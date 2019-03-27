葵涌殘疾院舍爆衝突　兩男院友毆鬥浴血　目擊者指職員涉拖延報警

私營殘疾院舍「國寶之家」三年前被揭虐待院友後，再爆出毆鬥事件。《香港01》獲得短片，顯示兩名男院友上月在宿舍拳來拳往，用皮帶互毆，打至頭破血流仍無人阻止。 目擊事件的前院友指，事發於凌晨約3時，職員稱「弱智打架好正常」着他勿理會，拖延半小時才報警。警方確認凌晨3時半接報，到場拘捕兩院友並送院。 社署原指該院舍事發當晚已即時報警，但記者追問下，署方承認事發後逾一周才到院調查，最新回覆並刪走「即時」字眼。工黨議員張超雄認為應重新調查。「國寶之家」否認指控，指職員當晚已即時報警。

《香港01》獲得的手機短片顯示，兩名「國寶之家」男院友上月在房間拳來拳往，用皮帶抽打對方。（短片截圖）

皮帶鐵扣作武器、拳拳到肉 全程無人制止

《香港01》早前獲得兩條合共長約一分鐘的手機短片，顯示兩名葵涌私營殘疾院舍「國寶之家」男院友，在宿舍房間內打鬥。片段開始時，兩人在碌架床旁糾纏，然後藍色短袖衫男院友將白色恤衫男院友按在地上，騎着對方並朝他的頭、面狂轟七拳，對方疼痛呻吟。

白衫院友其後用腳踢開藍衫院友，此時兩人已打至氣喘，面上均染滿血迹，藍衫院友的左腳流血，二人卻未有停手。白衫院友揮動連鐵扣的皮帶抽打對方頭部，藍衫院友用手擋下，雙方再次近距離搏擊，最後白衫院友掙脫並逃離房間。另一片段所見，藍衫院友站在客廳，面上及衫上均染滿血迹。

全長約一分鐘的片段所見，房間內除了兩名打鬥的男院友及拍片者外，似無其他人，而客廳則至少有另一名男院友坐在椅上旁觀，全程未見職員及其他院友制止毆鬥。

兩名「國寶之家」男院友在房間拳來拳往，短片顯示有人用連着鐵扣的皮帶抽打對方。目擊事件的前院友指，當時有人用水煲作武器，兩人打至頭破血流。（短片截圖）

目擊事件前院友：姑娘稱「弱智打架好正常」 囑勿理閒事

拍攝片段的「國寶之家」前院友陳先生（化名）接受訪問時指，事發於上月16日凌晨約3時，他在客廳聽到兩名男院友因排隊飲水起爭執，回到房間即大打出手，包括用皮帶及水煲作武器。他憶述，院舍當時只有一名姑娘，而她正睡覺，他立即敲門喚醒並告知有人打鬥。

陳先生指，姑娘手持電筒前往房間，看到兩名男院友在地上糾纏，而地面佈滿血迹。他提議報警，但姑娘竟回應稱「多一事不如少一事」，「佢哋係弱智，打架都好正常」，叫他莫理閒事。他其後再提議召喚救護車，姑娘回應「過一陣就無事，唔好搞啲咁麻煩嘅野」。

他解釋，由於姑娘拒絕報警，他用手機拍下打鬥短片紀錄事件，而姑娘於15至20分鐘後終於願意報警，但警員到達時兩名男院友已滿身傷痕。警員其後向他錄口供，並要求取得手機片段作證據，又取走水煲作為證物。

他透露，事件中的藍衫院友曾指自己患上思覺失調，而白衫院友的病歷則不太清楚。陳先生住在院舍僅約一個月，期間未發生過類似的打鬥事件。但事件後，他認為院舍處理不負責任，亦擔心人身安全，翌日與家人及社工商量後決定立刻遷出。

院友凌晨約3時打鬥 警方：約3時半接報

按陳先生所述及其手機短片拍攝時間，兩名男院友凌晨大約3時開始打鬥。不過，警方回覆《香港01》時確認，當日凌晨約3時30分才接報，指兩名男院友因瑣事打鬥，而警員到場後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕兩人，送往瑪嘉烈醫院治理。

社署初稱院舍即時報警 第二次回覆刪除「即時」二字

記者上周向社署查詢，署方起初指「國寶之家」事後已交報告，根據資料事發當晚已即時報警。不過當記者追問，署方才透露「國寶之家」事發一周後才提交報告，超出所規定的時限，署方因此向院舍發出勸諭信。

署方續指，接獲報告後的第二個工作天才到院舍突擊巡查，包括查閱閉路電視片段、與職員及住客會面。署方最新的回覆稱，院舍有報警求助，刪除了「即時」字眼。

國寶之家否認指控 指職員當晚即時報警

記者上周到「國寶之家」查詢，職員聞院友毆鬥事件後隨之色變，拒絕回答任何問題，並立刻關上大門。不過，該院舍股東兼董事梁兆偉昨晚（26日）電郵回覆，否認拖延報警，指「當值姑娘稱當晚巡房時，發現兩位院友在房間打架，姑娘即時報警處理，並將兩位院友送往醫院留醫。」

工黨議員張超雄表示，《香港01》取得的短片及前院友的說法，顯示院舍提交的報告有疑點，社署應重新調查是否有隱瞞，要求院舍交代，然後公開調查結果，保障院友及其他可能入住該院舍殘疾人士的權益。

↓↓↓以下為打架流程圖：

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少於60人院舍夜間可無人當值 關注組織：漠視院友安全

根據社署《殘疾人士院舍實務守則》，院舍通宵當值的時段為下午6時至上午7時，而「國寶之家」屬於中度照顧及不超過60名住客的殘疾院舍，只需「一人在場（不論是否當值）」，以及「一人候命（不論是否在場）」。

嚴重智障人士家長協會發言人、「永別康橋劍橋工作小組」成員李芝融直斥，社署守則規定的通宵人手，根本不足以應付突發事件，「點解可以容許一個人在場，但不論是否當值，即係佢瞓覺都得啦！」

他以「國寶之家」今次事件為例，指一名職員根本不足以制止打鬥，同時照顧在場旁觀的院友，而守則註明職員在場，但可以不當值甚至睡覺，批評顯然置院友的安全於不顧。

↓↓↓以下為「國寶之家」2016年懷疑虐待院友事件圖片：