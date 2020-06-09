【立法會選舉】選民登記冊出爐　本地飲食業龍頭手握多少票？

立法會選舉九月舉行，民主派旨在取得35席以上過半數議席，功能組別成關鍵。2020年臨時選民登記冊上週出爐，當中飲食界個人及團選民數字均大幅增加八成。 《香港01》記者翻查飲食界臨時選民登記冊，多家連鎖餐飲企業例如吉野家、叙福樓、富臨等，各自手握多達數十票團體票。 記者曾向相關企業查詢，會否指定轄下公司投票意向，吉野家及富臨未有回覆。美心拒絕透露團體票註冊數目。叙福樓集團黃傑龍就表示，叙福樓現時做法是委託資歷較長的同事，做附屬公司票的委託投票人，但指公司不會就投票意向作指示，受託人可自行決定如何投票。

現時政府收緊選民登記冊查冊，只有政黨及傳媒查閱選民登記冊。即便是政黨及傳媒代表，亦必須預約時段才能到選舉事務處查冊，每人每日只限查30分鐘。另外，記者亦不能以筆錄、拍照等形式，記錄或重現資料。因此，記者核對資料時，只能預先列印連鎖餐飲企業的關聯公司名單，之後再選舉事務處與選民登記冊對比。

據選舉事務處最新數據，功能組別飲食界現有7,965名選民，當中有2,365個人票及5,600團體票。去年，飲食界有4,408名選民，包括3,441個人票及967團體票。

現時所有食物業牌照的持有人士或者團體，均可登記做飲食界個人或者團體選民。按規定，集團內每個牌照持有人或附屬公司，均可登記為一個選民。換言之，愈多分店及關聯公司，可以登記的票數就愈多。

吉野家在飲食界功能組別中，有最少58公司票。(資料圖片）

富臨、吉野家集團各持數十選票

連鎖餐飲企業中，因前董事洪明基高調「撐警」而令分店在示威中屢被破壞的吉野家集團，旗下子公司在臨冊上有最少58公司票，並為旗下４間子公司取消其選民登記。從名冊可見，他們每一間分店各自有一間註冊有限公司作管理，而且名字都類同；而被網民聲稱為「藍店」的富臨集團（1443），旗下有最少33公司票。

被網民聲稱為「藍店」的富臨集團（1443），手上有最少33票。（資料圖片）

因「太子女」伍淑清曾發表「放棄年輕人」言論，而被指為「藍店」的香港飲食業龍頭美心集團，則有最少7票。然而，由於美心母公司牛奶國際（133）的年報未有將美心集團的關聯公司於年報詳細列出，在查冊制度收緊後，記者未能一一翻查到美心的選舉登記資料，實際數字或會更多。

另外，本港其餘的大型連鎖飲食集團，如上市公司叙福樓集團（1978）有36票、連鎖酒吧PACIFIC BAR亦有11票、持有「Greyhound Cafe」及「王家沙」等品牌的Gaia Group則有最少9票。著名的「黃店」渣哥系列餐廳就有3票。

因「太子女」伍淑清曾發表「放棄年輕人」言論，而被指為「藍店」的香港飲食業龍頭美心集團，則有最少7票。(黃詠榆攝／資料圖片)

查冊限制下 難以追尋個人票關連餐飲企業

惟基於現時選民登記冊設有查閱限制，記者難以追尋以個人名義持有食物業牌照的個人選民，與什麼餐飲企業有關。以上點算只能提供每飲食集團最少持有的團體票，並未計入集團其他可能持有的功能組別個人票。

電子臨時登記冊按筆劃排序所有飲食界個人選民的姓名及住址，以及團體選民的機構名稱、地址及委託投票人姓名。系統並容許輸入姓名或團體名稱搜尋。由於名冊按筆劃排序，當中一些連鎖餐廳若以類似的公司名稱登記，便會一目了然。

吉野家、富臨、美心無回應 叙福樓主席：不會向公司票委任投票員工作投票指示

不少市民關心大企業在功能組別下掌握更多票數，影響選舉。記者曾向相關企業查詢，會否指定轄下公司投票意向。吉野家及富臨至截稿時沒有回應。美心集團亦拒絕透露旗下公司，涉及多少張飲食界選票。

敘福樓集團黃傑龍就表示，敘福樓現時做法是委託資歷較長的同事，做附屬公司票的委託投票人，但指公司不會就投票意向作指示，受託人可自行決定如何投票。（資料圖片）

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍接受《香港01》訪問時指，集團一向會確保其持牌人士及子公司均有登記並委託職員做公司選民投票人，而且會提醒有票的同事投票，確保他們行使其選舉權，但不會就有否投票作賞罰。黃解釋稱，其集團現時做法是委託董事、老股東及資歷較長的同事做附屬公司票的投票人，並指這些投票人年齡分佈十分廣泛，最年輕的有25歲，有管理層員工，亦有司機和行政助理。

黃指，在香港投暗票的形式下，任何集團不可能以合法方式操控大量選票，因為就算有公司指示員工如何投票，實際上是無法得知受託人在票站內的最終選擇。如有集團透過公司票去操縱多張選票，黃直指並不認同此等做法。「既然委任了某同事去投票，即將選舉的權力給予了該人士，就不應指示他該投予誰人，這是我的信念。」

對於某些員工比普通選民手持更多選票、是否享有更大選舉權的問題，黃認為這涉及功能組別存廢的爭議，對此無太大意見，只認為叙福樓作為制度的一部份，應盡其公民權利去登記和投票，而有天若要取消功能組別，他亦會接受。