【團年飯】新年餐餐都食剩？專家教你煮食貼士兼將剩餘食材大變身

農曆新年即將來臨，大家最期待的一定是滿桌美味的團年飯了，在幾天的連續假期，如何吃得健康又安心，以免造成身體的負擔？台北市政府衛生局（簡稱北市衛生局）特別邀請聯合醫院營養團隊攜手星級飯店主廚，共同研發製作7道減鹽、少油、高纖之健康營養美味的年菜，提供民眾健康飲食原則，也傳授3道如何將年節剩餘食材變身美味清爽小菜之做菜步驗。 文：食力編輯部

3點健康飲食原則及貼士

1. 首選高纖

選用當季盛產新鮮食材，如當季的蘿蔔、竹筍、菠菜及蘑菇類等都是很好的纖維來源，「翡翠炒冬筍」就使用了當令蔬菜，豐富了年菜的纖維量。

2. 減鹽烹調

口味以清淡為主，利用新鮮的食材，減少使用加工食品等，在調味上可利用例如：檸檬、菠蘿、蕃茄等酸性新鮮水果，在調味上以蔥、薑、蒜、酒、辣椒、紅棗、枸杞、當歸等食材，以增加餐點之豐富視覺及味蕾的雙重享受。在菜單設計上「滬式美味集」所使用之梅汁蕃茄，就是以梅汁的原始酸味，來減少鹽份之攝取。

3. 少油優先

在烹調上應選以清蒸、涼拌、水煮、燉或用少量油拌炒方式較佳，避免攝取過多的熱量，而食材選擇相較於紅肉（豬肉、牛肉），宜選用脂肪含量較低的白肉（海鮮、魚肉、雞肉），雖然同樣可攝取豐富的蛋白質，但減少過多的脂肪，例如本次提供的菜色「香醇醉黃魚」，就是選用脂肪含量較低的白肉魚。

度過數天的年假後，年前期間所準備的豐盛料理是否都有剩下的食材還滿滿地霸佔冰箱的一角呢？在這邊也提供一些創意及巧思，並運用「三低一高（低油、低鹽、低糖、高纖維）」的健康烹調原則，讓剩餘的年節食材變身成為3道美味佳餚。

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台北市政府衛生局呼籲民眾，年節期間在享受美食之餘，更別忘記運動「333原則」，每周至少運動3天，每次至少30分鐘，脈搏達到130下的標準，除以適量的運動消耗年節期間額外攝取的熱量外，更可以維持身體健康。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：【食聞】春節圍爐健康吃 剩餘食材還能變身清爽料理！】