「…」，最後點擊「切換錢包地區」。（請按下圖）

WeChat Pay HK註冊超簡單 毋須內地手機號碼

WeChat Pay HK申請程序非常簡單，無論用香港手機號碼或非香港手機號碼一樣方便。

香港手機號碼註冊新用戶：只要下載WeChat app，使用香港手機號碼註冊，便會自動開通港幣錢包WeChat Pay HK。完成註冊後，可點擊右下角的「我」，點選「服務」，進入WeChat Pay HK。

用了內地手機號碼註冊，並已擁有人民幣錢包（微信支付）用戶：可於微信搜尋「WeChat Pay HK好生活」公眾號，點擊「便捷入口」，點選「自助開通香港錢包」。透過驗證香港手機號碼／香港發行的信用卡／香港銀行賬戶／香港身份證，即可申請開通 WeChat Pay HK。（請按下圖）

美團、大眾點評開放香港電話註冊 港幣付款更方便

開通港幣錢包WeChat Pay HK之後，在內地食玩買就更方便啦！還可在「美團」和「大眾點評」這兩大平台以港幣付款，購票、訂位、外賣、搶優惠券統統都做到，不僅可以讓你掌握到最新的食玩買資訊，還有不少折扣優惠提供。現在「美團」和「大眾點評」app都可用香港電話號碼登記，還不立即下載註冊?!

用戶可於美團預訂餐廳座位、外賣水果宵夜、查看酒店旅游周邊推薦；亦可於大眾點評購買美食、休閒玩樂、電影等優惠券。（圖片來源：WeChat Pay HK）

4個步驟用香港手機號碼在美團註冊

請按下圖看「實用教學」：

1. 下載美團app；

2. 打開美團app，點擊右下角「我的」，然後於「點擊登錄」區域進入頁面；

3. 選擇香港手機區號+852，同意條款並點擊「獲取短信驗證碼」；

4. 收到驗證碼後輸入驗證碼，自動建立美團賬號。

如何使用美團app叫外賣？

在內地遊玩，不想花太多時間等待美食？用美團在內地買外賣也非常便利。

請按下圖看「實用教學」：

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1. 打開美團app，點擊「外賣」；

2. 進入美團外賣頁面；

3. 搜索心水餐廳名稱，選擇餐廳分店；

4. 揀選食品之後，點擊「去結算」；

5. 確認收貨地址、配送時間及賬單詳情，點擊「提交訂單」；

6. 選擇「微信支付」；

7. 系統跳轉至WeChat Pay HK付款頁面，自動將人民幣交易轉為港幣結算，匯率由 WeChat Pay HK 向各家合作銀行拿取即時最優匯率；

8. 輸入付款密碼後，即可成功透過WeChat Pay HK港幣付款。

8個步驟用香港手機號碼在大眾點評app註冊

請按下圖看「實用教學」：

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1. 下載大眾點評app；

2. 開啟app後選擇「我的」註冊賬號；

3. 選擇「手機號登錄」小程序，並同意條款；

4. 選擇香港手機區號+852，輸入香港手機號碼並點擊「獲取驗證碼」；

5. 輸入驗證碼；

6. 完成實名認證，選擇「立即認證」；

7. 「證件類型」選擇「港澳居民來往內地通行證」，輸入姓名和證件號並點擊「確認」；

8. 賬號註冊成功。

用戶使用大眾點評購買優惠券教學

請按下圖看「實用教學」：

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1. 選擇商戶，揀選優惠；

2. 點擊提交訂單；

3. 選擇微信支付；

4. 系統跳轉至WeChat Pay HK付款頁面，自動將人民幣交易轉為港幣結算，匯率由 WeChat Pay HK 向各家合作銀行拿取即時最優匯率；

5. 輸入付款密碼後，即可成功透過WeChat Pay HK港幣付款；

6. 優惠券購買成功。

WeChat Pay HK 港幣付款4大獨家優惠

用WeChat Pay HK付款不但非常方便，而且內地不同線上平台如美團、大眾點評、京東；線下超市Costco、百佳永輝，用WeChat Pay HK付款還有獨家優惠，趁著假日可盡情吃喝玩樂啦！

