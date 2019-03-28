【殘院毆鬥】前院友指控院舍涉掩飾事件　在社署調查前利誘刪短片

葵涌私營殘疾院舍「國寶之家」上月發生院友毆鬥浴血事件，前院友指控職員事發時袖手旁觀，稱「弱智打交好正常」，結果拖延約半小時報警，未盡照顧責任。 《香港01》再發現，院舍職員涉嫌掩飾事件。拍攝打鬥短片的前院友稱，兩名職員於社署上門調查前，分別向他借閱手機並擅自刪片，以及提出減收宿費利誘他勿將短片放上網。「國寶之家」承認刪片，但否認利誘，又稱刪片前已獲院友同意。 大律師指，如刪片目的是銷毀證據，不論毀壞或利誘，均可能觸犯妨礙司法公正。關注組織批評，社署調查時過於依賴院舍提供證據，指如院舍存心隱瞞，很容易瞞天過海。

前院友陳先生（化名）指「國寶之家」一名姑娘，於打鬥事件翌日就向他借閱手機，查看打鬥短片，但歸還手機時兩條短片已被刪除。（譚威權攝）

「國寶之家」兩名男院友上月16日凌晨，因排隊飲水起爭執，繼而動武打至頭破血流。目擊事件的前院友陳先生（化名），當即喚醒院舍唯一一位職員，但他指職員竟冷言稱「弱智打交好正常」，未及時報警。陳先生對職員冷漠感詫異，遂用手機拍下打鬥短片作紀錄。

前院友：姑娘借手機 未經同意私自刪片

根據社署規定，院舍於發生特別事故後的三日內，要向社署提交報告，而署方其後會跟進事件。不過，陳先生指「國寶之家」一名李姑娘，於打鬥事件翌日就向他借閱手機，查看打鬥短片，但她歸還手機時，陳先生發現兩條短片已被刪除。

陳先生續指，該院舍主管司徒姑娘隨後亦向他明言，「你唔好擺條片上網，宿費我計你平啲呀，平幾多有得傾」，但未提及減幅。他估計當時對方未知李姑娘已刪片，直言對對方提出減宿費感意外，「我以前試過請求減價，但佢當時話唔關佢事，叫我自己同社工傾」。

陳先生指並無接受減收宿費，而打鬥事件翌日他與家人及社工商量，基於擔心安全而即時遷離，其後並從手機回復被刪的兩段打鬥短片。

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社署事發一周後巡查 從無聯絡拍片前院友

《香港01》早前獲社署回覆，「國寶之家」於打鬥事件發生一周後（2月23日），才向署方呈交報告，署方接獲報告的第二個工作天派員突擊巡查院舍，但當時陳先生已遷離。陳先生告知記者，事發後至今一個多月，社署從未聯絡他。

院舍及社署：獲同意刪片 前院友：無問過我

記者日前在「國寶之家」附近等候司徒姑娘，就陳先生的指控向她查詢，她並無回應問題，只對記者稱「唔好再跟住我」。該院舍隨後經電郵回覆，承認「在幾位姑娘一起驗證並得到該院友同意下」刪除短片，並否認曾以減免宿費來利誘放棄將短片放上網。

社署發言人回覆時引述「國寶之家」指，由於短片涉及其他住客的私隱，院舍遂通知拍片住客的家人，以及在這位住客的同意下協助他刪除手機中的短片。

「國寶之家」及社署的回覆均指職員刪片前，已獲前院友的同意。不過陳先生反駁，職員從未詢問他是否同意，「當時李姑娘話想睇下條片，我畀我部電話佢睇，跟住佢就删除嗰兩條片，我根本無同意過」。

「國寶之家」主管司徒姑娘拒絕回應記者的查詢，着記者不要跟隨。（王海圖攝）

利誘及刪片 均屬妨礙司法罪行情節

執業大律師陸偉雄指，如有人在調查期間或將展開調查時，蓄意銷毀證據，不論是利誘他人抑或銷毀證據，均屬於妨礙司法罪行的情節，判囚年期並無上限。他又指，如有證據證明有人在未經當事人同意下，刪除手機片段等證據，亦屬刑事毀壞，最高刑罰可被判10年監禁。

關注組織：社署過份依賴院舍提供證據

嚴重智障人士家長協會發言人、「永別康橋劍橋工作小組」成員李芝融指，社署現行監督機制有漏洞，過於依賴院舍及職員提供證據，又指曾耳聞有院舍於發生事故後，蓄意在社署人員上門巡查前銷毀證據，將事故責任推得一乾二淨。

他形容，院舍發生事故很多時有如「閂門打仔」，院舍可用各種方法影響院友的證詞，院友在依賴職員照顧的情況下，會否坦承向社署說出真相成疑，因此如無人揭發院舍不當行為，外界根本不會知悉事件。

前院友陳先生（化名）在「國寶之家」打鬥事件翌日，基於擔心安全而即時遷離。（譚威權攝）

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