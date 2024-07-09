方力申炮轟泳總｜政府首回應：十分關注　要求港協暨奧委會滙報

創下八項紀錄的前香港游泳代表方力申日前批評香港游泳總會制度不公，並與泳總隔空過招，事件已引起政府關注。署理文化體育劉震今早（9日）稱已與港協暨奧委會表達關注，港協正與泳總接觸，了解整件事情的經過後會再作匯報。他重申，政府十分關注事件，又稱運動員選拔制度很公平。



劉震指政府十分關注方力申炮轟泳總事件（戴慧豐攝）

劉震今早出席文化藝術盛事基金資助項目「武林盛舞嘉年華」開幕禮時，被問及對方力申炮轟泳總事件時，首度作出回應指政府十分關注事件。

事件一直發酵，立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛昨日也首度開腔評論，指他本人認為中國香港游泳總會在處理運動員參加比賽的安排上有需要改善的空間，已向泳總表達關注，要求正視指控，妥善處理事件。身兼港協暨奧委會副會長的霍啟剛稱，本周會見泳總高層，檢視泳總內部相關安排及規定是否合乎良好企業管治。

何敬康（歐嘉樂攝）

新民黨立法會議員何敬康去信泳總會長王敏超，要求解釋事件，獲答應短期內安排三方會面，包括何敬康、泳總代表及方力申，商討9歲小泳手參賽安排及制度檢討。何敬康同時去信立法會民政及文化體育事務委員會，要求討論泳總選拔制度。

方力申話自己仍然會堅持爭取。（ig@alexfongliksun）

方力申退役後已轉往演藝界發展，自6年前夥同拍檔投資開設游泳學校。他日前接受傳媒訪問時質疑香港游泳總會制度不公，以其名下「泳會級別不夠高」為由，拒絕一名有潛質的9歲泳手參加錦標賽。及後泳總發表聲明否認「打壓」，又冀屬會「避免因負面報道對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽」。方力申7月7日就此發表千字文表示震怒及失望，直指泳總「答非所問，本末倒置，只顧及維護總會制度，漠視運動員利益」。短短一天內，該貼文已經有近1.2萬名網民讚好，並且得到不同政治光譜人士積極留言和轉發，紛紛批評泳總自私自利、制度僵化、亂扣帽子，又力挺方力申頂住壓力、勇敢發聲，並且希望特區政府介入處理，勿再放任一小撮人壟斷公共資源。