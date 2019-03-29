【殘院毆鬥】院友燒賣烚菜、魚蛋蘿蔔送飯　國寶之家被指膳食差

這次被揭涉拖延處理院友毆鬥的葵涌殘疾院舍「國寶之家」，3年前亦被投訴膳食及環境差劣，當時《香港01》記者直擊院方派午飯，院友僅獲數粒燒賣及青菜送白飯。 今年初曾入住該院舍的前院友指，膳食並無改善，幾乎餐餐都只有魚蛋、蘿蔔送飯。記者早前到訪，拍攝到院舍的「每日餐單」，午、晚餐都只寫有蔬菜，下午茶則只寫有果汁。 根據社署資料，「國寶之家」收費屬中等水平。關注組織指，私營院舍在老闆眼中只是生意，為賺盡必然壓低成本，令院友生活質素長期不受保障。

記者3年前直擊 國寶院友獲派「燒賣飯」

2016年，《香港01》曾接獲「國寶之家」前院友投訴，指膳食及環境差劣，記者曾以訪客身分到該院舍，目擊看護派飯時僅將數粒魚肉燒賣及青菜分予院友，而當院友要求加餸時，職員僅再添幾粒燒賣，並無提供其他食物。

記者當時看到，該院舍的餐單列明當日應提供「肉碎茄子」及「蒜香四季豆」等餸菜，但院方並無依從。職員向記者解釋因為廚師放假，故每逢周末或院內人手不足時，便會以「即食食物」頂替，「我們功夫都做唔切，咪煮簡單啲囉」。

葵涌殘院「國寶之家」院友毆鬥事件報道：

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前院友：魚蛋蘿蔔送飯 牆上餐單僅寫菜心

今年初入住「國寶之家」約一個月，直至上月院友毆鬥翌日才遷離的前院友陳先生（化名）表示，院舍的膳食並無改善，「八成都係食魚蛋、白蘿蔔就算，白飯任裝，但都無咩餸食」，他又指，院舍的衛生欠佳，「水上面都有油迹，好似唔飲得，我唯有出去買水飲」。

他續指，院舍其他設施都有問題，例如淋浴間只有水管而無花灑，熱水供應亦不足，「沖（涼）五分鐘就無熱水，惟有用凍水繼續沖」。他質疑該院舍每月收費7,500元，高於綜援金額約1,000元，但質素完全不值，甚至比他住過的其他院舍更惡劣，「唔明點解會咁差」。

記者上周以參觀宿位為名進入「國寶之家」，期間拍到牆上白板列出「每日餐單」，當中午餐及晚餐分別只寫上「菜心」及「時菜」，而下午茶及宵夜就分別寫上「果汁」及「奶」，惟未知職員當日是否按餐單安排食物。

↓↓↓國寶之家男院友毆鬥過程↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

每月收費超綜援金約一千元

根據社署資料，現時全港316間殘疾院舍中，有52間屬於中度照顧的私營院舍，每月基本收費介乎5,000元至10,500元，而「國寶之家」每月基本收費為5,600至7,500元，屬於中等水平。按現時「需要經常護理」殘疾人士，每月綜援金約6,720元（包括交通及院舍照顧補助金）計，國寶的院友每月需額外自付大約1,000元。

關注組織：院舍為賺盡 犧牲院友生活質素

嚴重智障人士家長協會發言人、「永別康橋劍橋工作小組」成員李芝融直言，收費相宜的院舍質素一般欠佳，「我夠膽講（具質素）比例唔會超過10%」，又指私營院舍是生意，老闆為賺盡必然壓低成本，院友的生活質素往往不受保障。

↓↓↓國寶之家2016年被揭發虐待院友事件↓↓↓