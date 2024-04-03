中東商會沈運龍證實　杜拜王子是專業歌手　投資幾十億「濕濕碎」

阿聯酋杜拜統治家族成員阿里王子Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum，計劃來港開設家族辦公室急煞停後，再被發現阿里王子原來是4年前在以名字「Alira」出道當歌手，因唱菲律賓語歌曲而受當地歡迎。



香港中東經貿協會創會會長沈運龍表示，去年12月在香港認識阿里王子，席間與他唱卡拉OK，對方懂得用普通話唱《茉莉花》。



對於在港成立家族辦公室一事改期，阿里王子遭到網民批評，沈運龍表示，「其實佢（王子）呃過過你香港一毫子未呢？」續指對方若未能在港投資是其家族蒙羞，「（投資）嗰幾十億，濕濕碎啦！」



沈運龍接受商台及有線新聞訪問時證實，網上「Alira」的演唱片段，正是計劃來港成立家族辦公室的杜拜阿里王子，他是去年12月15日首次與對方見面時已見識過對方的歌藝，稱王子唱歌很厲害，不只懂菲律賓文，連普通話《茉莉花》亦會唱，而且非常專業是男高音，整首歌用假聲唱。

他表示，當日介紹了協會成員、去年曾建議政府在九龍東興建空中鐵路的中唐空鐵國際業務部總裁麥懿睿給王子認識，到今年1、2月回訪杜拜，期間得知麥懿睿成為王子家族辦公室的副主席，稱本身是律師麥懿睿在香港亦有家族辦公室，於是阿里王子找她成立家族辦公室。沈運龍強調，「不是我邀請王子來（港投資），我不貪這個功。」

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沈運龍表示，今年1月到杜拜拜訪王子，2月再率團30多人到當地，王子安排他們與商會會面，他親眼看過對方護照寫上酋長以及「HH」、即王子殿下，信紙亦印有國徽。

對於網民嘲笑阿里王子是假王子，沈運龍批評，「講到咁鬼難聽，其實佢呃過過你香港一毫子未呢？」續指，「理得他有無錢呢？佢攞唔到錢嚟（香港投資），佢哋個家族蒙羞呀，唔係你（香港）政府蒙羞呀，如果（投資）嗰幾十億，濕濕碎啦！」

沈表示，阿里王子非常誠懇來香港，曾經走訪中國多個城市了解，有心設立家族辦公室在香港和內地投資。

在中東做生意逾40年的沈運龍指出，有網上評論連沙特阿拉伯和阿聯酋也未能分清楚，而官員派員出席家辦開幕禮的官員又不斷降級，指香港希望吸引中東資金，包括政府官員在內，應該多了解當地文化，指缺乏對當地文化知識，會鬧出很多笑話。