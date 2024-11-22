電線槽醜聞｜01揭發一年　建築署今證185份供應合約　23%不達標

《香港01》去年11月獨家揭發廣華醫院重建工程中，新大樓採次一級電線槽涉偷工減料，建築署當時回應稱會對政府部門及公營機構進行中的約148項涉及電線槽工程合約進化行驗。記者追問一年，建築署今日（11月22日）發新聞稿披露，148項工程合約涉及185份的電線槽供應合約中，約23%、共有43份供應合約未能符合合約標準，涉及3間電線槽供應商。

該署稱承建商已更換其中6項不合規格批次物料，其餘28項因須較長圍封時間，不宜現階段更換，會安排加強檢查及延長保料保養期，相關費用全由承建商全資支付，當局會將不符合合約標準的表現反映於承建商的表現評核報告中。



政府工程醜聞・專頁｜偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程

記者在廣華醫院新大樓地庫、地下及15樓內的電訊房、電掣房及天花等六個位置，以測厚儀量度電線槽鍍鋅層厚度，測試了超過150個接觸點，測試的數值只有0至5.8微米，即所有結果都是不達標。（香港01記者攝）

涉三間電線槽供應商 無公開名稱

電線槽醜聞揭發足足一年後，建築署完成對對政府部門及公營機構進行中的約148項涉及電線槽工程合約進化行驗，今日（22日）透過政府公報披露結果，指148項、涉及185份電線槽供應合約中，有43份供應合約未能符合合約標準，不合格率逾23%，當中涉及3間電線槽供應商，但署方未公開其公司名。

6份合約處安裝初期 已更換不合格批次的物料

該署稱，其中6項工程合約、涉及6份電線槽供應合約，仍處於電線槽物料安裝初期，承建商已更換不合規格批次的物料，不影響相關項目的工程進度；至於另外28項涉及37份供應合約，則因其電線槽的位置及範圍導致更換電線槽需要較長時間圍封部分設施，因此不宜在現階段貿然更換，以免影響設施的使用及運作。

▼廣華醫院工地現場▼



37份合約不宜現階段貿然更換

該署指不適宜更換的28項工程合約，涉37份電線槽供應合約，建築署指因其電線槽的位置及範圍導致更換電線槽需要較長時間圍封部份設施，因此不宜在現階段貿然更換，以免影響設施的使用及運作。相關政府部門及公營機構已與承建商安排加密檢查次數及加強檢查保養維修，亦會延長物料的保養期，如有需要會作出更換；並會在可行情況下為電線槽加裝防銹裝置。

更換及加強檢查費用由承建商全資支付

建築署強調，更換及加強檢查等工作產生的費用由承建商全資支付，未有引致政府或公營機構任何額外開支，但倘因物料不合合約規格引致額外開支及損失，相關政府部門及公營機構會按現行做法，根據合約條款向承建商追討。

廣華醫院重建工程耗資100億元，新大樓已落成啟用。（資料圖片/盧翊銘攝）

會影響未來中標機會

該署又指已將不符合合約標準的表現反映於承建商的表現評核報告中，會影響涉事承建商未來中標的機會。

該署又稱去年11月起已加強電線槽鍍層驗收程序，包括在承建商為電線槽鍍層提交的證明文件中，加入更具體的要求，須指明物料生產商的質量管理體系認證必須屬提交前三年內發出的證書，及指明由認可化驗室發出的物料測試報告必須顯示被測試的批次屬該合約使用的物料批次；另會驗收程序加入工地抽樣檢測。

建築署發言人重申，電線槽鍍層是覆蓋電線槽金屬外殼作防鏽用途，並無導電或傳訊用途。鍍層厚度不足有可能會減低電線槽的耐用性，但並無漏電風險，亦不會對使用者安全及健康、樓宇結構、防火安全、設施運作構成風險。

記者在去年進入啟德體育園的地盤，用經校準過的儀器（Elcometer）量度，在主場館、室內體育館共五個樓層的天花和電錶房等十個位置，超過300個接觸點，兩供應商鍍鋅層厚度全數不合格。（香港01記者攝）

去年11月，《香港01》揭發廣華醫院重建工程中，新大樓被揭採用次一級電線槽，涉嫌偷工減料，及後又報道啟德體育園有同類情況。建築署稱會檢視政府及公營機構145份電線槽工程合約情況。