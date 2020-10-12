德萃教學團隊星光熠熠　前年曾偷步收生被楊潤雄要求退款

德萃教育機構自2015年成立，現已開辦合共七間幼稚園、小學及中學，設立「一條龍」服務，智囊團隊更是星光熠熠，包括風釆中學創校校長曹啟樂、拔萃男書院前校長張灼祥等。 德萃今年仍開辦三間新校，創辦人徐飛曾表示教職員薪金佔總開支五六成，幼稚園停課也令學校損失逾千萬元，惟他也沒有選擇裁員減薪。 2018年於旺角開校的德萃小學（現稱漢師德萃小學）亦曾涉偷步收生，向逾百名家長收取近萬元的註冊費及雜費。教育局局長楊潤雄當時也要求校方退回有關費用。

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德萃創辦人徐飛（左）及德萃小學、幼稚園校監張灼祥（右）管理德萃學校，智囊團隊星光熠熠。（資料圖片／歐嘉樂攝）

德萃不減薪不裁員 為保質素至少蝕千萬

新冠肺炎疫情肆虐下學生被逼停課，留在家中避疫，幼稚園學生更是甚少上課，不少私立幼稚園也遇上「退學潮」。私營德萃教育機構創辦人及董事徐飛在4月曾接受傳媒訪問，表示集團旗下四間幼稚園有三成學生退學，自2月起合共蝕上八位數字，至少逾千萬元。

徐飛更表示薪金開支佔總支出五至六成，租金約佔三成。但是他為保教職員質素，堅持不裁員不減薪。

德萃智囊團隊星光熠熠，包括拔萃男書院前校長張灼祥（右三）及風采中學創校校長曹啟樂（左二）等教育界猛人。（資料圖片／歐嘉樂攝）

德萃智囊團隊陣容鼎盛 多間名校前校長加盟

德萃智囊團隊陣容鼎盛，包括拔萃男書院前校長張灼祥、風采中學創校校長曹啟樂、基督堂幼稚園（CCKG）前校長Gae Fielding、浸信會天虹小學前校長朱子穎，以及前優才書院（小學部）校長陳家偉等。

張灼祥現時擔任德萃小學、幼稚園校監及大光德萃書院榮譽校長，Gae Fielding則擔任德萃幼稚園榮譽校長及課程總監，朱子穎為德萃三間小學的總校長。

徐飛除為德萃創辦人外，以前也是前香港跳遠運動員，設立「恩格斯兒童體育會」，開設田徑班練習及舉辦不同比賽，提供證書助學生鋪路上名校。

徐飛除為德萃創辦人外，以前也是前香港跳遠運動員，設立「恩格斯兒童體育會」，開設田徑班練習及舉辦不同比賽，提供證書助學生鋪路上名校。（資料圖片／陳信熙攝）

德萃名義開辦七校 三校非辦學團體

旺角德萃在2018年開設分校時，即現時的「漢師德萃小學」，亦是以同樣方式營運，與慈善機構「漢文師範同學會」合作，即七間冠有「德萃」的學校，德萃在三間學校也並非辦學團體。

「漢師德萃小學」當時更在未獲教育局註冊時，收取家長近萬元的註冊費及雜費。教育局局長楊潤雄當時回應，要求校方退回有關費用。

在同年，《香港01》發現，德萃的校服供應商「志輝服裝有限公司」，老闆原來是校董會主席徐飛的兄長及兄嫂；該校田徑課外活動，亦由徐的公司承辦，被指涉利益衝突。

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