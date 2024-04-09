杜拜王子｜恒生大學修改新聞稿　刪委任榮譽教授及合作備忘錄內容

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）煞停在港開設家族辦公室的啟動禮後，接連被揭發他是總理的「遠房親戚」、曾經擔任歌手，辦公室高層亦牽涉加密貨幣懷疑騙案、內地空鐵為失信企業等。爭議揭發前，阿里獲恒生大學委任為榮譽教授，並與該校簽署合作備忘錄。

不過恒生大學修改3月的新聞稿，刪除委任榮譽教授及簽署合作備忘錄的事宜；恒大官網僅有四名榮譽教授，未見有阿里之名。《香港01》正向恒生大學查詢修改新聞稿的原因，阿里是否仍擔任該校榮譽教授，以及當中獲委任的條件及程序細節。



2023年12月，阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）訪問恒生大學。（恒生大學圖片）

2023年12月，阿里訪問恒生大學，探討可持續發展和家族傳承研究，與恒生大學校長何順文等學校高層會面。到2024年3月26日，阿里再訪問恒生大學，簽署合作備忘錄和獲委任為榮譽教授。

3月26日，恒生大學協理副校長（知識交流）暨專業進修學院總監梁偉強（左二）與Sheikh Ali Al Maktoum私人辦公室國際戰略關係總監程章和（William Tien）簽署合作備忘錄，恒生大學校長何順文（右一）及Sheikh Ali Al Maktoum（左一）見證。但恒大新版新聞稿已刪除這張相片。（恒生大學圖片）

恒生大學於當3月26日當日，在官方網站及以電郵傳送發布新聞稿，標題為「恒生大學與阿聯酋皇室私人家族辦公室簽署合作備忘錄，致力促進東盟及亞太地區可持續發展」，委任委任Sheikh Ali Al Maktoum為榮譽教授，並發布恒大校長何順文頒發證書的相片。

▼恒生大學3月26日新聞稿原版▼



新版新聞稿刪除所有與杜拜王子有關內容

不過《香港01》記者於周二（4月9日）發現，恒生大學修改了3月26日的新聞稿，刪除了簽署合作備忘錄的內容，標題改為「恒生大學亞太東盟綠色政策中心開幕」。新聞稿內容無再提及阿里獲委任為恒大教授。新版新聞稿亦刪除了兩張相，僅保留的一張，亦無提及相中人的角色，對阿里的身份和角色隻字不提。

▼恒生大學3月26日新聞稿修改版▼



僅四榮譽教授：高行健、饒宗頤等粒粒皆星

根據恒生大學官網的「榮譽教授及大學客席教授」名單，並無收錄阿里的名字。目前該校有四位榮譽教授，包括2000年諾貝爾文學獎得主高行健，已故國學大師饒宗頤，《紅樓夢》翻譯家閔福德（John Minford），以及男高音歌唱家莫華倫。

《香港01》正向恒生大學查詢，為何修改新聞稿，備忘錄的具體內容及是否仍然生效，為何委任阿里擔任榮譽教授，委任經過哪些程序，目前是否仍然生效等，截稿前仍收到未回覆。

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阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum的資料很少，去年才開始以此身份見報，今年初公開表示，計劃帶5億美元（約39億港元）來港開設家族辦公室，原訂3月28日舉行啟動禮，但舉行前一日急煞停。之後他被揭發原來曾是出道唱作歌手，名為Alira，曾在接受訪問時表示，雖然身為阿拉伯人，但熱愛唱菲律賓語的歌曲。

阿里的私人辦公室設於上環信德中心招商局大廈內，與賭王何鴻燊曾擔任董事的家族相關公司共用辦公室，原本懸掛的阿里畫像已被撤走。

阿里王子家族辦公室的兩名高層亦曾捲入爭議，執行董事兼首席運營官程章和（William Tien）曾經營多款虛擬貨幣、區塊鏈、NFT，公司曾遭美國證監會警告。

副主席兼首席執行官麥懿睿（Eleanor Mak）代表內地公司中唐空鐵，建議在東九龍建設「空鐵」，不過該公司牽涉多宗案件，列入最高人民法院公示的失信公司，旗下子公司被凍結股權。