凍齡食物｜女人必食20種凍齡食物菠蘿枝豆芝士　煥膚強骨抗衰老

歲月從來都是女人的「敵人」，但不少女星雖已年屆中老年卻仍保養得宜，獲封「美魔女」，令人心生羨慕。以下就推介20種由美國女性雜誌《Redbook》推介的抗衰老食品，讓你愈食愈年輕，不論膚質、骨骼及牙齒健康等，都全方位凍齡！



抗衰老20款凍齡食物

醫學美容近年廣受歡迎，但與其在面上塗脂抹粉、胡亂加工，倒不如從飲食中著手，多吃抗老食物，不獨要保持肌膚嫩滑，就連骨骼、身體機能等通通都要及早Keep！

1. 芝士｜助美白牙齒

別看輕牙齒對外觀的重要性，牙齒又黃又啡會使人看起來變老，根據綜合牙科學院（Academy of General Dentistry）在2013年的研究指出，用餐後咬點芝士，有助美白牙齒，使他們變成珍珠白的顏色。因為芝士有鈣質，能強化牙齒，並抵銷酸性食物對牙齒的侵蝕。

有研究指用餐後吃點芝士，有助美白牙齒。（VCG）

2. 果仁｜抗氧化降膽固醇

無論是巴西果仁、腰果或夏威夷果仁，因著它的降膽固醇及抗炎功效，使它們成為抗衰老食品。外國營養師Julieanna Hever建議每天適宜食1至2安士，因為堅果類食品也是蛋白質、纖維及其他微量營養素的一大來源。

無論巴西果仁、腰果、夏威夷果仁等均含豐富蛋白質、纖維及其他微量營養素。（GettyImages）

3. 植物奶｜護骨補鈣乳糖不耐症適宜

近年植物奶人氣高企，包括杏仁奶、燕麥奶和豆奶等，連乳糖不耐症人士都可飲用。外國營養師Julieanna Hever一向提倡素食，她指植物奶高鈣及蘊含維他命D，對骨骼健康十分有益。

杏仁奶、燕麥奶或豆奶等對骨骼健康很有益。（GettyImages）

4. 菠蘿｜幫助補充肌膚骨膠原

菠蘿原來滋潤效果一流，它有「錳」這種礦物質，能夠活化一種叫作「脯氨酸肽酶」的酶，而脯氨酸肽酶能帶來氨基酸，補充肌膚骨膠原，使皮膚緊緻嫩滑。

菠蘿有助補充肌膚骨膠原，使皮膚緊緻嫩滑。（VCG）

5. 黑朱古力｜護膚免曬傷

常說甜食及糖分會使人加速衰老，因此不是每一種朱古力都有益，宜選黑朱古力避免牛奶朱古力等。黑朱古力含天然植物化合物黄烷醇，增加血液流動，亦可吸收紫外光，避免皮膚遭太陽曬傷。

