【季炳雄出獄】三大賊王僅季獲自由　葉繼歡獄中死　張子強被槍斃

今日出獄的季炳雄涉嫌多次打劫珠寶金行，於2005年被捕，判囚24年。他今日（18日）刑滿出獄。據了解，他並無居港權，但持有有效美國護照，故此他會被遞解出境，送往機場乘搭飛機前往美國紐約。 八九十年代省港旗兵瘋狂作案，其中以葉繼歡、季炳雄及張子強被稱為三大「賊王」，事跡更多次被改編成電影。直至九十年代末開始，葉繼歡、季炳雄等人相繼落網。三人中葉繼歡獄中病死，而張子強更於內地被槍斃，僅得季炳雄於老年可獲自由。

季炳雄登機飛往美國，他上機後仍戴口罩黑框眼鏡、頭戴鴨舌帽。（鄭嘉如攝）

扒手變賊王 前「一哥」發最高懸紅緝季炳雄

「賊王」季炳雄原為一名扒手，1984年因失手被捕入獄一年，出獄後季招攬廣州及內地集團進行大型劫案，於80至90年代間涉嫌策劃及參與多次珠寶行械劫案，他行事謹慎，每次犯案均起用不同旗兵，令警方難以追查。

2001年5月，季炳雄與同黨涉於旺角火車站橋底被便裝警員截查時，拔槍轟至2名警員重傷。當時有組織罪案及三合會調查科總警司、前任警務處處長曾偉雄發出最高懸紅200萬港元緝拿季，並發出全球紅色通緝令。

微胖「賊王」葉繼歡瑪麗求診 衝鋒隊懲教重裝戒備

至2003年季又到港準備作案。12月24日平安夜凌晨，20多名飛虎隊警員趁季炳雄熟睡，攻入油麻地渡船街文景樓一單位，拘捕季及其同黨，並撿獲大批軍火，其中一支黑星手槍經檢驗後，與轟警案檢獲的子彈吻合。

季炳雄被捕後一度自稱美國公民，否認自己是季炳雄，警方其後憑指模確認其身份。2005年高院裁定季無牌管有槍械彈藥和管有爆炸品等罪成，及於槍傷警員案中使用槍械意圖拒捕罪成，共判監24年。

葉繼歡的家人均未有出席其死因研訊。（資料圖片）

彌敦道駁火場面成經典 葉繼歡癱瘓囚監

被譽為「賊王」的葉繼歡，17歲時從大陸偷渡來港，1984年葉接連打劫尖沙嘴景福金行及中環置地迪生錶行，同年警方派員喬裝買家接贓，成功將葉拘捕，葉被判到赤柱監獄囚16年。但於1989年8月4日，葉在服刑期間訛稱腹痛，在被押往瑪麗醫院檢查期間成功越獄。

葉逃獄後匿藏兩年，直至1991年再度現身，2年內打劫觀塘及旺角共7間金行，被警方列為頭號通緝犯，懸紅100萬元通拿他歸案。1993年1月，葉繼歡與兩名同黨，闖入位於旺角彌敦道謝瑞麟珠寶金行打劫，劫走300萬元金飾，並在彌敦道與警方駁火。

至1996年「賊王」落網，葉與兩同黨攜大批槍械與炸藥潛逃抵港，西環登岸與巡警爆發槍戰，葉下身中槍從此半身不遂。1997年葉被判監41年3個月，1999年上訴庭改判36年零3個月。自此葉一直被囚於赤柱監獄，2003年於獄中結婚。

「一代賊王」葉繼歡最終於2016年在瑪麗醫院因病逝世。

陳剛有參與張子強（圖）犯罪集團的重要線索，令海豐警方得以借張子強案，順藤摸瓜將陳剛抓捕歸案。（資料圖片）

曾綁架李澤鉅郭炳湘 「大富豪」內地被判死刑

三大賊王中張子強有「大富豪」之稱。1991年張子強涉嫌策劃一宗運鈔車搶劫案，涉款1.7億元， 1995高等法院判決因證據不足，裁定張子強行劫罪名不成立，予以當庭釋放。張子強於法院門外高舉雙臂，神情喜悅。

之後，張於1997年綁架新鴻基地產前主席郭炳湘，及於1996 年綁架李澤鉅，共獲近16億元贖金。

張子強其後潛返內地，並繼續策劃在內地做案時被埋伏公安拘捕。法院同年裁定張因非法買賣爆炸物罪被判死刑，終年42歲。