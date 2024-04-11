付10萬可演哈利波特？美國公司多國「搭棚」招童星　近日來港試鏡

香港努力吸引外商投資，曾在多國「搭棚」引起爭議的美國公司Premiere，近日就來港招募童星。有家長帶同子女參加試鏡，付款10萬元以為有機會參演哈利波特，起疑心後報警。警方列「以欺騙手段取得財產」，家長最終獲退款。

《香港01》發現，涉事公司近十年來在不同國家搞試鏡，收取巨額參加費及賣角色，又營造與迪士尼關係密切的形象，更曾因不肯退款被告上美國法庭。該公司原計劃一連多個星期在尖沙咀的酒店舉辦試鏡活動，但記者多次到場發現無人出現。



家長A先生（化名）帶同子女參加美國製作公司試鏡，卻被收取近10萬元款項，申請退款近一個月都收不到錢。（盧翊銘攝）

美公司在港募童星 稱拍「哈利波特」續集

家長A先生（化名）3月初在社交媒體見到廣告，一間叫Premiere的公司招募兒童試鏡，更以「您的孩子是Youtuber還是想加入Disney+?」作招徠。他本想讓女兒體驗一下，在網上報名參與，很快就收到通知，着他翌日到尖沙咀朗廷酒店參加試鏡活動 。當日出現在現場的是Premiere公司的製作人Michael Palance及一名外藉女職員。

改口「又不完全是哈利波特」

A先生指，製作人最初向他稱，是為「哈利波特」續集試鏡，當日A先生亦有朋友帶小朋友試鏡，亦接收到相同的訊息：「後來我再問，他又說不完全是哈利波特，是類似的東西，有點微妙。」

製作人又稱，作品會在串流平台Netflix、Disney+上播放，令A先生認為提高了可信性。

A先生（化名）指，負責人當時說會為女兒提供訓練，拍攝後又可紅地氊，以為會是難能可貴的經驗。（盧翊銘攝）

表演欠佳仍即場錄取 負責人稱會度身訂做對白

A先生的女兒只有三歲，年紀較Premiere稱想找的童星更小，試鏡時亦難以順暢地讀出英文對白，只能逐字跟着A先生朗讀。不過，A先生當晚就收到通知指女兒通過考核，可參加翌日的第二次試鏡，翌日更獲即場錄取。

「第一日的表現都算可以、過得去，但第二日她完全說不到對白，所以他說取錄我是很好奇的，因為她當天的表現真的很差。」A先生說，當時有向負責人Michael Palance表達質疑，但對方稱他的女兒特別不同、很有潛質，會為她度身訂做適合的對白。負責人又指，會找編劇和小朋友討論角色、提供演技訓練，又指會在邵氏影城拍攝，拍完一年後可以行紅地氊。

A先生最後被說服，決定為女兒把握機會，不料對方向他收錢。

Premiere公司的單張列明，劇中角色分為三個等級，收費3,000美元（約2.3萬港元）至9,000美元（約7萬港元），對白愈多就收得愈貴，但單張無寫明貨幣。（盧翊銘攝）

角色對白愈多愈貴 收費最高逾9萬元

Premiere公司向家長分發的單張列明，劇中角色分為三個等級，十句對白的基本角色要價3,000美元，20句就要6,000美元，負責人推薦他的女兒做有30句對白的常駐角色，費用是9,000美元。不過，單張上的價目只標示了「$」，沒有寫明貨幣。

A先生指最初無詳閱單張，曾以為上面的金額是指童星參與製作後會得到的報酬。不過，對方說會提供演技訓練，A先生又想到子女無知名度，認為「天下沒有免費午餐」，加上亦聽過要先收費的童星訓練班例子，決定應要求付費。

▼A先生與Premiere簽署的合約▼



回家後發現收費是美元 要求退款不果

最後，A先生又為兒子爭取一個小角色，合共付款1.2萬美元（約9.36萬港元），即場用信用卡付清。他指無為意收的是什麼貨幣，回去後看清合約才發現收費是美元，於是按合約條款申請退款。對方本來答應退還，又發出過一張簡陋收據，但A先生近一個月都收不到錢。

A先生曾再到試鏡現場，在其他家長面前要求退款，負責人當時答應要求。信用卡中心向A先生表示，曾收到一筆退款，但後來又被人取消了，A先生亦無法再聯絡上Premiere。

Premiere的負責人Michael Palance是製作人，在港無持有公司。（Michael Palance Instagram圖片）

製作公司在港無註冊

這間對外叫Premiere的公司，正式名稱是NYS Corporation，又叫New York Studio，在美國特拉華州和加州都有註冊，公司總部就位於亞利桑那州，公司負責人就是試鏡時有出現的Michael Palance。雖然在香港搞試鏡，又稱會在港拍戲，但這間公司無在香港註冊，Michael Palance在香港都無公司，如果他離開香港，家長要向他和公司追究就會很困難。