黑朱古力含天然植物化合物黄烷醇，可吸收紫外光，避免皮膚遭太陽曬傷。（VCG）

6. 檸檬｜促進新陳代謝

檸檬含豐富維他命C，抗炎、抗氧化，有助鈣質吸收，促進新陳代謝，而其有機酸成分，對腸胃有一定刺激性，建議用餐後飲用較適合，避免空肚和日日飲用。

檸檬有益但易刺激腸胃，應避免空肚和日日飲用。（VCG）

7. 藍莓｜減細紋增生

藍莓其實不僅對眼睛有益，它的抗氧化物還遠超於其他水果。藍莓的維他命C能減少皺紋增生，多吃的話亦可對抗自由基對皮膚的侵害。

藍莓其實不僅對眼睛有益，也可對抗自由基對皮膚的侵害。（GettyImages）

8. 西瓜｜瓜皮煲湯護心臟

西瓜皮有豐富的維他命B3及瓜胺酸。由瓜胺酸轉化為的精胺酸是心臟、免疫功能和循環系統有益的必需胺基酸。因西瓜皮難以入口，建議可用作煲湯或食瓜皮白色部分。

不僅西瓜，連瓜皮都有豐富的維他命B3及瓜胺酸，有益心臟、免疫功能和循環系統。（GettyImages）

9. 牛油果｜保持頭腦靈活

牛油果蘊含滿滿的抗炎脂肪酸，使免疫系統運作正常，除此之外也保持頭腦及身體年齡年輕，建議跟沙律、多士一同進食。

牛油果蘊含抗炎脂肪酸，助保持頭腦及身體年齡年輕。（VCG）

10. 紅石榴｜對抗自由基延緩老化

紅石榴的果肉有一些化合物，足以對抗自由基對人體造成的老化，亦有助身體保存骨膠原。

紅石榴有助身體保存骨膠原。（GettyImages）

11. 枝豆｜補植物性雌激素更年期最啱

豆類食品對骨骼健康及心血管系統都相當有益，女人停經後，雌激素分泌會減少，豆類能補充植物性雌激素，以防骨質疏鬆等情況，亦可降低心臟病風險。

枝豆能補充植物性雌激素，以防骨質疏鬆等。（VCG）

12. 蘑菇｜防骨質疏鬆

大部分人都缺乏維他命D，而蘑菇則是少數有維他命D的食品。汲取充足的維他命D才能吸收鈣質，相反缺乏維他命D易致骨質疏鬆、容易骨折或是駝背等問題。

蘑菇是少數有維他命D的食品。（GettyImages）

13. 紅蘿蔔｜護眼改善黃斑病變

紅蘿蔔含豐富胡蘿蔔素及茄紅素等抗氧化物，有助抑制自由基對細胞的傷害，可護眼改善黃斑病變，去皺淡斑。

紅蘿蔔護眼養肝。（VCG）

14. 西蘭花｜防智力衰退

西蘭花有葉黃素這種類胡蘿蔔素，跟「晶體智力」有關。何謂「晶體智力」呢？即是應用早年已獲得之知識和經驗的能力，通常在中年期開始，這種能力就會下降，而吃西蘭花則對保持晶體智力水平有所幫助，防止智力衰退。

西蘭花有助防止智力衰退。（GettyImages）

15. 油煮番茄｜減慢細胞老化

番茄有豐富茄紅素，是天然抗氧化劑，延緩細胞老化，但它要跟油配合才容易釋放，並被人體吸收。因此，比起生的番茄，更推薦吃煮過的番茄，以提升凍齡功效！

番茄有豐富茄紅素，要跟油配合才容易釋放，並被人體吸收（資料圖片）

16. 薑黃｜保持肌膚器官年輕

薑黃是著名的抗癌名物，其實它亦可以使受損細胞自身凋亡，同時保護健康細胞、預防慢性疾病抗衰老。薑黃有助保持皮膚和器官等充滿活力，維持在良好狀態，不過它不溶於水，只溶於脂肪，建議跟健康食用油等一同食用。

薑黃是著名的抗癌名物，亦有助保持皮膚和器官等充滿活力。（VCG）

17. 麥蘆卡蜜糖｜刺激細胞激素產生

麥蘆卡蜜糖是一種採自麥蘆卡樹上的花而製成的蜜糖，因消炎殺菌成分比其他蜜糖高，故一直被封為「消炎抗菌神藥」。多年來麥蘆卡蜜糖都因著煥膚能力，而被應用到護膚品之中，它能刺激細胞激素產生，打擊病原體，使人身體健康。

17.麥蘆卡蜜糖｜麥蘆卡蜜糖是一種採自麥蘆卡樹上的花而製成的蜜糖，因消炎殺菌成分比其他蜜糖高，故一直被封為「消炎抗菌神藥」。多年來麥蘆卡蜜糖都因著煥膚能力，而被應用到護膚品之中，它能刺激細胞激素產生，打擊病原體，使人身體健康。與其用它的護膚品，倒不如直接沖蜜糖水！（VCG）

18. 抹茶｜紓緩神經緊張

抹茶的兒茶素極具抗氧化力，它能促進新陳代謝、抗衰老，並使你的細胞保持在健康狀態，其茶胺酸同時能減壓和紓緩神經緊張。

抹茶的兒茶素具抗氧化力，其茶胺酸同時能減壓和紓緩神經緊張。（GettyImages）

19. 菠菜｜維持皮膚緊緻免曬傷

菠菜不止有鐵質，更含大量植物營養素，保護皮膚免被太陽曬傷，它的β-胡蘿蔔素和葉黃素都可以保持肌膚緊緻年輕。

菠菜含大量植物營養素，保護皮膚免被太陽曬傷。（GettyImages）

20. 紅酒｜強化肌肉維護身體機能

抗衰老食物名單中，紅酒絕對是不可或缺！研究發現紅酒對心臟健康有好處，其類黃酮能降低壞膽固醇以及患冠心病的風險。而紅酒中的多酚類抗氧化素白藜蘆醇，獲不少科學家認證，指它能強化肌肉，保持身體機能健康等。