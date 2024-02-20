美斯拍片回應缺陣風波　字幕與事實不符：沒能參加沙特第一場比賽

美斯（Lionel Messi）昨（19日）晚在微博帳戶發布影片，再次解釋避戰香港表演賽的原因，表示外界流傳很多不實的訊息，他不得不澄清，強調缺陣與政治無關。然而，根據美斯團隊在影片中提供的中、英文字幕翻譯，美斯稱在第一場沙特阿拉伯的友賽前感到不適，該場沒有上陣，但事實上美斯那場對希拉爾上陣88分鐘，取得入球及助攻各一。



在2月4日的香港表演賽，美斯全場都沒有換上球衣，只穿運動裝坐在後備席。（袁志浩攝）

這段微博影片在昨晚9時發布，發布地點為上海，而在美斯的Facebook及Instagram帳戶並沒有相關影片。這段影片長2分20秒，並非一氣呵成，至少有兩處經剪接。

在影片字幕中，有一句內容與事實不符。這句是「真實的情況是，我有內收肌炎症，在沙特的第一場友誼賽賽前就感覺到了，所以沒能參加比賽（I had an inflamed adductor and I couldn’t play in the first game in Saudi Arabia, which is when I felt it.）。」

在1月29日國際邁亞密第一場在沙特的友賽，他們以3：4不敵希拉爾，美斯該戰正選披甲，在54分鐘射入十二碼，之後助攻隊友入波，踢到88分鐘才被換走。內地體育媒體人李璇亦在微博上質疑這一點：「他視頻裏說在沙特第一場沒上，但他不僅上了，還上演傳射，是他自己口誤還是團隊台本沒寫明白？」

據阿根廷傳媒《TyC Sports》報道，美斯的說話內容與影片字幕翻譯有不同，他說的是「我的內收肌有發炎，無法參加比賽。在第一場於沙特的比賽，我開始感到不適；在第二場比賽，我嘗試一段時間，情況惡化（tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. El primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor）」。如此看來，懷疑負責翻譯影片的人出錯。

美斯在2月4日缺戰香港表演賽，首次回應是在兩日後的2月6日出席日本的記者會，他當時並非主動提及，而是有外國記者問到該次風波才回答。第二次回應則是2月7日傍晚、國際邁亞密友賽神戶勝利船前3分鐘，美斯在微博發文解釋。到昨晚距缺戰風波後15日，他再在微博拍片解釋。

美斯的解釋似乎是「中國限定」，因為2月7日的短文及昨晚的片段只在微博發布，並沒有在Facebook及Instagram同步出街。在3次回應中，美斯均無道歉，不斷重複因傷缺陣，並沒有交代為何沒有在比賽當日親口向現場球迷解釋。

美斯2月19日回應講話全文（中文翻譯來自影片字幕）：

「大家好，我已經讀到並聽到了很多在中國香港比賽後被提及的話，我想錄製這個視頻，給出真實的情況，希望大家不會再繼續看到不實的消息了。」

「如球迷們所知，我永遠想要參加每一場比賽，永遠嚮往球場。我聽到有人說，我因為政治原因或許多其他原因不想參賽，但這些都不是真的。如果真是這樣，我甚至不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國。」

「從職業生涯伊始，我就與中國有着非常緊密與特別的緣份。在這裏的採訪、比賽和活動，讓我留下美好回憶。作為球員，我也為巴塞羅那足球俱樂部和國家隊在這裏多次參賽。」

「正如我在新聞發布會上所說，真實的情況是，我有內收肌炎症，在沙特的第一場友誼賽賽前就感覺到了，所以沒能參加比賽。在第二場（在沙特的）比賽中，我嘗試上場比賽了一會兒，但情況變得更糟。然後在（中國香港比賽的）前一天，我嘗試上場訓練，為所有來觀看訓練的球迷們作出努力，我已盡自己所能，也參加了訓練結束後與孩子們的足球互相課，但我真的無法上場參賽。」

「我感到不適，有加劇傷情的風險。幾天後，傷處感覺稱好了一點，這也是為什麼我在日本上場了一會兒，為接下來很快開始的聯賽，我希望能恢復一些狀態。（在發布會上），我已經說過這一切了，但我認為在所有這些不實的消息面前，現在重新講這些很重要。」

「一如既往，我想向中國的所有球迷送上最好的願，我一直對你們抱有特別的感情，並將繼續如此，希望不久，我們能再見。大大的擁抱，保重。」