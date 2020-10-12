德萃董事任翻新兩校負責人　妻公司接學校工程　董事：為教會裝修

《香港01》獨家揭發私營公司「德萃教育機構」，今年受聘以「管理課程」方式營運兩所非牟利私校。記者進一步調查發現，德萃董事徐飛為兩私校翻新工程的負責人，疑外判工程予其同為德萃董事的妻子開設的私人公司「香港專業工程」。 就妻子公司是否承接工程，徐飛多次改口，直至記者以獲得的報價單查詢，他才承認曾承接小型工程，但強調無利益衝突。其中一校辦學團體承認，德萃負責裝修工程，但承建商不包括徐妻的公司；另一校辦學團體指，徐飛在德萃處理財務方式與學校無關，不涉利益衝突。 教育界立法會議員葉建源，按教育局規定要申報，有報價單證明工程公司與學校曾有商業往來，辦學團體應詳細交代翻新工程有沒有招標、是否由學校出資等問題，教育局有責任了解。

系列報道：

德萃董事徐飛為兩私校翻新工程的負責人，疑外判工程予其同為德萃董事的妻子開設的私人公司「香港專業工程」。就妻子公司是否承接工程，徐飛多次改口，直至記者以獲得的報價單查詢，他才承認曾承接小型工程，但強調無利益衝突。（資料圖片／歐嘉樂攝）

前德萃教師：校董夫婦開工程公司接學校工程單

兩間私校本月開學前，曾進行翻新工程。記者接獲一名德萃前教師投訴，指兩校的工程均由去年初才成立的「香港專業工程有限公司」承接，而該公司由德萃創辦人兼董事徐飛的妻子李靜雯開設，因此懷疑徐聘請承建商時或涉利益衝突。

翻查公司註冊處文件，「香港專業工程」於2019年1月成立，創辦人及董事均是李靜雯；李同時是「德萃教育機構」的董事。

▼大埔大光德萃書院翻新後外貌▼

+ 7 + 7 + 7

大光德萃學校校董：正為徐飛註冊成校董

按教育局《教育條例》有關訂立涉及並非從政府獲取經費的合約、協議或安排的指引，法團校董會亦應制訂有關程序，規定所有該會的成員及校內教職員，如本身或其直系親屬或私交友好，在與學校有或可能有業務往來的公司或機構中，涉及財政或其他方面的利益，必須向校方申報其利益的詳細資料，或於相關的會議上披露其利益關係。

▼神召會德萃書院翻新後外貌▼

+ 9 + 9 + 9

徐飛起初認接20萬翻新工程單 稱自資翻新蝕住做

記者致電徐飛，他承認負責兩校的翻新工程，而工程由「香港專業工程」承接，款額為10至20萬元，包括安裝體育場地板及翻新廁所等項目，他又承認該公司由其妻子開設。

被問及是否涉利益衝突，以及有否向校董會申報與工程公司的關係，徐飛稱工程由他出資，不涉辦團資金及公帑，「無抵觸法律問題，我可以擔保一蚊都無賺」。他又稱，翻新工程不屬於學校維修，因此不在與辦團協議之中，稱維修開支當然計入管理費，或由辦團支付，但這些不包括。

然而，徐飛三小時後再次致電記者改口稱，向妻子查詢後發現「香港專業工程」並無承接兩校翻新工程，故作澄清及更正。

記者獲「香港專業工程」報價單 徐承認有此單稱為教會做

不過記者取得相片，顯示一張由「香港專業工程」去年10月24日發出的報價單，客戶為「神召會馬理信書院」（現為神召會德萃書院），工程項目為「修補牆身及廁所」，費用3,000元；報價單上有「香港專業工程」的公司印章，簽名一欄寫有「董事：李靜雯」，並附有簽名。

徐飛接受查詢時，承認報價單屬實，而「香港專業工程」亦已完成相關工程，不過他稱雖然報價單註明客戶為學校，但其實屬於為教會（竹園區神召會）裝修。

「竹園區神召會」回覆指，相關工程是教會的維修，解釋「當時因學校正進行翻新工程，因利成便下交由學校的同事代為查詢」，所以客戶名稱才會寫上學校名。（林頌華攝）

竹園區神召會：因利成便交由學校同事代為查詢

記者上周向兩間私校的校董查詢，是否將翻新工程外判予「香港專業工程」、涉款多少、採購過程有沒有招標，以及是否知悉該公司由徐飛妻子開設等問題。

「神召會德萃書院」，辦學團體「竹園區神召會」回覆指，相關工程是教會的維修，解釋「當時因學校正進行翻新工程，因利成便下交由學校的同事代為查詢」，所以客戶名稱才會寫上學校名。

辦學團體指，徐飛先生在「神召會德萃書院」並沒有擔任任何的職份，他個人在「德萃教育機構」處理的事情或財務的運作的方式，與「神召會德萃書院」亦無直接關係，故不涉及利益衝突。

辦學團體「佛教大光園」指德萃去年6月底開始管理，期間所作的裝修工作，由物色承辦商、跟進工作進度和付款等，都是由德萃負責。但「大光園」強調上述裝修工作的承辦商不包括香港專業工程有限公司 。（梁鵬威攝）

佛教大光園：德萃負責裝修及付款 香港專業工程無接單

「大光德萃書院」校董康寶森接受電話訪問時稱，從未聽過「香港專業工程」，亦不知道該公司承接學校翻新工程，以及是由徐妻開設。康續指，他沒有管理翻新工程，當記者問及徐有否利益衝突及校方如何揀選承建商，他則表示不方便回應，但康透露正為徐飛註冊成校董。

記者之後再書面向辦學團體「佛教大光園」查詢，獲回覆指德萃去年6月底開始管理，期間所作的裝修工作，由物色承辦商、跟進工作進度和付款等，都是由德萃負責。但「大光園」強調上述裝修工作的承辦商不包括香港專業工程有限公司，指徐飛不是「大光園」董事，也非「大光園」的職員 。

教育界立法會議員葉建源表示，按教育局規定要申報，有報價單證明工程公司與學校曾有商業往來，辦學團體應詳細交代翻新工程有沒有招標、是否由學校出資等問題，教育局有責任了解，辦學團體亦應增加透明度，釋除疑慮。（資料圖片／羅君豪攝）

葉建源：非牟利校應增財務透明度

教育界立法會議員葉建源表示，翻新工程負責人曾承認有此項工程，並且地契曾列明該校作非牟利學校，教育局便應了解該校私資金往來，不論是否他人捐贈作翻新，或是否為教學人員。他更指徐飛作為翻新工程負責人，其太太公司與辦學團體有業務往來，易惹來利益事送之嫌，故此，非牟利學校的辦學團體有責任提供批出工程原則，增加學校財務的透明度。

葉建源表示，按教育局規定要申報，有報價單證明工程公司與學校曾有商業往來，辦學團體應詳細交代翻新工程有沒有招標、是否由學校出資等問題，教育局有責任了解，辦學團體亦應該增加透明度，釋除疑慮。

教育局發言人回覆查詢時強調，校董會成員及教職員就利益申報的規定適用於所有學校，包括私立學校。