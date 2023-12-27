油塘混凝土廠刊聲明稱　無牌經營屬誤導　環保署反駁：依法跟進

位於油塘東源街的混凝土廠被指無牌運作，涉事的中國混凝土有限公司今日（27日）在報章刊登聲明指，近日社會出現種種誤解及不公平批評。該公司在聲明中指控當局在標書新增以往從未出現的規定，導致該公司失去投標資格，遷廠計劃泡湯，又稱外界所指混凝土廠是無牌經營屬誤導。



環保署回應指，截至今年12月，環保署已向東源街20號混凝土廠發出共32張傳票提出刑事檢控；至於20號混凝土廠，當局稱正蒐證，會盡快將證據轉交律政司考慮根據，以提出檢控。



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中國混凝土有限公司在聲明中指，港府在1998年將油塘工業區用地規劃由「工業」改為「綜合發展區」、「住宅」及「商業」地帶，因而出現目前工業設施與民居混存的情況。該公司認為問題源於當局在土地規劃上欠周詳，導致公司成為土地發展的受害人。

聲明又指，該公司於2021年曾向當局提出將廠房遷至將軍澳137區繼續營運，惟當局在標書中新增以往同類競投中從未出現的不公平規定，導致該公司喪失投標資格。

聲明稱對遷離現址持開放態度

聲明並提及，水泥業界普遍清楚根據現行《空氣污染管制條例》，總筒倉容量50公噸以下生產無須持有指明工序（水泥工程）牌照。該公司聲稱已改變運作模式，在合法情況下進行總筒倉容量50公噸以下的生產。

不過，該公司認為港府對水泥廠是否符合有關要求，持不同看法，認為需由法庭裁定。該公司稱，在未有裁定前，水泥廠被指無牌經營是誤導。

中國混凝土有限公司重申，對於是否遷離現址，一直持開放態度，期望港府積極對話解決問題。

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環保署：22號廠已發32張傳票提出刑事檢控

環保署回應指，自上訴委員會駁回東源街22號混凝土廠有關續牌申請的上訴後，環保署一直向該廠持續執法，經調查後證實其總筒倉容量仍超越50公噸。截至今年12月，環保署已向該廠發出共32張傳票提出刑事檢控，控告廠方違反空氣污染消減通知和無牌運作，該等檢控案件正由法庭處理。

環保署亦已向法庭申請禁制令，以制止該混凝土廠運作造成公眾滋擾，法庭正排期審理中。環保署正與律政司跟進向法庭申請盡快排期審理該等檢控及禁制令案件，以盡早禁止該混凝土廠造成空氣污染滋擾公眾。

高等法院原訟法庭亦於本月13日頒下判詞，指中國混凝土有限公司（中國混凝土）就油塘東源街22號混凝土廠是否須領取指明工序牌照營運，向環保署提出的民事申索並沒有披露合理的訴訟因由，濫用法律程序，並已批准律政司的申請，剔除中國混凝土的申索，並下令中國混凝土須支付訟費。

環保署正蒐證 考慮向20號混凝土廠提控

另外，空氣污染管制上訴委員會於上月22日駁回油塘東源街20號混凝土廠就環保署否決其指明工序牌照續牌申請的上訴，其指明工序牌照失效後，環保署隨即展開執法行動，亦已聯同相關部門於11月28日採取聯合執法行動。當局正蒐證，會盡快將蒐集得的證據轉交律政司考慮根據《空氣污染管制條例》提出檢控。

環保署：正着手修例

此外，環保署正着手修改《空氣污染管制條例》，以加大執法權力封閉違規處所，讓部門未來能夠更快速和有效處理類似情況。預計明年第一季可以把修例建議提交立法會。