船廠變「走鬼式」水泥儲存分裝倉庫　01追車直擊揭兩混凝土廠接貨

涉嫌違規處理混凝土的問題再現，更在不同的偏僻碼頭「走鬼式」分裝。《香港01》發現，欣澳有船廠停泊了處理混凝土設施的躉船，儲存和分裝水泥的工場，違反租契。記者多日視察，現場有粉塵飄出，跟蹤水泥原料車後，更發現部份水泥更被運送到已失去牌照、爭議不斷的工廠——油塘的「中國混凝土」廠房，以及另一間位於元朗的「高力混凝土」廠房。

地政總署及環保署均曾接獲投訴，並證實船廠違反地契條款，惟環保署指無空氣污染，而現行的《空氣污染管制條例》對混凝土的管制無涵蓋船上作業。擁有水泥躉船的公司「強力混凝土」，董事兼股東稱不知情，但直認「中國混凝土」是其客戶。



《香港01》4月調查發現，欣澳友聯船廠停泊了處理混凝土設施的躉船，儲存和分裝水泥的工場，違反租契。 （梁鵬威攝）

船廠泊躉船存混凝土 分裝工作不斷

大嶼山欣澳友聯船廠位於青馬收費廣場附近，近倒扣灣及青洲灣一帶，該處平日人跡罕至。

友聯船廠對開海面停泊了一艘躉船，上方有三個綠色的水泥儲存塔，有身穿反光衣的人攀上塔下的水泥車頂。（梁鵬威攝）

▼2024年4月《香港01》記者直擊欣澳船廠內的水泥船▼



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4月中，記者在高位觀察發現船廠對開海面停泊了一艘躉船，上方有三個綠色儲存塔，懷疑用來存放散裝水泥，即是粉狀水泥原料。船廠和躉船之間有浮橋連接，躉船旁亦停泊一艘散裝原料船，相信水泥原料就是由這艘船，經管道泵到儲存塔中。

▼2024年5月《香港01》記者直擊欣澳船廠內的水泥分裝▼



記者在早上觀察了約一個半小時，至少12架大型白色水泥車進出船廠，車輛駛過浮橋，到綠色的儲存塔下，有身穿反光衣的人攀上車頂。儲存塔有管道經車頂伸入內，期間有肉眼可見的粉塵飄出。

衛星圖證曾「走鬼式」存於青衣碼頭

據了解，這些水泥原料儲放設施，之前設置於青衣青強街招商局碼頭。雖然招商局碼頭現時已無相關設施，但今年2月衛星拍攝到，碼頭範圍停泊了一艘建築原料運輸船，亦疑有浮橋連接陸地。

根據船廠用地的特殊用途契約，用地只可以作造船、維修，及其他船務相關的工作，即船廠用地用來儲存、分裝建築原料，都是違反租契。

不過，為何要在船廠儲存混凝土？混凝土又會被送到什麼地方？

01跟車揭有水泥運往油塘無牌廠

記者於4月跟隨離開船廠的散裝水泥車，當中一輛前往元朗屏山唐人新村後停泊在路邊，超過半小時都沒有移動。

記者折返欣澳，遇到另一輛離開船廠的水泥車，車輛往九龍方向行駛，經油麻地及茶果嶺到達油塘，停泊在三家村遊樂場附近。不久後再有兩架水泥車停泊該處，其中一輛是之前停泊在屏山唐人新村的水泥車。

今年4月，記者跟隨離開友聯船廠的散裝水泥車，發現部份水泥車進入油塘東源街的中國混凝土廠房。（夏家朗攝）

當日下午1時至2時，三輛車先後駛入油塘東源街的中國混凝土廠房。

5月初記者再跟隨離開船廠的車，發現前往元朗屏山的水泥車，最後進入高力混凝土廠。

記者4月於欣澳視察，當日停泊在水泥船旁的貨船「帆盛288」（紅圈），船東為中國混凝土母公司文輝泰集團旗下的「文華河沙」。（梁鵬威攝）

翻查4月拍攝到的片段，當日在欣澳船廠停泊的除了水泥原料船及載有三個儲存塔的躉船外，還有一艘名為「帆盛288」的貨船，貨船船東為中國混凝土母公司文輝泰集團旗下的「文華河沙」。

水泥躉船的船東「強力混凝土有限公司」，唯一董事及股東為花園餐廳負責人之一的王木明（左）。（李穎霖攝）

躉船船東：不知道為何要泊船廠

存放水泥躉船是由「強力混凝土有限公司」擁有，公司於2022年成立，唯一董事及股東為花園餐廳負責人之一的王木明。

記者找到王木明，他直認曾停泊在友聯船廠及青衣招商局碼頭的躉船屬旗下公司，又稱得知違規：「現在好像已在處理，會搬去其他地方」，又直認中國混凝土是其公司的客戶。

不過，問到為何會水泥船需停泊在船廠，王木明稱不知道，又稱自己只是出資，是公司「其中一個股東」，不清楚公司運作，公司由「經理」經營。

兩廠均無正面回應與躉船關係

中國混凝土回覆指，躉船並非由該公司擁有，不便記者所提出的問題作出評論；高力就指公司在欣澳的船廠和青衣的碼頭都沒有工作。兩間公司都無回應為何離開船廠的水泥車會駛入其廠房、與有關車輛及持有躉船公司的關係等問題。

是次涉事的中國混凝土在油塘東源街有兩個相連廠房，過往曾因空氣污染等問題，引起附近居民及區議會不滿，多次成為新聞焦點，申請續牌更被環保署拒絕。不過，無牌的廠房為何仍繼續運作？詳情請見另稿。

涉事的中國混凝土在油塘東源街的廠房，2021年申請續牌被環保署拒絕，但現時仍在運作。（馬楚烽攝）

地政總署：船廠違反地契已警告

地政總署回覆，離島地政處2024年4月接獲投訴後，聯同相關部門巡查欣澳友聯船廠，發現其範圍內有混合水泥的構築物，違反地契條款，已向有關業權人發出警告信要求糾正，有關糾正6月已完成。

地政總署亦證實，青衣的船廠亦於去年7月被投訴，有躉船停泊運送英泥，荃灣及葵青地政處巡查後亦發現違反地契條款，並向向有關業權人發出警告信。地政處本年3月及4月再次巡查該地段，發現有關違契事項已被糾正。

涉事的友聯船廠和青衣招商局碼頭，均屬招商局集團旗下。記者曾向有關公司查詢，但至截稿前都無收到回覆。

環保署：現行條例對混凝土管制無涵蓋船上作業

環保署回覆指，今年4月曾接獲市民投訴，指位於大嶼山陰澳的友聯船廠懷疑沒有領有「指明工序」牌照進行水泥卸料作業。署方同月聯同離島地政處、海事處及警務處到上址進行聯合巡查，於4月及5月期間發現一艘水泥船和一艘躉船停泊在友聯船廠岸邊，並把躉船上水泥筒倉的水泥卸至船上的水泥罐車，然後運到岸上其他地方，其間沒有發現粉塵散發等空氣污染問題。

根據《空氣污染管制條例》，混凝土廠須持有指明工序牌照，不過環保署指現行的《條例》未涵蓋在船上進行「指明工序」，故個案無違反條例。