宣傳常提迪士尼 迪士尼：與Premiere無關係

Michael Palance近年以Premiere的名義，在美國及其他國家招募童星及製作兒童節目。Premiere的網頁和廣告都提及迪士尼和Disney+，但翻查紀錄，該公司拍攝的節目，都是在自家付費平台上串流，Netflix和Disney+都無紀錄。

Premiere曾用旗下參演過迪士尼頻道節目的童星作招徠，但這些節目不是由Premiere製作。迪士尼回應《香港01》指和Premiere無關係。

Premiere的舊官網列明公司與迪士尼無關，更列了一些大眾有「錯誤理解」的可能性，包括其活動於迪士尼世界舉行、曾參與迪士尼節目的演員容許Premiere以他們的肖像作出宣傳得。不過，有關資訊無出現於Premiere的新官網。

Premiere香港試鏡叫小朋友讀的對白，亦與哈利波特無關。

Premiere香港試鏡叫小朋友讀的對白，與哈利波特無關。（盧翊銘攝）

於多國收費試鏡募童星 手法屢受爭議

Premiere公司的營商手法不是第一次惹來爭議。早在2012年這間New York Studio就以另一個名義’The’，在佛羅里達州迪士尼度假村舉行大型試鏡會，稱小朋友可以接受演技訓練，及有機會在業界人士面前表演，向家長收取巨額參加費用。當時有家長投訴，付款後沒有獲安排見中介或參加試鏡。

2016年至2020年，Michael Palance在英國、新西蘭照辦煮碗，用Premiere名義收錢搞試鏡活動。當時他向傳媒稱他營運的是國際星探公司，不是騙局。

2022年，Michael Palance又在美國、澳洲搞試鏡，但變成賣角色，和香港試鏡的手法一樣。不過，澳洲有得買戲份更重的配角和主角，分別承惠1.2萬美元（約9.4萬港元）及1.5萬美元（11.7萬港元）。當時西澳洲的消委會向傳媒指，Premiere的手法令人關注；迪士尼當時回應和Premiere無生意關係。

今年1月，Premiere被一名家長入稟加州法院追討退款。（周智堅攝）

家長入稟美法院追退款

翻查美國法庭紀錄，今年1月，Premiere被一名家長入稟加州法院，指公司收了9,000美元（約7萬港元），向其小朋友提供角色。其後Premiere改動拍攝時間表，令小朋友無法參與，但不肯退款。值得一提的是，入稟狀指出這種出售演出機會的做法，在加州屬違法。

社交平台亦有新加坡家長，在Premiere的關連帳戶留言追討退款。

Premiere的關連社文平台帳戶，有新加坡家長留言追討退款。（Premiere Edits Instagram截圖）

▼3月24日 Premiere試鏡會場▼



家長「踩場」後試鏡無影 酒店職員：聯絡不上

A先生在試鏡現場要求製作人退款的翌日，Premiere原本在朗廷酒店都有試鏡活動。場地擺放了Premiere的名牌，亦有簡單佈置登記區、等候區及試鏡房間，但無人出現。酒店職員確認，Premiere當日下午有預約使用場地，前一日留下的物資都沒有拿走，惟職員多次致電都無法聯絡上負責人。

有職員指，Premiere於該處舉行過幾次試鏡，最多一次有十多個人到場。

3月27日，有家長成功預約Premiere試鏡，但現場烏燈黑火，無人出現。（楊凱力攝）

3月27日，又有家長成功預約Premiere試鏡，但到了約定時間，場地無人之餘，房間亦烏燈黑火，連之前見過的佈置都無。酒店職員指，Premiere當日無預約場地：「剛才都有很多客人來問，那家Premiere公司都沒有來過。」

記者試過以電話、短訊及電郵聯絡Michael Palance和Premiere公司，但都無人回覆。

警列以欺騙手段取得財產 家長報警後終獲退款

A先生於3月底報警求助，警方初步調查後，將案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。A先生報警後一星期，在4月初終收到Premiere退款。

消委會指，個案有否涉及不良銷售手法，需視乎銷售時具體的情況，如商戶遺漏、隱藏重要資料，可能構成《商品說明條例》的誤導性遺漏。

消委會在2023年至2024年2月，共收到3宗有關試鏡的投訴，分別涉及銷售手法、服務質素及更改／終止合約，提醒消費者在付款前，留意合約有否列明保證試鏡機會之條款，提防商戶只藉訓練課程收取費用。