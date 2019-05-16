【芝士奶蓋茶】美快餐店順潮流首賣 謝安琪麥浚龍廢話廣告難解

芝士奶蓋的威力波及Mc Café，連帶飲品名字也與茶飲店的近乎8成相似，似乎要顧客知道，想要芝士奶蓋以後多個選擇。 更夠話題性的是芝士奶蓋系列由麥浚龍和謝安琪當品牌大使，停電夜裡兩人相約在照常營業的「老地方」燭光晚餐，帶起品牌風雨不改走到20週年的訊息。網民即時對藝術感爆棚的廣告持正反意見：「好型好正、夠膽新嘗試、唔識欣賞、負面宣傳…」

晚上10點，長達3分鐘的宣傳片圍繞董折（麥浚龍飾）和浦銘心（謝安琪飾），以一句「如果有一日，呢個世界冇咗燈，你估你搵唔搵到我？」故弄玄虛揀停電的夜晚約在老地方找到彼此，整支廣告販賣黑與白和閃靈藝術感，兩人各持己見「浪漫啲好；實際啲好」，又或者兩者可並存作結。凡事有雙面刃，廣告出街後觀眾都摸不着頭腦。

品牌20週年找來麥浚龍與謝安琪當品牌大使，並延續他們董折與浦銘心的故事。（The Official Juno Mak 影片截圖）

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緊接的短版宣傳片才領略到今年品牌來到20週年，推出芝士奶蓋系列6款新飲品，包括「芝士奶蓋四季春、芝士奶蓋芒芒、芝士奶蓋莓莓、芝士奶蓋抹茶、芝士奶蓋黑咖啡、芝士奶蓋岩鹽焦糖咖啡」。

已經試了新飲品，芝士奶蓋四季春（$25），芝士奶蓋未夠厚，芝士味略未見突出，但茶底不錯，清爽回甘，要少冰或會更好。（尹嘉蔚攝）

點擊下圖有芝士奶蓋茶系列參考圖片 及 重溫2015-2019年間品牌的別注版飲品，當中有哪些記憶猶新或曾經飲過：

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酷愛茶飲的市民，對「芝士奶蓋」絕不陌生，以上新飲品中的前4樣，喜茶、東喜茶及茶狼也有，逢帶飲品可愛的名字芒芒、莓莓也不相伯仲。這些年茶飲的風潮席捲兩岸三地，美式連鎖咖啡店、快餐店也投入浪潮中，除了咖啡外，乘勢推出茶飲照顧客人口味，分享市場佔有率。不過，怕胖及減肥的人士請注意，芝士奶蓋以忌廉、忌廉芝士及全脂奶等炮製而成，一個芝士奶蓋約有150-200千卡，熱量十分高。故此，配搭綠茶、烏龍茶及黑咖啡等含糖量較低的飲品，比配搭奶茶、果汁及鮮奶咖啡等輕盈一些。如果想自製芝士奶蓋，其實也是可行的，可參考以下的食譜，體驗DIY的樂趣。【芝士奶蓋食譜】泡沫咖啡變身人氣台飲？懸浮奶蓋拂打忌廉有秘訣