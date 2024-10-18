假學歷｜01揭香港黑中介大本營　警重案組查詐騙　陳國基籲勿試法

《香港01》周一（14日）獨家報道，香港有中介公司聲稱，可為內地學生造假學歷入讀本港八大，更疑買通海外學校及國際試考場。報道刊出後，中介公司位於觀塘的辦公室已無運作，周一下午有警員在門外看守。

警方指留意到報道，東九龍總區重案組正跟進調查，案件暫列「詐騙」，暫未有人被捕。政務司司長陳國基表示，警方會認真調查，包括涉案的中介公司，經中介申請全部會翻看，涉案人一經定罪，以後想再來香港旅遊都非常困難。



假學歷・專頁｜直擊香港中介大本營拆解造假招數 多人遭拘捕通緝

「中港升學中心」位於觀塘的辦公室，周一（14日）並無運作。（李振邦攝）

《香港01》周一（14日）報道，一間名叫「中港升學中心」的香港中介公司，聲稱可為內地學生造假學歷，申請入讀本港八大。

記者佯裝家長放蛇時，介紹「保送」方案的中介「程老師」，指可以用真金白銀買到真的海外學校證書、可協助TOEFL（托福）網上考試作弊，更稱內地國際試考場可以「配合」發出好成績，疑買通海外學校及考場。消息指，曾有內地生花過百萬元，通過涉事中介公司取得英國「iAL」（國際高中水平證書）考試接近滿分的成續，入讀本港一間大學。

記者周一（14日）下午到「中港升學中心」的觀塘辦公室視察，辦公室無開門，現場亦未見職員。（李振邦攝）

中介辦公室外有警員駐守

記者周一下午再到中介公司位於觀塘的辦公室視察，辦公室無運作，沒有開燈，亦不見有職員在內；辦公室外有兩名警員看守。

警方回覆指，暫未接獲相關報案亦未收到任何人士就此案件提供相關資料。警方留意到相關的傳媒報道，東九龍總區重案組正跟進調查，案件暫列「詐騙」，暫未有人被捕。

政務司司長陳國基表示，假學歷申請人一經定罪，日後再難到港。（何頴賢攝）

政務司司長：經中介申請全部會翻看

政務司司長陳國基周五（18日）出席施政報告記者會時表示，一旦收到假學歷舉報，警方會認真調查，包括涉案的中介公司，而經中介公司協助過的申請，均「全部都會翻睇」。他警告，涉案人一經定罪，「以後佢哋想再嚟香港，就算旅遊都好啦，相信係非常困難」，呼籲同學勿以身試法。

他指，「有時明白中介公司講得好好聽，呃佢哋，我都知道。但學歷是真是假，作為大學生無理由唔知、唔清楚，只係存僥倖心理。」

陳景華關閉部份社交平台前，有人留言指他被放蛇調查，但他無回應。（陳景華抖音賬號截圖）

中介老闆抖音觀眾留言：被放蛇了

涉事的中介公司唯一董事兼股東，是港人陳景華，他在中介公司的宣傳單張上，自稱曾任港大、理大、嶺大，甚至曾是教育局「青年及教育部門」主管，惟理大及嶺大均指無紀錄，教育局亦指無相關部門。

事件曝光後，陳景華將抖音影片賬號改為私人賬戶，無法瀏覽，但微信影片仍然公開。有人在陳景華的影片留言，指他登上新聞，但他無回覆。

中介「程老師」名為程曉，在安徽省合肥市開持同樣專攻港澳升學的中介公司「善升教育」。（善升教育小紅書截圖）

網民留言：你上報了

記者放蛇時見過的中介「程老師」，其原名叫程曉，在安徽省持有多間公司，包括位於合肥市、同樣專攻香港澳門留學的「善升教育」。微信上另一使用「中港升學中心」商標、名為「港澳升學中心」的關連賬戶，其IP地址亦顯示位於安徽。

報道刊出當日，程曉仍有在微信上傳影片，但之後亦將賬號改為私人。她在抖音上有多個賬號，部份已被改為私人賬戶。有人留言說「你上報了」。

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