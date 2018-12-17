【消委會建議】電熱盤加熱時不宜使用鍋蓋！7大使用貼士你要知！

撰文：唐家儀
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近年廚具界推出的電熱盤，一個盤煮到多款美食，就算價錢相對一隻煮食鑊貴，但因為方便和容易操用，深受懶人歡迎。
消委會剛發布的電熱盤測試報告，9款售價由$599至$998的多功能電熱盤中，每項各自都存在安全問題。若果各位家中有一部電熱盤，跟住消委會7項使用技巧，避免受傷之餘，又可以保養得宜。
消費者委員會測試了市面9款多功能電熱盤，發現沒有樣本能全部通過測試的8個安全項目。（官方圖片）
9款多功能電熱盤 僅Bruno通過漏電測試
消委會測試了市面9款多功能電熱盤，品牌包括Bruno、récolte、Rasonic樂信牌、寶康達Primada、Toffy、Sanrio、Diamond、Thomson及億世家ecHomes，發現沒有樣本能全部通過測試的8個安全項目，所有樣本的溫升都超出標準！
9項樣本的平均最高溫度。(官方圖片)
8款的絕緣距離不足，只得Bruno絕緣距離測試，可防止跳掣和觸電等安全問題。(locari.jp)
8款的絕緣距離不足，只得Bruno絕緣距離測試，可防止跳掣和觸電等安全問題。效能測試顯示，各樣本在預熱及熱力均勻度表現參差。消費者選購前應留意產品的安全及效能。
消委會測試發現的多功能電熱盤各項安全問題。（消委會提供）
電熱盤7大注意事項 加熱時不宜使用鍋蓋
電熱盤一個盤可以BBQ、煮海鮮飯、燒章魚小丸子、煎牛扒等，的確非常方便。家裡已經有一部電熱盤的朋友們，可以參考消委會所給予的注意事項。
按圖睇7大注意事項：
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各位在家使用電熱盤煮食或燒烤時，要注意以上事項，使用時須按說明書的指示，小心應用。