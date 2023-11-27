油塘混凝土廠無牌運作　環團質疑傳票欠阻嚇力　倡修例堵灰色地帶

油塘東源街20號及22號「中國混凝土廠」涉嫌停牌照運作。《香港01》今日（27日）視察，發現有不少凝土車出入，廠房貼有通告，聲稱根據法例，總筒倉容量不超過50公噸，不必持指明工序牌照可運作。



環保署曾向廠房發出32張傳票提出刑事檢控，並向法庭申請禁制令停止運作，但似乎未有奏效。有環保團體分析，現行法例阻嚇力有限，即使收到傳票，最終要罰款，「少少錢」難阻廠房繼續運作，建議政府安裝空氣質素監測儀器，全天候實時監測，政府可研究修訂《空氣污染管制條例》，將指明工序「加辣」，「空氣污染係唔應該有threshold（門檻），幾多污染都係污染、都係對人體有影響。」



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健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，環保署已向廠房發出32張檢控傳票，但仍未能令該廠停運，反映現行條例阻嚇力有限，即使當局正申請永久禁制令，「但代唔代表環保署有權力去做嗰個動作，勒令停運？係要執達吏定警方去做？定係邊個政府部門去執行先得？其實申請一個禁制令，無論臨時定係永久，都似乎未係畀到公眾好多信心。」

倡安裝空氣質素監測儀器 全天候實時監測

他又指，中國混凝土貼出告示指，其現行工程並非《空氣污染管制條例》，故不屬無牌經營，直指「上有政策，下有對策」，「個廠係有更smarter way（更聰明的方法）去做，但唔代表個廠嘅空氣污染係合格」，建議當局可透過其他手段「加辣」，包括參考發電廠等做法，在廠房一帶安裝空氣質素監測儀器，全天候實時監測其營運期間排出的污染物容量，一旦空氣污染超標便可採取行動，甚至阻止廠房的田螺車進出，令建築工程「斷纜」，以真正能令政策收效。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋。（資料圖片）

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研修例將指明工序「加辣」 無灰色地帶生存

根據《空氣污染管制條例》，共有31種工程被列為須申領牌照的指明工序，當中水泥工程的要求訂明，「總筒倉容量超過50公噸的工程」，中國混凝土以廠內攪拌設備的筒倉之容量並不超過50公噸為由，強調廠方毋須領牌，更一度就環保署指控其無牌非法營運，入稟向環保署索償。

馮建瑋認為，油塘近年已由工業區發展成住宅區，故混凝土廠所帶來的空氣污染對市民的健康影響更嚴重，認為當局應與時並進，研究修訂《空氣污染管制條例》，將指明工序「加辣」，考慮將之收緊，令混凝土廠再無灰色地帶生存，「空氣污染係唔應該有threshold（門檻），幾多污染都係污染、都係對人體有影響。」