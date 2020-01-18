【季炳雄出獄】與疑似執法人員有講有笑　記者拍照即低頭、戒備

「三大賊王」之一的季炳雄出獄後在飛機上坐左邊最後排，選擇喝橙汁和無糖可樂，更不時與同行的疑似便衣執法人員有講有笑。但當他一見機上有記者拍攝他，他便立即收斂，低下頭、變得木無表情，顯得十分戒備。 季炳雄涉嫌多次打劫珠寶金行，於2005年被捕，判囚24年。他今日（18日）刑滿出獄。據了解，他並無居港權，但持有有效美國護照，故此他會被遞解出境，送往機場乘搭飛機前往美國紐約。

（鄭嘉如攝）

與季同行有至少5名疑似香港執法人員，他們都身穿便衣，而雖然班機爆滿，他們旁邊均沒有乘客。為護送季炳雄越洋回美國，香港當局似乎另購兩個客位，讓疑似執法人員與其他乘客保持距離。

不過，機上似乎不是所有機組人員均知道季是VIP乘客，有空姐見到其他傳媒記者走近拍攝，表示：「How strange ! 」並請記者停止拍攝。

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季炳雄乘飛機前往美國紐約 機場特警登機閘口戒備

今早季炳雄乘飛機前往美國紐約，航機起飛時間為香港時間早上11時。記者約10時在香港機場禁區，未登機已見到有多名機場特警持槍在登機閘口戒備，各警員神色緊張。之後到10時20分左右，有警車駛到機坪。

約10時58分，已年屆六十歲的季戴口罩、黑框眼鏡、及黑色Addidas鴨舌帽登機並安座。他身穿藍色風褸，他安座後便四處張望，似乎有點緊張。有數名單身男子坐在季身旁，疑似是執法人員。

之後有其他傳媒記者多次向季發問，但季未有理會，並故意擰面避鏡頭。