優惠【1】Costco開市客 x WeChat Pay HK HK$128.88禮包

Costco開市客 x WeChat Pay HK有專屬優惠HK$128.88禮包（圖片來源：WeChat Pay HK）

全球第三大的人氣零售商Costco開市客，在深圳開設旗艦店後，幾乎把深圳擠得水洩不通。而Costco亦與WeChat Pay HK有聯乘優惠，送出5大福利，總值$128.88的大禮包，只要用戶在2月期間以WeChat Pay HK港幣消費，即可獲贈3倍WePoints積分。

HK$128.88禮包領取方法：

1. 首次在內地消費的WeChat Pay HK用戶可領$20電子現金券禮包。

2. 線下透過掃瞄店內推廣海報，可享滿$400減$20優惠。

3. 人人可領$50電子現金券禮包，在內地任何商戶累計完成相應消費次數即可解鎖對應優惠券。

4. 限量Costco開巿客微信小程序專屬優惠券，可享滿$200減$20優惠。

5. 於新春指定日子（2月9日至2月13日期間），線下透過掃瞄店內推廣海報獲取$200減$18.88優惠券。

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優惠【2】WeChat Pay HK x 京東 「京東狂歡購」¥1搶廚房抹布 免運費直送香港

內地著名網上商城京東也與WeChat Pay HK聯乘推出3大優惠，用WeChat Pay HK買東西，還有全場免運費優惠！

1. 京東新用戶¥1搶購：

¥1搶廚房抹布加厚款100片、¥1搶食品保鮮袋加厚款3卷組合共280個、¥1搶龍年利是封12個。限購一款。

2. 新人2折熱賣：

京東新用戶以2折搶購熱賣產品，先領券後落單，例如：獅王納米樂NANOX植萃留香洗衣凝珠三合一23粒（原價¥35.9）；潘婷 Pantene 乳液護洗髮水500G（原價¥34.9）；佳潔士 Crest熱感美白牙膏（原價¥39.9）

3. 自營商品滿¥200減¥20：

頁面領券後，指定產品可享滿¥200減¥20，例如：心相印抽紙S碼3層110抽 x 6包（原價 ¥18.9）；王老吉涼茶龍年大吉定制罐（310ml）12罐禮盒裝（原價 ¥32.8）；三隻松鼠每日堅果750g/30袋禮盒裝（原價¥79）；Usmile笑容加電動牙刷Y10（原價¥329）

領取方法：

用戶可透過WeChat Pay HK跨境遊頁面（WeChat＞我＞服務＞跨境遊），點擊banner進入京東小程序活動頁面，挑選心水商品，最後直接用WeChat Pay HK港幣付款。

請按下圖看「實用教學」：

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優惠【3】百佳永輝線下超市 掃二維碼領總值HK$88.88優惠券包

百佳永輝旗下擁有80間分店的超市，絕對方便大家大手購入生活所需。只要在百佳永輝的線下超市用WeChat掃描門店物料二維碼，即可領總值高達HK$88.88優惠券包。

HK$88.88優惠券包領取方法：

1. 於2月1日至4月7日期間，完成支付任務，可領HK$50現金券包。

2. 於2月1日至4月7日期間，內地消費新用戶額外領取HK$20現金券包。（新用戶指從未使用WeChat Pay HK於內地消費的用戶）

3. 於2月9日至2月13日期間，線下掃碼可領HK$18.88現金券包。

優惠【3】百佳永輝線下超市 掃二維碼領總值HK$88.88優惠券包（圖片來源：WeChat Pay HK）

優惠【4】用WeChat Pay HK於內地消費賺高達8倍積分

除上述商店外，還可以用WeChat Pay HK賺積分換現金劵！不限付款方式，只要用WeChat Pay HK於內地消費，HK$1可得2WePoints。另外，凡使用中國工商銀行（亞洲）信用卡／銀行賬戶，均享有額外6倍積分，並可與內地已有的優惠疊加，即在內地商戶消費：用工商銀行信用卡／銀行支付賺6倍，再加內地消費的2倍積分，便可 賺最高8倍WePoints積分！