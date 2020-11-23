特首林鄭月娥去年10月發表施政報告，首置人士可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，由600萬元升至1,000萬元。但是1,000萬以上的單位最高按揭貸款上限申請則維持於五成。 記者以買家身份去看何文田One Homantin價值逾1,000萬元兩房單位，該連鎖地產舖經紀教記者進行「枱底交易」，把樓價超過1,000萬元的餘額私下支付予業主，便可申請最高的八成按揭。該經紀更稱已獲業主同意。荃灣一間小型地產舖經紀同樣透露可進行「枱底交易」，並稱「所有經紀都曾做類似行為」。 中原集團創辦人施永青批評「林鄭PLAN」思慮不周，指1,000萬或以下及1,000萬以上的樓宇按揭差異龐大，造成「按揭斷層」。涉事連鎖地產舖負責人指事件正在調查當中，涉事小型地產舖職員指事務繁忙後便匆匆掛線。

林鄭PLAN一周年偵查報道：

林鄭PLAN｜直擊經紀教買家「私了」樓價 與業主造假騙八成按揭（附影片一）

林鄭PLAN｜990至1000萬成交急增 施永青估約千萬樓價70%或造假（附影片二）

林鄭PLAN｜土地註冊處拒提供成交分類數據 以公開守則苦等21日終獲取

有連鎖地產舖經紀教記者買One Homantin單位時，與業主「私了」逾1,000萬元單位的樓價，承認行為是欺騙政府，稱事件是不能曝光。（香港01記者攝）

去年10月發表施政報告，特首林鄭月娥放寬按揭門檻，600萬元或以下樓價可獲最高九成按揭，大於600萬至1,000萬樓價則可獲最高八成按揭，俗稱「林鄭PLAN」。但是，1,000萬以上的單位最高按揭上限則依舊維持五成。即1,000萬元單位最少需200萬元首期，而相距一萬元的1,001萬元單位卻需逾500萬元首期，首期足足相距300萬元。

▼林鄭PLAN一周年數據圖表▼

1,000及1,001萬元樓價 首期可相距300萬

「林鄭PLAN」出台逾一年，有地產業界人士透露有經紀為促成逾1,000萬元單位的交易，教業主及買家進行「枱底交易」，騙取高成數按揭，惟一直苦無證據。翻查8月至10月紀錄，有兩宗One Homantin單位成交價均較銀行估值低約7%至9%。

《香港01》記者在10月中聯絡一名連鎖地產舖的經紀，向她表示想尋找One Homantin兩房單位，表示申請五成按揭仍足以支付，但傾向申請八成按揭，希望手持更多流動資金。

該地產經紀其後便帶記者參觀一個是望內園景的低層約500呎單位，表示售價為1,080萬元；另一間同樣為低層的約500呎單位，但非內園景，售價為1,050萬元，但指業主臨時有約，未能參觀。

有連鎖地產舖經紀教記者買One Homantin單位時，與業主「私了」逾1,000萬元單位的樓價。（資料圖片／歐嘉樂攝）

連鎖地產舖經紀：事件是不能曝光

記者向她查詢所介紹的兩個單位售價是否均超過1,000萬，她點頭承認及告知有不少買家欲申請高成數按揭。她稱曾與業主洽談後，向記者表示可以另類方式繳付超過1,000萬元的差額（即80萬元）。其後，該地產代理更建議以本票形式支付予業主，在簽訂正式買賣合約前本票可交由她暫作保管。

問及正式買賣合約是否無顯示真實買賣金額，她稱「不會寫上去，並會有少許風險」，因銀行會參考買賣合約的樓價，如多於1,000萬便不能申請高成數按揭。她其後更指有關操作「嚴格上來說是欺騙政府」，表示事件是絕對不能曝光。

荃灣一間小型地產舖經紀指，為了有助買家申請按揭或其他原因，存在「灰色地帶」，可以現金支付多出的餘額予業主，她稱只要業主同意便可。該代理更聲稱「每位經紀都曾做過類似行為」。（香港01記者攝）

