桌球｜吳安儀絕殺「一姐」復仇奪第19個錦標　繼續爭取職業賽資格

「四眼Cue后」吳安儀桌球生涯的第19項錦標來得不簡單。她面對現任世界「一姐」勒查活（Mink Nutcharut）經歷決賽兩連敗後，周五終於在阿爾巴尼亞女子公開賽決賽擊敗對手；而且她的晉級過程亦非常難辛，連挫強敵方能殺入決賽。



吳安儀在阿爾巴尼亞公開賽擊敗「一姐」勒查活奪冠。（X@WomensSnooker）

去年8月的美國公開賽及今年1月的比利時公開賽，吳安儀都在決賽以2：4不敵勒查活。今次轉戰阿爾巴尼亞公開賽，吳安儀在E組以次名出線，十六強先直落3局輕取德國球手Diana Schuler，八強再以3：2險勝12屆世界冠軍伊雲絲（Reanne Evans），決勝局更打出一棒80度。

四強開始採7局4勝制，面對老對手簡娜（Rebecca Kenna），吳安儀初段曾落後至0：2，其後她連贏3局反超至3：2，雙方戰成3：3後，安儀於決勝局以63：20勝出晉身決賽。

吳安儀在八強擊敗12屆世界冠軍伊雲絲，一路過關斬將殺入決賽。（吳安儀Facebook）

決賽遇上勒查活，「四眼Cue后」先發制人連取3局，不過勒查活作為現任「一姐」，韌力驚人，急起直追扳平局數3：3，本來一面倒的比賽進入決勝局。

「開賽初段我防守得好，但被追至3：3後，我真的開始緊張。幸好決勝局關鍵時刻沒有失誤，把握取分機會，終於贏得今次冠軍。」吳安儀以71：19贏出決勝局後，這樣總結賽事。

彷彿宿命一般，吳安儀在決賽再遇勁敵勒查活（左）。（X@WomensSnooker）

第一次到訪阿爾巴尼亞就贏得公開賽冠軍，這是吳安儀生涯第19項錦標，亦是她繼10月的澳洲公開賽後，本季第2次封后。吳安儀賽後在社交網站慶祝奪冠，並寫上「#19」標籤。她之後將留在阿爾巴尼亞出戰WSF公開賽，本月12日前赴英國競逐Q Tour，繼續力爭職業賽入場券。

女子桌球巡迴賽下一站為2024女子世錦賽，賽事將會在東莞常平舉行，日期為3月11至17日。