【消委會建議】電熱盤加熱時不宜使用鍋蓋！7大使用貼士你要知！

近年廚具界推出的電熱盤，一個盤煮到多款美食，就算價錢相對一隻煮食鑊貴，但因為方便和容易操用，深受懶人歡迎。

消委會剛發布的電熱盤測試報告，9款售價由$599至$998的多功能電熱盤中，每項各自都存在安全問題。若果各位家中有一部電熱盤，跟住消委會7項使用技巧，避免受傷之餘，又可以保養得宜。