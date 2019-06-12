【逃犯條例】內地可促港府凍疑犯資產　律政前高官：表證成立即可

《逃犯條例》今日（12日）二讀，港府並同時硬推將《刑事互助條例》範圍擴大至中國內地。修訂若通過，內地當局即可「隔空」凍結在港資產！ 以受內地通緝的逃美富豪郭文貴為例，目前港府以他涉嚴重罪行為由，向法庭申請凍結其在港資產；法庭考慮警方證據後，才決定批出限制令。 不過律政司前高官解釋，若日後內地依《刑事互助條例》要求凍結資產，香港法庭只能審視內地當局提供的表面證據是否成立，相信「通常都過到關」。 法律界立法會議員郭榮鏗擔心，修例後若港人在內地誤墮法網，在港資產或隨時被凍結，影響深遠，促請政府暫擱修訂，重新諮詢。

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港府一併修訂逃犯、刑事互助例 律政司：是孿生工具​

港府全力硬推修訂《逃犯條例》，激發社會極大矛盾，各界關注修例草案人權保障不足，而港府同時力推的《刑事事宜相互法律協助條例》（下稱《刑事互助條例》）修訂，雖然關注較前者小，但對港人亦有深遠影響。



港府今年4月將兩條條例的修訂草案，提交立法會首讀。律政司副國際法律專員林美秀本月5日，在保安事務委員會上形容，兩條條例為「孿生工具」，前者用來逮補涉案人及送交請求地，後者則針對找證據、證人及犯罪所得的資產流向等。

港府全力硬推修訂《逃犯條例》，激發社會極大矛盾。民陣上周日（9日）發起反修例大遊行，指有103萬人參加。（資料圖片／李澤彤攝）

內地逃犯郭文貴 現按港例凍結資產



目前，律政司可根據《有組織及嚴重罪行條例》及《販毒（追討得益）條例》，向法庭申請限制令，凍結疑犯在港資產，法庭會審視由警方、海關等執法部門提交的誓章，決定是否具充分理據發出限制令。

法政匯思成員、大律師田奇睿解釋，誓章是指在宣誓下有條理地交代事件，並附上證據以支持其說法，以說服法庭相關申請是按合理的理由作出。由於屬於民事程序，所以傳聞證供亦可接納，法庭認為有充分理據，就會批准申請。



以流亡美國的中國富豪郭文貴為例，《香港01》發現，律政司是按《有組織及嚴重罪行條例》，向法院申請凍結郭在港資產，即代表警方是懷疑郭在港涉條例相關的嚴重罪行，因而申請限制令，以防有人於調查過程中轉移資產。

受內地通緝的逃美富豪郭文貴，在港資產被凍結。港府是按《有組織及嚴重罪行條例》，向法庭申請限制令，即港府是以郭涉在香港觸犯嚴重罪行為由，要求法庭批准凍結其資產。（路透社 / 視覺中國）

律政司前高官：內地將可促港府凍結在港資產

不過，《刑事互助條例》的修訂若通過，內地便可向港府提出刑事司法協助，包括取證、調查、限制及充公犯罪得益等等。單就凍結資產而言，香港執法部門不會調查，而律政司會將內地當局提供的資料交予法庭審視，證據成立就會批出限制令。

律政司前高級助理刑事檢控專員、大律師張維新接受《香港01》訪問時指，《刑事互助條例》現時註明不適用於中國內地，而今次若通過修訂，即代表可擴大至內地適用，屆時內地指定的疑犯，即使無觸犯香港法律，在港資產亦可能被凍結。

張續指，在該條例下，內地當局可於司法程序啟動後，促港府凍結指定人士在港資產，律政司要向法庭申請限制令，而香港執法機構無需要參與調查取證。

面對百萬人上街遊行示威，特首林鄭月娥表明不會撤回《逃犯條例》修訂。（資料圖片／張浩維攝）

內地、香港舉證標準不同 港法庭只判斷表面證據

張維新指出，內地當局的調查程序及標準，的確與香港不同，他舉例指在香港司法制度下，證人必須出庭作供，相反內地則可接受遙距口供，「確實有時是寬鬆啲」。

他續解釋，當律政司將內地當局的資料呈交法庭，申請資產限制令，法庭只需判斷表面證據是否成立，「不需要毫無疑點，（所以）通常都過到關」。

不過，他補充向香港提出刑事司法協助的外地司法管轄區，必須提供達至表面證據成立的資料，法庭在這方面仍然有把關角色。他稱理解社會對修例的擔憂，着市民毋須過份擔心，不犯法便不必害怕。

郭榮鏗：內地可直接指資產是贓款​ 要求凍結沒收

除了《逃犯條例》，法律界立法會議員、大律師郭榮鏗亦指對《刑事互助條例》修訂感擔憂，他形容，整體而言修例後內地凍結疑犯在港資產，會較修例前「直接及簡單」，擔心港人在內地誤墮法網，隨時被凍結在港資產。



他同時預料，修例若通過將有更多觸犯內地法律的港商或疑犯，在港資產會被凍結，「內地可直接指出某些資產是贓款，要求港府沒收或凍結」，若當事人不同意，就要申請司法覆核，嘗試推翻該命令。

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港府：將行政審查凍結指令

保安局局長李家超6月5日在立法會保安事務委員會上指出，在《刑事互助條例》框架下，外方促港府凍結在港資產須符合三個條件，包括有關財產須為犯罪得益、外方法院須發出有效的命令（內地須由最高人民法院提出要求），以及有關行為在內地和香港均構成罪行。

律政司副國際法律專員林美秀則強調，律政司會「行政審查」外方的凍結請求，並向香港法庭陳述相關理據，包括「香港這些資產與犯罪所得有什麼關係」，由法庭決定是否信納，而有關人等被凍結資產後，亦可向法庭申請反對或更改限制令，如要求拿出適當款項作為生活和法律開支。



至於沒收財產，林補充，香港法院必須信納三個條件才會批准，包括資產屬犯罪得益，而案件在外方屬已完成上訴的終局命令；第二是受影響人在外方已有充裕時間反對命令；最後是香港法院認為執行命令沒有與公義相違背。



香港根據《刑事互助條例》，已與32個司法管轄區簽署雙邊刑事司法互助協議，但該條例目前註明不適用於「中華人民共和國的任何其他部分」，限制港府不能與內地商討並簽署雙邊刑事司法互助協議；港府是次推動修例，擬廢除相關條文。

▼高等法院今年4月發出凍結郭文貴在港資產命令組圖▼