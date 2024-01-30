桌球德國大師賽｜傅家俊5：1贏沙比　三度重迫制勝　賽後謙稱有運

香港桌球手傅家俊昨日（29日）在德國大師賽外圍賽，以5：1大勝四屆世界冠軍、世界排名第5位的沙比（Mark Selby）。



昨日在柏林舉行的德國大師賽外圍賽，傅家俊遇上勁敵沙比，入局較快，手風亦順，首局「起迫」打出一棒60度，以69：22先拔頭籌。傅家俊乘勝追擊，以65：36再取一局，領先局數2：0。

來自英格蘭的沙比是四屆世錦賽冠軍，目前世界排第5位，而傅家俊則排89位。

【沙比第三局一開波就「撻死」】

沙比今仗不太順，在第三局一開波就「撻死白波」。在這一局，雖然沙比一度領先39：4，但打失紅波，紅波在袋口不入，之後輪到傅家俊「重迫」，一棒打出76度，以80：39拉開局數到3：0。

傅家俊連贏4局，最終以5：1取勝。（WST官網）

在第四局，傅家俊再贏70：22，在這場9局5勝制的比賽遙遙領先到4：0。沙比在第五局終於企穩陣腳，一棒打出66度，以66：1追回一局。不過，傅家俊在第六局再打出98度的「重迫」，以98：1贏出，總局數以5：1晉級。

傅家俊今場3次打出50度以上的「重迫」，另外他平均每捧的出捧時間為16.2秒，而沙比則要22.1秒。

他在正賽64強會對威爾斯的艾菲戴維爾（Alfie Davies）。

傅家俊淘汰沙比，晉身德國大師賽正賽。（X）

傅家俊賽後接受大會訪問，很滿意賽果，他認為沙比今場慢熱，較遲入局。雖然取得5：1大捷，但傅家俊謙稱「我有幾多lucky breaks」。他說：「老實講，我不覺得自己打得那樣好，但有時桌球就會整場比賽都按你所想滾動，你需要好好把握得住這些運氣。不過，任何擊敗沙比的比賽，也是重大的勝利。」