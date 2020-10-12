德萃免地價地設兩私校　認受聘管理　議員批違非牟利原意

前年被揭發偷步收生的私營德萃教育機構，今年與兩個辦學團體在黃大仙及大埔開辦兩所私校，中小學課程每年學費為8至15萬。《香港01》調查發現，兩校所處地皮均由政府早年免補地價批出，而地契註明只可營辦非牟利學校。 涉事的兩個辦學團體承認，聘用德萃提供支援及管理課程服務。德萃教育機構主席徐飛承認負責管理兩私校，又稱學校收入將撥作學校發展，惟拒透露德萃收取多少管理費。 教育界立法會議員葉建源質疑如辦團開辦私校，又另聘私營機構管理，收取高昂學費，若私營機構變相藉此牟利，不符批地原意。 教育局指，兩個辦團是慈善免稅團體，兩校性質屬於非牟利。地政總署表示，教育局已確認其中一校符合地契，另一校正審視是否符合。

系列報道：

▼大埔大光德萃書院翻新後外貌▼

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德萃兩新校授中、小學課程 每年學費最高15萬

根據德萃教育機構網頁，今年新設三間私校，包括位於黃大仙的「神召會德萃書院」、大埔的「大光德萃書院」，以及馬鞍山的「馬鞍山德萃幼稚園」。

當中慈雲山蒲崗村道的「神召會德萃書院」，辦學團體為「竹園區神召會」。該校獲教育局批准開辦小學及高中課程，小學學費每年8萬元，高中學費每年約2萬至2.5萬元。據悉目前小一至小四共設五班，約70名學生，未有高中學生。

大埔錦山道的「大光德萃書院」，辦學團體為「佛教大光園」。該校獲教育局批准開辦中一至中六課程，每年學費約13至15萬元，據悉目前約有68名學生。

▼神召會德萃書院翻新後外貌▼

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兩校舍地免補地價批出 列明作非牟利學校

《香港01》調查發現，上述兩私校所處的土地，均由政府早年以免補地價方式批予兩個辦學團體。兩份地契均列明土地只可營辦非牟利學校，並限制兩校的課室數目不少於16及21間；如用作其他用途，政府有權收回土地。

翻查資料，「竹園區神召會」自1996年起在獲批土地上營辦「神召會馬理信書院」，屬於非牟利私校。不過，「竹園區神召會」今年9月引入德萃教育機構參與辦學，並將該校改名為「神召會德萃書院」。

至於「大光德萃書院」，前身為「大光園」創辦的「佛教大光中學」，屬於津貼中學。不過2011年因收生不足與另一學校合併，校舍丟空三年後由一群教育工作者營辦「生活書院」作非牟利慈善學習中心，而「佛教大光園」2019年收回校舍，並向教育局申請復校，與德萃合辦私校「大光德萃書院」。

▼兩校地契▼

葉建源：免地價辦學原意是為大眾供教育

教育界立法會議員葉建源指，辦團另聘機構管理課程的做法十分罕見，尤其獲聘的是按私人市場運作的教育團體，「辦學團體理應有其教育熱誠，為何要外聘機構呢？如認為自己不合適辦學，為何不將優惠價取得的土地歸還政府？」

「土地是免補價批出，地契定明要辦非牟利學校，原意是期望公眾不論貧富都可受惠」，葉續質疑，教育局對非牟利學校的定義太過寬鬆，促請局方交代德萃及辦團的角色，而辦團亦需交代支付予德萃的管理費，「如管理費用高昂，成本或轉嫁家長，非牟利辦團應公開交代，無必要隱藏帳目」。

教育界立法會議員葉建源指，辦團另聘機構管理課程的做法十分罕見，尤其獲聘的是按私人市場運作的教育團體，「辦學團體理應有其教育熱誠，為何要外聘機構呢？」（資料圖片／羅君豪攝）

兩辦學團體及德萃拒披露管理費

「竹園區神召會」及「佛教大光園」回覆查詢時均承認，聘用德萃為兩私校的「服務及管理機構」，主要支援及管理優質課程的服務，不過未透露德萃收取多少服務費。兩間私校的校董會由他們成立及向教育局註冊，辦團擁有學校最終控制權。

「竹園區神召會」解釋，引入德萃是因為對方有「極優質教學實力的團隊」，配合基督教辦學的優勢。

創辦人徐飛：雙方一拍即合

記者致電德萃教育機構主席徐飛查詢，他承認德萃負責管理該兩間私校，又指學校收入將撥作優質教育及學校發展之用，惟以保密協議為由，拒絕透露德萃當中收取多少管理費。被問及是否主動聯絡兩辦團商討辦校，他稱「沒有誰主動聯絡誰先」，形容是「一拍即合」。

▼德萃教育星光熠熠團隊▼

教育局：兩辦團屬免稅團體 兩校屬非牟利

《香港01》向教育局查詢，兩間辦學團體外聘私營機構管理學校的情況下，兩間私校屬於牟利抑或非牟利性質，以及局方根據什麼原則判斷學校性質。

局方發言人回覆，根據學校註冊申請程序，申請人須填報擬辦學校屬於牟利或非牟利性質。如屬非牟利，申請人需夾附相關文件，例如由稅務局發出的信件，以供證明。局方又指按記錄，大光園及竹園區神召會，均已根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅。

地政總署：正審視其中一私校是否符合地契

地政總署發言人指，「大光德萃書院」已獲教育局確認，符合地段相關用途限制。至於「神召會馬理信書院」，九龍東區地政處現與教育局緊密聯絡，以確認是否符合地契要求。