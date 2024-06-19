正生書院董事頻變　通緝三人仍在任子公司　新董事與港府角力拆局

正生會今年1月被指詐騙及挪用數千萬元款項到海外，多人被捕，正生會創辦人林希聖、正生書院校長陳兆焯、前董事陳友志遭通緝。因銀行戶口被凍結，連帶子公司正生書院將在7月停運。港府周二（6月18日）炮轟新董事「姑息養奸」、「包庇潛逃者」。

《香港01》發現，正生會相關公司半年間董事頻繁變動十數次，雖然被通緝二人已辭任母公司董事，交出銀行印章等，但仍擔任書院或基金董事。若母公司的錢獲解凍用於書院，但書院仍由被通緝者任董事，難獲港府信服。仍留任的新任董事，有1970年代西貢晨曦島成功戒毒、目前到台灣擔任牧師的劉民和，「戒賭牧師」蕭如發，以及戒毒學校舊生。



正生會、正生書院相關公司近期董事變動。（香港01製圖）

母公司正生會資金為爭拗重點

事件牽涉三間公司，「基督教正生會有限公司」（Christian Zheng Sheng Association Limited），及其兩子公司「基督教正生書院有限公司」（Christian Zheng Sheng College Limited）、「正生基金有限公司」（Zheng Sheng Charity Fund Limited）。

銀行戶口能否解除凍結、轉名，成為正生會及港府爭拗重點。警方今年1月18日採取拘捕行動，正是劍指正生會的資金。警方指多年來「正生書院」以財困為名籌款，但錢進了正生會戶口，並被轉移到海外。

當時警方拘捕正生會的四名董事湯德崇、李永雄、劉振華、鄭天諾，通緝另外三名董事：正生會創辦人林希聖、正生書院校長陳兆焯、滙基書院前校長陳友志。

正生書院校長陳兆焯，是「基督教正生會英國」的董事，該公司為香港正生會的子公司。陳兆焯近年穿梭英國、香港兩地。（正生會英國facebook）

警方行動後董事「出出入入」

上述七人，部份擔任正生書院、正生基金的董事，警方行動後不久，部份被捕人已辭任三間公司的董事；但被通緝的人士，雖然已辭任母公司董事，但擔任兩間子公司的董事。之後三間公司不斷有新董事「出出入入」，變動十多次。

正生會、正生書院董事頻繁變動。（香港01製圖）

陳兆焯、林希聖、陳友志仍任書院或基金董事

被通緝的原正生書院校長陳兆焯，今年4月辭去正生會董事一職，但至今仍留任公司秘書，並擔任子公司正生基金的董事。

同樣被通緝的正生書院創辦人林希聖，與陳兆焯同日辭去正生會董事，惟現時仍擔任正生書院及正生基金的董事，亦是正生基金的公司秘書。他於6月9日接受《香港01》訪問時指，數月前已辭去正生會董事及行政總裁職務，當時已將銀行儲蓄戶口、支票、印章等已交予校監崔康常保管。

他亦接受基督教媒體《時代論壇》訪問指，1985年創辦正生會，1998年創立正生書院，書院財政一直由正生會補貼，直至2009年因賬目問題被廉政公署調查後，根據當局建議將正生書院註冊成獨立個體，強調正生書院多年來欠下正生會數千萬元，當年籌得款項後只是還錢予正生會，正生會只是將資源用於其他地方的服務。

第三位被通緝的陳友志早於2023年5月，即正生案爆出前，已辭任正生會董事，但現時仍是正生書院董事兼秘書，亦是正生基金董事。

2024年6月8日，正生書院即將停止運作，大嶼山芝麻灣仍有幾名學生。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

四名新董事不滿黑箱作業跳船

今年3月，崔康常、原樹堂、黃要雁及俞偉傑被委任為正生會三間公司的董事，惟四人因不滿校董會黑箱作業，於6月辭任部份公司職務。崔康常、原樹堂及黃要雁現時只留任正生書院董事，俞偉傑則辭任正生會三間公司職務。

正生書院校監崔康常，已辭任正生會董事，斥董事會黑箱作業。（資料圖片 / 張浩維攝）

「黑箱作業」的爭議事緣6月6日晚，一直擔任「正生基金」董事的李國基，以「正生會董事會行政總裁」的身份宣布，因為銀行戶口被凍結，盡最大努力仍未能開通，因此宣布正生書院將於7月7日暫停運作。不過李國基並非「正生會」董事，他亦在今年3月14日出任「正生書院」董事，4月11日辭任。

學校停運的消息，成為新聞焦點，正生會新任董事、正生書院校監崔康常、港府分別發聲明。其中今年3月才擔任正生會董事的正生書院校監崔康常表示，董事會就暫停運作無諮詢，無為戶口轉名，他與另三人於6月陸續辭任正生會董事。

正生會新董事會主席劉民和，1970年代在西貢晨曦島戒毒，現時於台灣創立基督教晨曦會。（基督教晨曦會）

正生會五董事遭港府斥「姑息養奸」

目前正生會有五名董事：劉民和、蕭如發、馮就年、胡善貽和楊躍。港府斥責他們「姑息養奸」、「包庇潛逃者」。

正生會新董事會主席劉民和是牧師，他在曾多個訪問中稱，年少時曾加入黑社會及染上毒癮。劉民和於1970年代到西貢晨曦島戒毒，後來成為福音戒毒事工，並於80年代被陳保羅牧師委派下到台灣，創立基督教晨曦會，該會現時於台灣營運多個戒毒設施。

現時出任正生會董事會副主席蕭如發，有「戒賭牧師」之稱。（影音使團圖片）

現時出任正生會董事會副主席蕭如發，是宣道會的牧師，其官方網站指蕭如發藉福音助人戒除癮癖，又有「戒癮牧師」、「戒賭牧師」之稱。蕭如發的官網亦稱自稱監獄牧師，有懲教署發出的「司鐸證」。

蕭如發回應《香港01》查詢，指周三（19日）晚會召開董事局會議，將發聲明回應事件，惟暫不便回應其他問題。

正生會三間公司董事的馮就年，曾於一個福音戒毒設施、學校戒毒兩年。（影片截圖）

同於3月獲委任為正生會三間公司董事的馮就年為基督徒，從事資訊科技行業。據馮於教會聚會中的分享，他年少時亦曾染上毒癮，並於一個福音戒毒設施、學校戒毒兩年。

原樹堂曾任會計界選委。（資料圖片 / 羅君豪攝）

林希聖、崔康常兩派仍留任書院董事

目前正生書院有10名董事：陳友志、林希聖、崔康常、原樹堂、黃要雁、劉民和、蕭如發、馮就年、胡善貽和楊躍。

崔康常為正生會校監，宏恩基督教學院校長及創辦人之一。崔康常亦是香港恒生管理學院（恒生大學前身）創校校長。

原樹堂是執業會計師，曾於2016年獲選為會計界選委。原樹堂於2018年，曾加入民主派成立的「天下為公計劃管理委員會」，追查前特首梁振英涉收取澳洲企業UGL約5000萬港元事件。他亦是宏恩基督教學院校務行政議會成員，該校由崔康常出任校長。

胡善貽、楊躍、黃要雁未能找到相關資料。