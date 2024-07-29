油塘「中國混凝土」失牌照仍運作稱遭打壓　政府申禁制令官司膠着

《香港01》揭發欣澳友聯船廠違規供地予水泥躉船，於船廠範圍儲存、預拌及分裝水泥，記者發現有車輛將水泥運至備受爭議的油塘中國混凝土廠房。

涉事的油塘廠曾被指造成空氣污染及公眾滋擾，被環保署拒絕續牌後，仍繼續營運。廠方稱已將廠房處理水泥的總筒倉容量，降至毋須領牌的水平，惟環保署不認同。中國混凝土的律師近日於庭上指，環保署受壓而濫用程序針對油塘廠，形容執法行動史無前例。



中國混凝土在油塘東源街的廠房，2021年申請續牌被環保署拒絕，但現時仍在運作。（馬楚烽攝）

油塘廠2021年失牌照 至今仍運作

2019年，中國混凝土的油塘廠房曾發生數宗違規粉塵散發事件，又曾違反清洗車輛的規定，構成公眾滋擾，附近居民及區議會都曾投訴。後來中國混凝土向環保署，申請續牌被拒絕，上訴亦被駁回。

東源街22號廠房於2021年不獲環保署續牌，公司曾上訴及司法覆核，都無功而還。

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職員見記者始向馬路灑水減粉塵

記者早前到油塘廠視察，相較之前，廠房的頂部多了遮蓋物，無法看清內部運作，停泊在海邊的水泥船亦不見有原料掉入海中，不過仍不斷有水泥車出入廠房。

廠房外面馬路沙塵滾滾，有車經過時，就會揚起地上的沙塵。有工人見到記者拍攝，才拿出水喉向地面灑水，避免塵土飛揚；有保安員用手機反拍記者。

不過，既然廠房已無牌照，為何仍有水泥運至該處？

今年4月，記者調查友聯船廠違規儲存、分裝水泥，並跟隨離開船廠的散裝水泥車，發現部份水泥車進入油塘東源街的中國混凝土廠房。（夏家朗攝）

環保署申禁制令 官司被押後未再排期

工廠失去牌照後仍繼續營運，環保署曾向法庭申請禁制令。中國混凝土曾向高等法院，向環保署申請民事索償。入稟文件稱，自2022年2月起，東源街22號的廠房處理水泥的總筒倉容量，已改為不超過50公噸，按法例無須領牌，但環保署指實地視察後，認為容量仍超過豁免要求，須領有牌照。

2023年12月，環保署透過律政司申請禁制令，禁止工廠繼續營運。不過，署方指混凝土廠向法庭承諾，其運作不會造成公眾滋擾，法庭將押後案件，其間該承諾將一直維持有效。

2023年12月，中國混凝土登報發聲明，稱社會出現對公司的種種誤解及不公允的批評，又自稱是土地規劃欠周詳的受害人。

中國混凝土庭上稱遭環保署濫用程序針對

截至2024年5月，環保署已向油塘廠發出32張傳票，不過有關法律程序仍未完結，即中國混凝土至今仍被罰款，公司亦就部份傳票向裁判法庭申請擱置。中國混凝土的代表律師在其中一宗傳票案件中稱，事件是因觀塘區議會長年不當推動，環保署受壓而濫用程序針對油塘廠，又召開跨部門會議要求其他部門針對油塘廠執法，形容執法行動史無前例。

中國混凝土在去年12月登報發聲明，指社會出現對公司的種種誤解及不公允的批評，自稱是是土地規劃欠周詳的受害人，對另覓地方繼續經營持開放態度。聲明又指當局在將軍澳137區混凝土廠的招標文件，新增不公平規定，以致公司喪失投標資格。

記者邀請過中國混凝土的母公司、文輝泰集團主席杜樹輝受訪，不過公司索取完採訪大綱後，再無回覆。

中國混凝土屬文輝泰集團旗下，集團主席為杜樹輝（左二）。（中聯辦網站）

環團倡商議遷廠或後備方案

之前有跟進中國混凝土油塘廠問題的健康空氣行動行政總裁馮建瑋指，過往中國混凝土續牌被拒，以及收到執法部門的傳票後都會上訴，「我們的觀感是用來爭取時間的」。

他又指，很多執法行為都是因為司法程序而未能展開，形容近年的討論亦反反覆覆，處於膠着狀態。

馮建瑋指，水泥廠的粉塵有機會飄到附近的民居，影響居民健康：「如混凝土廠想繼續營運，會否有其他地方可以（營運），現在會否是合適時間去討論後備方案？」

健康空氣行動行政總裁馮建瑋形容，很多執法行未能展開，近年的關於油塘廠的討論反反覆覆，處於膠着狀態。（盧翊銘攝）

環保署現時正計劃修訂《空氣污染管制條例》，當中包括加大署方的執法權力，頒「廢廠令」

封閉違規處所，又建議修改水泥廠豁免牌照的標準，由總筒倉容量50公噸降至20 公噸，以及混凝土攪拌機總裝置容量超過0.6 立方米或生產量每小時超過七平方米都須領牌等。有關修例建議引發水泥業界不滿，有業界亦匿名登報提出反對意見。

▼2024年4月《香港01》記者直擊欣澳船廠內的水泥船▼



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▼2024年5月《香港01》記者直擊欣澳船廠內的水泥分裝▼