小型地產舖經紀：每位經紀都曾做過類似行為

記者其後再到荃灣一間小型地產舖詢問約1,000萬元或以下的三房單位，該經紀隨即聯絡部份業主，惟未有業主可供即時觀看單位，其間她在地產舖向記者明言1,000萬元或以下的三房單位較罕見，更表示偶爾為了有助買家申請按揭或其他原因，存在「灰色地帶」，可以現金支付多出的餘額予業主，她稱只要業主同意便可。該代理更聲稱「每位經紀都曾做過類似行為」。

施永青曾聽聞有業主及買家將部份樓價轉移至家俬費上，便可將合約上的樓價壓至1,000萬元或以下，並批評「林鄭PLAN」思慮不周。（林頌華攝）

施永青認業界有「私了」樓價 曾聞以家俬費名目收取

中原集團創辦人施永青承認業界有此類操作，亦時有聽聞。施曾聽聞有業主及買家將部份樓價轉移至家俬費上，便可將合約上的樓價壓至1,000萬元或以下。施認為如家俬費佔樓價約5%，屬合理範圍，不容易追查，所以此類情況很普遍。

施永青續批評「林鄭PLAN」思慮不周，指放寬八成按揭由600萬升至1,000萬元，令本身一批未夠首期買樓但有能力供樓的人士「上車」，但1,000萬以上則維持五成按揭，造成「按揭斷層」，促使買家、業主及經紀有很大誘因進行「枱底交易」。

「私了」樓價騙取高成數按揭 或涉五宗罪： ●串謀詐騙 ●涉嫌以欺騙手段取得金錢利益 ●虛假文書 ●違反《印花稅條例》 ●違反地產代理監管局操守守則

律師梁永鏗表明縱使另一方未必有金錢得益，但方便了樓宇買賣 ，他們仍是有得益的，尤其經紀某程度上是主導事件，並可得到相應佣金的利益。（資料圖片／羅君豪攝）

律師：屬串謀詐騙罪 最高刑罰是14年監禁

根據《印花稅條例》規定，住宅物業的買賣雙方，須在買賣協議內列明物業轉易涉及的「代價款額」及「其他代價」，包括家俬費。但律師梁永鏗表示，以家俬費代替支付部份樓價，同樣涉嫌違法。

他指「枱底交易」行為是涉嫌使用虛假文書，均屬於串謀詐騙罪，最高刑罰是14年監禁。梁表明縱使另一方未必有金錢得益，但方便了樓宇買賣 ，他們仍是有得益的，尤其經紀某程度上是主導事件，並可得到相應佣金的利益，可能算是此交易的主腦。

涉事連鎖地產舖負責人曾向記者了解事件，並指正就事件了解及調查當中。涉事小型地產舖職員接聽電話後，指當時事務繁忙後，未有回應她是否公司負責人便匆匆掛線。

▼何文田 One Homantin外貌▼

地監局：降低物業真正代價屬違法 或被撤銷牌照

地產代理監管局回覆指，如地產代理透過降低臨約內所述的物業真正代價，以協助客戶詐騙政府印花稅、或透過誇大樓價詐騙買方的融資機構以獲取更高的按揭貸款額，均可能屬於違法。如有地產代理因觸犯上述罪行而被定罪，不但有機會留有案底，亦有可能會被監管局撤銷牌照。

香港按證保險有限公司表示，如樓宇買賣合約上的成交價明顯地低於物業的估值，銀行和按證保險公司均有機會向買家查問，不符資格的申請會被拒絕，但目前未有相關拒絕申請的個案。

稅務局回覆指沒有備存相關投訴的統計數據。但如接獲投訴或有懷疑的個案，印花稅署一般會要求買賣雙方提供相關證明，以確認是否有漏報或短報其他代價的情況。任何人意圖詐騙政府而簽立未將所有事實列出的買賣協議，忽略或遺漏將所有事實及情況詳盡而真確地在該買賣協議內列出，均屬刑事罪行。一經定罪，最高可被罰款10萬元及監禁一年。