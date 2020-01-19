【季炳雄出獄】17年來再坐飛機　季炳雄機上吃曲奇　瀏覽電影不睡

季炳雄涉嫌多次打劫珠寶金行，於2005年被捕，判囚24年，扣減假期後，他在昨日（18日）刑滿出獄。據了解，由於他並無居港權，但持有有效美國護照，故此入境處即刻將他遞解出境，送往機場乘搭飛機前往美國紐約紐瓦克機場航班。 相隔17年再坐飛機，季炳雄獲安排坐在機尾，由五名入境處人員陪同。飛行時間長達16小時，重獲自由的季炳雄似乎享受飛行體驗，在首數小時並沒有入睡，而是瀏覽飛機娛樂系統內不同的電影，又享受機上的曲奇和熱飲。

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吃雪糕 倚着窗邊的陽光看書

上機後，季炳雄先享用飛機餐及喝橙汁和無糖可樂，途中有其他香港記者上前拍攝，但被空姐阻止。午飯過後，季炳雄一邊享用機艙服務員提供的雀巢雲尼拿雪糕，一邊倚着窗邊的陽光看書。未幾，他便閉目養神。他全程未有除下鴨舌帽和口罩。

由香港至紐約行程過了7小時，飛機也快進入北極圈。機艙內燈光昏暗，但季炳雄並沒有小睡休息，只是在瀏覽飛機娛樂系統內不同的電影。

至香港時間7時半，機艙服務員派發三文治及朱古力曲奇，記者觀察到季有進食曲奇，並曾喝熱飲。

季炳雄與疑似執法人員有講有笑，但記者拍照即低頭、戒備。（鄭嘉如攝）

空姐：「How strange ! 」 請記者停止拍攝

與季同行有至少5名香港執法人員，他們都身穿便衣，而雖然班機爆滿，他們旁邊均沒有乘客。季不時與同行的便衣執法人員有講有笑。但當他一見機上有記者拍攝他，他便立即收斂，低下頭、變得木無表情，顯得十分戒備。

為護送季炳雄越洋回美國，香港當局似乎另購兩個客位，讓執法人員與其他乘客保持距離。不過，機上似乎不是所有機組人員均知道季是VIP乘客，有空姐見到其他傳媒記者走近拍攝，表示：「How strange ! 」並請記者停止拍攝。

季炳雄登機飛往美國，他上機後仍戴口罩黑框眼鏡、頭戴鴨舌帽。（鄭嘉如攝）

入境處人員全神貫注陪同

至於負責護送「賊王」越洋的便衣執法人員，據了解為入境處人員，人數共五人。他們似乎全程全神貫注於其特別任務。曾有一人打渴睡被同袍叫醒，其餘時間，記者從不見他們觀看電影、或瀏覽手機消閒，只見他們偶然站立或調換座位。

季炳雄乘飛機前往美國紐約 機場特警登機閘口戒備

今早季炳雄乘飛機前往美國紐約，航機起飛時間為香港時間早上11時。記者約10時在香港機場禁區，未登機已見到有多名機場特警持槍在登機閘口戒備，各警員神色緊張。之後到10時20分左右，有警車駛到機坪。

約10時58分，已年屆六十歲的季戴口罩、黑框眼鏡、及黑色Addidas鴨舌帽登機並安座。他身穿藍色風褸，他安座後便四處張望，似乎有點緊張。有數名單身男子坐在季身旁，屬執法人員。

有其他傳媒記者多次向季發問，但季未有理會，並故意擰面避鏡頭。