【走塑生活】用榻榻米做成食得嘅筷子？盤點各國千奇百趣環保餐具

目前台灣禁用塑膠袋和吸管，但其實塑膠餐碗和含有塑膠膜的紙碗也都是日後需要改進的對象，目前之所以尚未禁用這些餐具仍是為了食品衛生安全的考量，未來如何能夠做到兩全其美？以下將羅列一些外國發明家提出的辦法供參考，除了要能回收之外，其中很大的共通點就是「可食用」。 文：紀雋妍／食力

紙容器內層的塑膠膜難回收 英國將熱飲杯分層解決問題！

目前的紙製容器為了防油、防水，會在容器內加上一層塑膠膜，然而通常我們在進行分類時，因為無法將塑膠膜撕掉，所以只能直接將紙碗丟進紙類回收，但事實上這樣會造成紙類回收的成分混雜，使得回收商處理不易，或是讓再生紙漿裡充滿塑膠模碎片影響可利用性。

為了解決這個問題，英國Frugalpac公司研發出一款「Frugal Cup」分內外層的杯子，外層是再生紙材，內層是食品級PE，在丟棄時只要將兩層分離，不需要重新設一個分類項目，在一般的場所就可以進行妥善的分類回收。雖然為了要維持餐具的耐受時間，目前還無法找到完全替代塑膠的材質，因此還是含有部分塑膠成份，但這個方法至少可以降低全塑膠餐具使用量，並且讓回收工作更確實，避免紙製容器因處理麻煩而直接被燃燒。

英國Frugal Cup可讓回收分類更精確，提升回收資源再利用性。（Frugal Cup官網圖片）

日本製作出海苔點心杯和4種口味的可食用盤子

紙製容器含有塑膠膜的問題也出現在日本媽媽經常為孩子的便當裡，媽媽們經常會用小的鋸齒紙杯將炸物或是小香腸隔開，然而紙杯為了防油也會在內層加上塑膠膜，但這個塑膠膜一般人並沒有辦法在家裡自行分離回收。日本Anesto公司關注到這個小紙杯的問題，推出一款用海苔做成的點心杯，不僅解決環保問題，更可以搭配飯菜一起吃下肚，海苔也富含碘、鐵、鈣等礦物質對人體健康有益。這項運用小巧思的發明更獲得2012年日本神奈川產業Navi獎殊榮，以簡單的方式就改善一個環保問題，且目前已經可以量產並且在網路及超市通路販售。

日本Anesto公司用海苔製成點心杯，解決紙杯塑膠內膜問題。（截圖自 Anesto官網）

同樣位於日本愛知縣碧南市一個小漁村的丸繁製菓株式會社，原本是一間製作雪糕甜筒的公司，大約在2010年他們利用製作甜筒的技術研發出可以盛裝食物超過30分鐘的可食盤子，原料使用蝦子、鹽及馬鈴薯粉，並且製作了鮮蝦、洋蔥、紫薯、玉米共4種口味。盤子供應小吃攤盛裝炒麵、章魚小丸子等餐點使用，顧客用餐後可以連盤子一起食用，相當方便且環保。目前已經提供給日本祭典的園遊會等活動使用，丸繁製菓公司未來更期望可以提供2020年東京奧運使用，減少大批人潮一次性餐具的使用量。

丸繁製菓公司深化製作甜筒技術，發明蝦餅盤子，取代一次性餐具。（株式会社 丸繁製菓 Facebook圖片）

韓國用傳統糖果做成可食用餐具

而韓國的Jiwon Choi和Alice Jung利用韓國傳統的糖果「엿」（Yeot）發明一款叫做「Sweeeeet Tableware」的可食餐具。「엿」在韓國已經有數個世紀的歷史，是由各種穀物製成類似於麥芽糖的製品，其中不含任何人工添加劑，通常做成棒狀食用，被稱作是「奶奶最喜歡的糖果」，現在主要於韓國的觀光景點販售。而韓國兩位發明家利用大家熟悉的傳統甜食，發揮創意做成精緻的碗盤，雖然製作過程需要經過煮米飯、發酵、凝固等數小時的工序，不過創新的概念也提供大家對環保餐具有更多的想像。

（Pinterest）

米吸管長時間浸泡不怕軟爛

除了塑膠餐具，海龜受到吸管的傷害也使大家重視起塑膠吸管的問題，而替代產品除了較常聽到的紙吸管之外，韓國人也運用他們常吃的「米」做出一款「米吸管」。使用的成分包含70%的米和30％的木薯粉，其中木薯粉就是珍珠奶茶裡做珍珠的原料，可以讓吸管表面更光滑，而且整支吸管都可以吃下肚。如果不想要食用，米吸管也可以在3個月內自動分解，且對環境沒有傷害。實用性方面，米吸管可以浸泡在熱飲中長達2至3小時，而冷飲更可以維持10小時以上，幾乎不用擔心吸管軟爛的問題。更重要的是，此項技術已經可以量產，每個月可以生產30億根，每一根吸管的成本也下降到約11韓元（約新台幣0.31元），是非常具可行性的一項發明。

榻榻米筷子纖維質比沙律還多

許多人開始自備環保餐具，其中不可或缺的就是筷子，但若選用的是塑膠或美耐皿（仿瓷餐具）材質，不僅對環保無益，不好的材質接觸熱食也可能對身體有害，而若沒有自備餐具則要使用一次性竹、木筷，若是劣質產品更有可能把漂白劑吃下肚。因此丸繁製菓公司繼蝦餅盤子之後，2017年再次開發可食的「榻榻米筷子」。代表日本文化的榻榻米產業近年逐漸沒落，不僅銷售量下降，種植榻榻米原料「藺草」的農夫也日漸減少，因此丸繁製菓公司利用藺草作為筷子原料，其纖維質比萵苣高約60倍，用餐後咀嚼筷子就可以補足一天所需的纖維量。榻榻米筷一方面振興傳統產業，另一方面也使環保筷子多一個選擇。

榻榻米筷子纖維質比沙律還多（食べられるお箸官方網站圖片）

除了改變餐具材質，觀念也得改變！

每個人都自備可多次使用的餐具是理想狀態，但在現實生活中還是會有無法實踐的狀況，然而現在的我們卻因為便利性，習慣用一種材質走遍天下，才會讓使用塑膠製品成為難以取代的習慣。

面對減塑時代，除了發明家正在研發新材質的餐具之外，未來無論是發明家、業者和消費者都應該改變觀念，因應不同的需求有不同餐具的產生。例如：立即食用的餐點可以採用可食但耐受時間較短的可食用盤子，而放置較長時間的餐點則需要有可內外層可分離的餐具，讓回收更有效率。改掉快速、省麻煩的心態，使用適合當下狀況的餐具，一方面可以促進環保，也可以避免衛生安全問題，這樣子可能比起找尋另一個通用的材質來替代塑膠，能更快接近減塑的目標。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：餐具減塑給發明家的大考驗！餐具不只要可食用、還要更美味！】