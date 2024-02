美斯拍片回應缺陣風波　字幕與事實不符：沒能參加沙特第一場比賽

美斯(Lionel Messi)昨(19日)晚在微博帳戶發布影片,再次解釋避戰香港表演賽的原因,表示外界流傳很多不實的訊息,他不得不澄清,強調缺陣與政治無關。然而,根據美斯團隊在影片中提供的中、英文字幕翻譯,美斯稱在第一場沙特阿拉伯的友賽前感到不適,該場沒有上陣,但事實上美斯那場對希拉爾上陣88分鐘,取得入球及助攻各一。



在2月4日的香港表演賽,美斯全場都沒有換上球衣,只穿運動裝坐在後備席。(袁志浩攝)

這段微博影片在昨晚9時發布,發布地點為上海,而在美斯的Facebook及Instagram帳戶並沒有相關影片。這段影片長2分20秒,並非一氣呵成,至少有兩處經剪接。

在影片字幕中,有一句內容與事實不符。這句是「真實的情況是,我有內收肌炎症,在沙特的第一場友誼賽賽前就感覺到了,所以沒能參加比賽(I had an inflamed adductor and I couldn’t play in the first game in Saudi Arabia, which is when I felt it.)。」

在1月29日國際邁亞密第一場在沙特的友賽,他們以3:4不敵希拉爾,美斯該戰正選披甲,在54分鐘射入十二碼,之後助攻隊友入波,踢到88分鐘才被換走。內地體育媒體人李璇亦在微博上質疑這一點:「他視頻裏說在沙特第一場沒上,但他不僅上了,還上演傳射,是他自己口誤還是團隊台本沒寫明白?」

據阿根廷傳媒《TyC Sports》報道,美斯的說話內容與影片字幕翻譯有不同,他說的是「我的內收肌有發炎,無法參加比賽。在第一場於沙特的比賽,我開始感到不適;在第二場比賽,我嘗試一段時間,情況惡化(tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. El primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor)」。如此看來,懷疑負責翻譯影片的人出錯。

美斯在2月4日缺戰香港表演賽,首次回應是在兩日後的2月6日出席日本的記者會,他當時並非主動提及,而是有外國記者問到該次風波才回答。第二次回應則是2月7日傍晚、國際邁亞密友賽神戶勝利船前3分鐘,美斯在微博發文解釋。到昨晚距缺戰風波後15日,他再在微博拍片解釋。

美斯的解釋似乎是「中國限定」,因為2月7日的短文及昨晚的片段只在微博發布,並沒有在Facebook及Instagram同步出街。在3次回應中,美斯均無道歉,不斷重複因傷缺陣,並沒有交代為何沒有在比賽當日親口向現場球迷解釋。

美斯2月19日回應講話全文(中文翻譯來自影片字幕):

「大家好,我已經讀到並聽到了很多在中國香港比賽後被提及的話,我想錄製這個視頻,給出真實的情況,希望大家不會再繼續看到不實的消息了。」

「如球迷們所知,我永遠想要參加每一場比賽,永遠嚮往球場。我聽到有人說,我因為政治原因或許多其他原因不想參賽,但這些都不是真的。如果真是這樣,我甚至不會去日本,或者像之前那樣多次訪問中國。」

「從職業生涯伊始,我就與中國有着非常緊密與特別的緣份。在這裏的採訪、比賽和活動,讓我留下美好回憶。作為球員,我也為巴塞羅那足球俱樂部和國家隊在這裏多次參賽。」

「正如我在新聞發布會上所說,真實的情況是,我有內收肌炎症,在沙特的第一場友誼賽賽前就感覺到了,所以沒能參加比賽。在第二場(在沙特的)比賽中,我嘗試上場比賽了一會兒,但情況變得更糟。然後在(中國香港比賽的)前一天,我嘗試上場訓練,為所有來觀看訓練的球迷們作出努力,我已盡自己所能,也參加了訓練結束後與孩子們的足球互相課,但我真的無法上場參賽。」

「我感到不適,有加劇傷情的風險。幾天後,傷處感覺稱好了一點,這也是為什麼我在日本上場了一會兒,為接下來很快開始的聯賽,我希望能恢復一些狀態。(在發布會上),我已經說過這一切了,但我認為在所有這些不實的消息面前,現在重新講這些很重要。」

「一如既往,我想向中國的所有球迷送上最好的願,我一直對你們抱有特別的感情,並將繼續如此,希望不久,我們能再見。大大的擁抱,保重。」