【5月大減價】HKTVmall感謝祭推美食套裝　千色店29周年低至15折

Shopping，無論上網shop或行街shop，只要見到三個字──「大減價」或「感謝祭」，女人大多會兩眼發光，即時精神奕奕揀選心頭好或超抵貨品。HKTVmall一年一度的5月感謝祭又開始了，推出限時勁減優惠，4款美食套裝，還大玩抽獎送房車。而千色Citistore亦正舉行29周年大特賣，眼見煲煲鑊鑊爐具等入廚用品勁多款式，$29精選優惠產品15折起！ 圖片：鄒家鳳、店舖官網

HKTVmall感謝祭 減價抽獎送房車

HKTVmall舉行5月感謝祭減價優惠，可說是最長的優惠期限，由5月1日至31日，足足31日的限時優惠讓你慢慢揀，每周四凌晨12時便會推出約20款每周至筍貨物，由食品到家居用品、電器等。於31間店舖，還會進行「每日一店」5折起大特賣。當中最感興趣的還是他們的美食優惠組合，記得之前HKTVmall曾推出$99迎新套裝，雖然今次均一價是$188，但食品選擇不少。

按圖看清4大美食套裝有什麼食物和優惠期限：

官燕棧養生薈紅燒鮑魚4頭$100/3罐（原價$264/3罐）優惠期5月28日。(HKTVmall提供)

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按圖看其他優惠精選：

Dyson-Supersonic風筒也有，$2,799（原價$3,380）優惠期5月26日（HKTVmall提供）

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HKTVmall 5月感謝祭

日期：5月1日00am至5月31日11:59pm

地址：HKTVmall網站

備註：購物滿$500可獲印花抽獎1次，$800或以上可獲2次。儲滿2張印花可獲$50 Mall Dollar回贈，儲滿3張獲$500 Mall Dollar回贈及歐洲車Audi Q2 35 TFSI（價值$300,000）的抽獎機會。

千色店為慶祝29周年，各分店正舉行減價優惠。

千色Citistore 6分店大特賣 精選貨品均一價$29

千色Citistore現正舉行「29周年樂購物大特賣」，為慶祝29歲生日，還精選了一系列$29超值貨品，包括各款食物飲品、衣服及家居用品，當中以原價$198的沙灘褲最抵，男女裝也有。不過，廚具減幅也不少，Staub雙耳煲約3折起，孖人牌廚具套裝半價也不用，還有很多電飯煲、煎鍋等，是不少女士煮婦最愛流連的樓層！

按圖看清各款減價廚具餐具及價錢：

款款都做特價，花多眼亂，真要花時間慢慢揀！

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按圖看清$29有什麼精選貨品：

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千色Citistore 29周年樂購物大特賣

日期：即日起至5月5日

時間：10am至10pm

荃灣、將軍澳、大角咀、馬鞍山、元朗、屯門​各分店

荃灣店：新界荃灣地段 301號荃攝氏灣千色匯

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