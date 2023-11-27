01直擊｜油塘無牌混凝土廠今日仍運作　每5分鐘一架混凝土車進出

已遭否決續牌的油塘東源街20號及22號中國混凝土廠，上周經環保署一連三日巡查其中的20號廠房，證實仍在運作，署方正在蒐證，考慮向法庭申請禁制令。

記者今日（27日）在早上10時到現場直擊一個多小時，發現仍有混凝土車仍然出出入入，高峰期平均約5分鐘便有車進出，亦有混凝土車在廠房附近停泊，亦有員工在工作。



《香港01》就今日中國混凝土廠仍然運作一事向環保署查詢，環保署指暫時未有補充。



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保安持手機反攝記者

環保署針對20號混凝土廠，於上周四至六（23至25日) 派員進入廠房巡查，發現該混凝土廠於上周四、五均有運作。

記者今早10時到上址，附近亦是地盤，沒有民居或社區設施，目測近出入口位置，大概有約4至5位員工在工作，亦有數名員工進出。記者到場時，保安人員前來向攝影師詢問，之後亦不時利用手機拍攝記者。

在場直擊的一個多小時，記者發現仍有混凝土車仍然出出入入，平均約5分鐘便有車進出，亦有混凝土車在廠房附近停泊，臨近中午的午飯時間才減少車輛出入。

環保署：今日沒補充

記者向環保署查詢會否到場執法，發言人回應，日前已就該個案作出回應，今日未有補充。

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兩廠房多年來違規運作

中國混凝土有限公司兩間分別位於東源街20號和22號的混凝土廠，上星期三（22日）於空氣污染管制上訴委員會被駁回東源街20號混凝土廠，就環保署否決指明工序牌照續牌申請的上訴後，牌照即時失效，而環保署亦已在同日去信要求混凝土廠必須即時停止涉及水泥工程，包括混凝土生產的指明工序。

環保署人員上星期四（23日）曾經進入廠房巡查及檢視相關監察攝錄系統影片，沒發現混凝土廠進行相關水泥工程，不過在上星期五（24日）跟進巡查中，發現東源街20號混凝土廠恢復運作，環保署表示已展開蒐證，並會聯同相關部門採取執法行動，環保署亦已尋求律政司意見，可否向法庭申請禁制令，以盡快停止有關混凝土廠的非法運作。

政府正向法庭申請禁制令

環保署早前指出，自上訴委員會駁回東源街22號混凝土廠有關續牌申請的上訴後，環保署截至本月，已發出32張傳票提出刑事檢控，指控廠方違反空氣污染消減通知和無牌運作，案件正由法庭處理，環保署亦已向法庭申請禁制令，制止該廠無牌運作，法庭正排期審理。署方表示會盡一切法律努力，停止任何非法運作。