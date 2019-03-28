【殘院毆鬥】私院屢爆虐待醜聞　社署監管失效　八年僅兩院釘牌

殘疾院舍「國寶之家」打鬥浴血片段曝光，揭露院舍涉拖延報警，前院友更指控職員擅自刪除短片，以及提出減宿費利誘不公開片段，圖掩飾事件，行為令人側目。 近年私營院舍屢爆虐待院友、疏忽照顧醜聞，但社署事後僅發勸諭信及警告了事。《殘疾人士院舍條例》於2011年成立以來，僅兩間院舍被社署「釘牌」。 關注組織批評，社署監管完全無效，即使院舍被「釘牌」，負責人亦無需承擔法律責任，轉頭可再以其他公司名義申請新牌照，間接造成現時院舍質素參差的弊病。

私營殘疾院舍「國寶之家」爆出毆鬥事件，前院友指控職員事發時袖手旁觀，拖延約半小時報警。（梁祖饒攝）

殘院條例生效8年 社署「釘牌」僅兩間

《殘疾人士院舍條例》於2011年尾生效，設立殘疾院舍牌照制度，並於2013年中全面實施。不過社署卻容許，在條例生效前已開始營運的院舍，即使未符發牌的要求及標準，能暫時以豁免證明書形式繼續營運。

部分私營院舍多年來遲遲未達發牌標準，質素一直差劣的情況下，仍獲社署批准以豁免證明書續期方式，繼續營運。條例生效八年以來，僅兩間院舍被社署撤銷豁免證明書或拒絕續期；一間為曾涉性侵事件的「康橋之家」，另一間是曾違租約及公契的「曉暉之家」。

李芝融指出，發出勸諭信及警告通知的數量，與「釘牌」無關，因此對院舍而言並無阻嚇力。（梁祖饒攝）

「釘牌」無準則 全無阻嚇力

社署現時會就違規事項，向院舍發出勸諭信及警告通知，要求糾正。不過嚴重智障人士家長協會發言人、「永別康橋劍橋工作小組」成員李芝融指出，發出勸諭信及警告通知的數量，與「釘牌」無關，因此對院舍而言並無阻嚇力。

他續指，社署雷厲執法，將有問題院舍「釘牌」，負責人亦毋須負上法律責任，轉頭即可以其他公司名義，申請新牌照。他稱事實上，現時不少多層院舍會每層申請一個牌照，即使其中一層的牌照被吊銷，其他樓層亦不受影響，甚至可將受影響的院友搬到另一層，繼續營運。

張超雄直言，即使院舍有問題，社署亦不敢隨意「釘牌」，因為「似懲罰社署及院友，多過懲罰院舍」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

張超雄：院友成「人球」 社署投鼠忌器

工黨議員張超雄直言，即使院舍有問題，社署亦不敢隨意「釘牌」，因為「似懲罰社署及院友，多過懲罰院舍」，受影響的院友將淪為「人球」，需由社署安排轉至其他院舍，屆時殘疾院舍宿位只會更為緊絀，提升質素難度更高，形成惡性循環。

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