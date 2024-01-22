桌球世界大獎賽｜奧蘇反勝封王歸功兩件電器　打桌球令他重拾青春

「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）狀態火熱，在周日的桌球世界大獎賽（World Grand Prix）決賽落後4局下反勝特林普（Judd Trump），在50日內贏得3項重要錦標，另外兩項是英國錦標賽及大師賽。48歲的奧蘇表示年齡不是問題，他覺得自己打波時彷彿年輕了20年。隨經驗增加，奧蘇認為自己的實力比以前任何時間更加全能。



奧蘇入局慢，在第一節開始便連輸4局，落後0：4，幸他及時終止頹勢，完首節落後3：5。在第二節，奧蘇愈戰愈勇，一度連贏6局，最終以10：7反勝特林普，贏得世界大獎賽錦標。這是他個人生涯第41個排名賽錦標。

在今個賽季，他於去年9月先贏上海大師賽，儘管在11月的國際錦標賽4強止步，但在12月的英國錦標賽贏得冠軍，到今月再贏兩項冠軍。他在今月早前的大師賽決賽擊敗卡特（Ali Carter）封王。他在50日內贏得英錦賽、大師賽及大獎賽3項重要錦標。

奧蘇賽後在社交網站分享感受，表示很享受這晚的比賽。（X）

賽後，奧蘇認為新買的兩件家庭電器是今個賽事奪冠的關鍵。他說：「在上周初，我覺得有點不舒服，之後我買了一部氣炸鍋及一部奶昔機，之後我的飲食就開始改善。我不喜歡吃垃圾食品，它們會令我陷入一個有趣的處境。在過去一周，我開始覺得愈來愈好。」

他續說：「之前一晚對丁俊暉，我打出桌球生涯其中一場最佳的比賽，令我對決賽更有信心。」在大獎賽準決賽，奧蘇以6：1大勝丁俊暉。

奧蘇賽後接受訪問。（X）

對於今場決賽在0：4的逆境下反勝，奧蘇說：「他一開始就送我一個4：0，我以為這一晚會一早玩完，可能被他大炒10：1。不過，我之後打到幾局好波，追到3：5令我有點樂觀。我出來，心想盡力一試吧。」

「我很享受這樣的硬仗，面對特林普，你一定要奮身戰鬥，因為他是一名戰士。我本身就認為他是今年世錦賽的熱門，他的實力很強。」

奧蘇近期狀態火熱，連場大賽取勝，他說：「打桌球的時候，我覺得自己變得年輕。打波的時候，我年輕了20歲。只要在枱邊，我就感到自己還年輕，我不覺得年齡會是問題。我認為經驗幫到我，我從中得益甚多。」

他更認為如今的實力比過去任何時候的自己更強，「我在世界各地贏過很多比賽，獲益良多。比起以前，我現在是一個更全能的球手。」